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    Star Citizen fonlaması 800 milyon doları geçti: Bekleyiş sürüyor

    Temelleri 2010 yılında atılan Star Citizen, kitlesel fonlama ile birlikte geliştirme maliyetlerini artırmaya devam ediyor. Halihazırda Star Citizen kitlesel fonlama havuzu 800 milyon doları geçti.
    Star Citizen fonlaması 800 milyon doları geçti: Bekleyiş sürüyor Tam Boyutta Gör
    2012 yılında duyurulan ve geliştiriciliğini Cloud Imperium Games'in yaptığı çok oyunculu uzay simülasyon oyunu Star Citizen, devasa kitlesel fonlama kampanyasıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. Öyle ki 12 yıldan bu yana devam eden kitlesel fonlama kampanyası, şimdi yeni bir rekora daha imza attı.

    800 milyon doları aştı

    Star Citizen, kitlesel fonlama kampanyasında 800 milyon dolar seviyesini geride bıraktı. Buna göre sadece son üç yılda her biri 100 milyon doları aşan gelir toplanırken, 2023 Mayıs ve 2024 Kasım ayları en yüksek bağışların yapıldığı dönemler oldu. Günümüzde ise net rakam, 801 milyon doların biraz üzerinde bulunuyor.

    Star Citizen fonlaması 800 milyon doları geçti: Bekleyiş sürüyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde alfa aşamasında olmasına rağmen milyonlarca oyuncuya ulaşan Star Citizen, sık sık güncellemeye devam ediyor. Kaçıranlar için 2024 yılının sonunda yayınlanan Alpha 4.0 sürümü, Star Citizen için önemli bir teknik dönüm noktası oldu. Oyuna yeni bir güneş sistemi eklendi, server meshing özelliğiyle birlikte artık oyuncular farklı gezegenler, şehirler ve istasyonlar arasında yükleme ekranı olmadan geçiş yapabiliyor.

    Bu süreçte oyuna yeni gemiler, silahlar, çevresel detaylar, yapay zekâ davranışları ve çeşitli oynanış mekanikleri de eklendi. Projenin tek oyunculu modu olan Squadron 42 ise ana oyuna benzer şekilde defalarca ertelendi. Geçtiğimiz yıl yayınlanan yaklaşık bir saatlik oynanış videosu, sinematik anlatımın merkezde olduğu bu modda Gillian Anderson, Henry Cavill, Gary Oldman ve Mark Strong gibi ünlü isimleri barındırıyor ve 2026 yılında hazır olabilir.

    Toplamda 800 milyon doları aşan bağışa rağmen Star Citizen’ın ne zaman tamamlanacağı hâlâ belirsiz. Ancak Cloud Imperium’un geliştirme sürecine istikrarlı biçimde devam ettiğini söyleyelim.

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    L
    lterlemez 3 saat önce

    Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?

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