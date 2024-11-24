Çok oyunculu uzay simülasyonu Star Citizen, 5 Aralık'a kadar oynaması ücretsiz

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör 2012 yılında duyurulan ve geliştiriciliğini Cloud Imperium Games'in yaptığı çok oyunculu uzay simülasyon oyunu Star Citizen, kısa bir süreliğine oynaması ücretsiz oldu. Intergalactic Aerospace Expo kapsamında düzenlenen etkinlik yaklaşık iki hafta sürecek.

Star Citizen, kısa süreliğine oynaması ücretsiz

Kaçıranlar için Star Citizen, oyun sektörünün en tartışmalı projelerden biri olarak görülüyor. Kitlesel fonlama kampanyasının başlamasından bu yana yaklaşık 12 yıl geçti ve halen geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi ise Star Citizen bir kez daha 22 Kasım'dan 5 Aralık kadar Intergalactic Aerospace Expo boyunca ücretsiz olacak.

Geliştirici Cloud Imperium, etkinliğin "yeni gemileri test etmek, uzayda hayatta kalmanın temellerini tazelemek ve yeni bir sınırı cesurca keşfetmeye hazırlanmak için mükemmel bir fırsat sunduğunu" söylüyor. Etkinlik boyunca oyuncular en küçük jetlerden devasa nakliye gemilerine ve devasa filo gemilerine kadar 150'den fazla gemiyi uçurma dahil oyunun çeşitli yönlerini deneyebilecek.

Xbox Game Pass'e eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! İşte liste 2 gün önce eklendi

Peki Star Citizen ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Star Citizen resmi web sitesine gidin.

Web sitenin sol üstünde bulunan "ACCOUNT" bölümüne tıklayın ve "Create one" yazısına tıklayın.

Oyuna kayıt olduktan sonra indirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Star Citizen minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10&11 64 Bit

İşlemci: 4 çekirdekli işlemci veya Intel: i7 (Sandy Bridge veya yüksek), AMD: Bulldozer veya yüksek

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce GTX 1060, Radeon RX 5700, RX Vega 56, RX 460, Intel A380, UHD Graphics 730

DirectX: Sürüm 12

Depolama: SSD 100GB+

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Uzay simülasyonu Star Citizen, 5 Aralık'a kadar oynaması ücretsiz