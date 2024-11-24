Çok oyunculu uzay simülasyonu Star Citizen, 5 Aralık'a kadar oynaması ücretsiz

Star Citizen, kısa süreliğine oynaması ücretsiz
Kaçıranlar için Star Citizen, oyun sektörünün en tartışmalı projelerden biri olarak görülüyor. Kitlesel fonlama kampanyasının başlamasından bu yana yaklaşık 12 yıl geçti ve halen geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi ise Star Citizen bir kez daha 22 Kasım'dan 5 Aralık kadar Intergalactic Aerospace Expo boyunca ücretsiz olacak.
Geliştirici Cloud Imperium, etkinliğin "yeni gemileri test etmek, uzayda hayatta kalmanın temellerini tazelemek ve yeni bir sınırı cesurca keşfetmeye hazırlanmak için mükemmel bir fırsat sunduğunu" söylüyor. Etkinlik boyunca oyuncular en küçük jetlerden devasa nakliye gemilerine ve devasa filo gemilerine kadar 150'den fazla gemiyi uçurma dahil oyunun çeşitli yönlerini deneyebilecek.
Peki Star Citizen ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Star Citizen resmi web sitesine gidin.
- Web sitenin sol üstünde bulunan "ACCOUNT" bölümüne tıklayın ve "Create one" yazısına tıklayın.
- Oyuna kayıt olduktan sonra indirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
Star Citizen minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10&11 64 Bit
- İşlemci: 4 çekirdekli işlemci veya Intel: i7 (Sandy Bridge veya yüksek), AMD: Bulldozer veya yüksek
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Geforce GTX 1060, Radeon RX 5700, RX Vega 56, RX 460, Intel A380, UHD Graphics 730
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: SSD 100GB+
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.