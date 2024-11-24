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    Çok oyunculu uzay simülasyonu Star Citizen, 5 Aralık'a kadar oynaması ücretsiz

    Uzun zamandır geliştirilen ve çok oyunculu uzay simülasyon oyunu Star Citizen’ı şu andan itibaren 5 Aralık'a kadar ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.        
    Uzay simülasyonu Star Citizen, 5 Aralık'a kadar oynaması ücretsiz Tam Boyutta Gör
    2012 yılında duyurulan ve geliştiriciliğini Cloud Imperium Games'in yaptığı çok oyunculu uzay simülasyon oyunu Star Citizen, kısa bir süreliğine oynaması ücretsiz oldu. Intergalactic Aerospace Expo kapsamında düzenlenen etkinlik yaklaşık iki hafta sürecek.

    Star Citizen, kısa süreliğine oynaması ücretsiz

    Kaçıranlar için Star Citizen, oyun sektörünün en tartışmalı projelerden biri olarak görülüyor. Kitlesel fonlama kampanyasının başlamasından bu yana yaklaşık 12 yıl geçti ve halen geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi ise Star Citizen bir kez daha 22 Kasım'dan 5 Aralık kadar Intergalactic Aerospace Expo boyunca ücretsiz olacak.

    Geliştirici Cloud Imperium, etkinliğin "yeni gemileri test etmek, uzayda hayatta kalmanın temellerini tazelemek ve yeni bir sınırı cesurca keşfetmeye hazırlanmak için mükemmel bir fırsat sunduğunu" söylüyor. Etkinlik boyunca oyuncular en küçük jetlerden devasa nakliye gemilerine ve devasa filo gemilerine kadar 150'den fazla gemiyi uçurma dahil oyunun çeşitli yönlerini deneyebilecek.

    Peki Star Citizen ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

    • Star Citizen resmi web sitesine gidin.
    • Web sitenin sol üstünde bulunan "ACCOUNT" bölümüne tıklayın ve "Create one" yazısına tıklayın.
    • Oyuna kayıt olduktan sonra indirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    Star Citizen minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10&11 64 Bit
    • İşlemci: 4 çekirdekli işlemci veya Intel: i7 (Sandy Bridge veya yüksek), AMD: Bulldozer veya yüksek
    • RAM: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Geforce GTX 1060, Radeon RX 5700, RX Vega 56, RX 460, Intel A380, UHD Graphics 730
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: SSD 100GB+
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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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