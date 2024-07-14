Star Citizen kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu

Star Citizen, kısa süreliğine oynaması ücretsiz
Kaçıranlar için Star Citizen, oyun sektörünün en tartışmalı projelerden biri olarak görülüyor. Kitlesel fonlama kampanyasının başlamasından bu yana yaklaşık 12 yıl geçti ve halen geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi ise Star Citizen bir kez daha 12 Temmuz’dan 19 Temmuz’a kadar Foundation festivali boyunca ücretsiz olacak.
Aktarıldığı kadarıyla Foundation Festival, oyuncuları bir araya getirmek için tasarlanmış özel bir sistemle geliyor. Bu sayede yeni başlayan oyuncular ve deneyimli oyuncular bir araya gelirken, her iki gruba da özel ödüller sunulacak. Ayrıca festival boyunca üç başlangıç paketi indirimli olacağını hatırlatalım.
Peki Star Citizen ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Star Citizen resmi web sitesine gidin.
- Web sitenin sol üstünde bulunan "ACCOUNT" bölümüne tıklayın ve "Create one" yazısına tıklayın.
- Oyuna kayıt olduktan sonra indirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
Star Citizen minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10&11 64 Bit
- İşlemci: 4 çekirdekli işlemci veya Intel: i7 (Sandy Bridge veya yüksek), AMD: Bulldozer veya yüksek
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Geforce GTX 1060, Radeon RX 5700, RX Vega 56, RX 460, Intel A380, UHD Graphics 730
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: SSD 100GB+
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.