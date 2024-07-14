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Tam Boyutta Gör Geliştiriciliğini Cloud Imperium Games'in yaptığı çok oyunculu uzay simülasyon oyunu Star Citizen, Foundation Festivali kapsamında kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu.

Star Citizen, kısa süreliğine oynaması ücretsiz

Kaçıranlar için Star Citizen, oyun sektörünün en tartışmalı projelerden biri olarak görülüyor. Kitlesel fonlama kampanyasının başlamasından bu yana yaklaşık 12 yıl geçti ve halen geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi ise Star Citizen bir kez daha 12 Temmuz’dan 19 Temmuz’a kadar Foundation festivali boyunca ücretsiz olacak.

Aktarıldığı kadarıyla Foundation Festival, oyuncuları bir araya getirmek için tasarlanmış özel bir sistemle geliyor. Bu sayede yeni başlayan oyuncular ve deneyimli oyuncular bir araya gelirken, her iki gruba da özel ödüller sunulacak. Ayrıca festival boyunca üç başlangıç paketi indirimli olacağını hatırlatalım.

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Peki Star Citizen ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Star Citizen resmi web sitesine gidin.

Web sitenin sol üstünde bulunan "ACCOUNT" bölümüne tıklayın ve "Create one" yazısına tıklayın.

Oyuna kayıt olduktan sonra indirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Star Citizen minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10&11 64 Bit

İşlemci: 4 çekirdekli işlemci veya Intel: i7 (Sandy Bridge veya yüksek), AMD: Bulldozer veya yüksek

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce GTX 1060, Radeon RX 5700, RX Vega 56, RX 460, Intel A380, UHD Graphics 730

DirectX: Sürüm 12

Depolama: SSD 100GB+

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Star Citizen kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu