Star Citizen fonlaması 800 milyon doları geçti: Bekleyiş sürüyor

800 milyon doları aştı
Star Citizen, kitlesel fonlama kampanyasında 800 milyon dolar seviyesini geride bıraktı. Buna göre sadece son üç yılda her biri 100 milyon doları aşan gelir toplanırken, 2023 Mayıs ve 2024 Kasım ayları en yüksek bağışların yapıldığı dönemler oldu. Günümüzde ise net rakam, 801 milyon doların biraz üzerinde bulunuyor.
Bu süreçte oyuna yeni gemiler, silahlar, çevresel detaylar, yapay zekâ davranışları ve çeşitli oynanış mekanikleri de eklendi. Projenin tek oyunculu modu olan Squadron 42 ise ana oyuna benzer şekilde defalarca ertelendi. Geçtiğimiz yıl yayınlanan yaklaşık bir saatlik oynanış videosu, sinematik anlatımın merkezde olduğu bu modda Gillian Anderson, Henry Cavill, Gary Oldman ve Mark Strong gibi ünlü isimleri barındırıyor ve 2026 yılında hazır olabilir.
Toplamda 800 milyon doları aşan bağışa rağmen Star Citizen’ın ne zaman tamamlanacağı hâlâ belirsiz. Ancak Cloud Imperium’un geliştirme sürecine istikrarlı biçimde devam ettiğini söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?