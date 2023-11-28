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    Star Citizen geliştiricisi oyun motorundaki etkileyici ilerlemeyi gösterdi

    600 milyon dolardan fazla bağış alan Star Citizen geliştiricisi Cloud Imperium Games yayınladığı yeni fragmanında oyunun Star Engine motorundaki etkileyici teknolojik ilerlemeyi gösteriyor.
    Star Citizen geliştiricisi oyun motorundaki ilerlemeyi gösterdi Tam Boyutta Gör
    Star Citizen ve Squadron 42'yi 600 milyon dolardan kitle fonlamasıyla geliştirmek için on yılı aşkın bir süre harcayan Cloud Imperium Games (CIG) kısa süre önce kaydettiği gelişimi gözler önüne serdi. Her iki oyunun da halen çıkış tarihi olmasa da oyuncuların elinde oynanabilir ve teknolojik açıdan hayli iddialı bir uzay dünyası bulunuyor.

    Star Engine motoru iddialı görünüyor

    Star Citizen geliştiricisi oyun motorundaki ilerlemeyi gösterdi Tam Boyutta Gör
    Geliştirilen “Star Engine” oyun motorunu gösteren fragman, Star Citizen ve onun tek oyunculu versiyonu Squadron 42'ye güç veren benzersiz teknolojiye kapsamlı bir genel bakış sunuyor. Fragman, motorun çeşitli sahneleri ve karakterleri etkileyici bir ölçekte işleme yeteneğini vurguluyor. Yarım saatlik video boyunca birden fazla gezegen ve yıldız sistemindeki çeşitli ortamlar yükleme ekranları olmadan gerçek zamanlı olarak işlenerek gösteriliyor. Gelişmiş ışıklandırma ve fizik simülasyonu efektlerini sergileyen video, şehirleri, dağları, mağaraları, gemileri, uzay istasyonlarını ve diğer yerleri gösteriyor.
    Star Citizen geliştiricisi oyun motorundaki ilerlemeyi gösterdi Tam Boyutta Gör
    CIG, verdikleri tek tavizin motorun zamandan tasarruf etmek için gezegenler arasındaki mesafeleri sıkıştırması olduğunu söylüyor. Bethesda'nın uzay keşif temalı RPG oyunu Starfield, sıklıkla yükleme ekranlarının aşırılığıyla eleştirilmişti. Bu geçişlerin olmaması CIG'nin fragmanının ana odak noktasını oluşturuyor. Muhtemelen fragmanın en dikkat çekici özelliği, motor sayesinde karakterlerin gemilerin, şehirlerin, trenlerin ve uzay istasyonlarının içinde çeşitli faaliyetlerde bulunurken diğer karakterlerin de aynı anda eylemler gerçekleştirebildiğini göstermesi.

    CIG tarafından şu ana kadar sergilenen oynanış, oyuncuların Starfield, No Man's Sky ve Elite Dangerous gibi oyunlarda deneyimlediklerinden temelde farklı görünmüyor. Bununla birlikte, CIG projelerinden birini veya her ikisini de başarılı bir şekilde yayınlayabilirse, diğer uzay oyunlarından birçok unsuru bir araya getirebilir ve daha fazlasını başarabilir. Cloud Imperium Games, bir süre önce Squadron 42'nin cilalama aşamasına girdiğini duyurmuştu. Star Citizen tarafındaysa süreç ve kitlesel fonlama devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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