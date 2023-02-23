Star Wars Jedi: Survivor ilk inceleme videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör 2019 yılında piyasaya çıktığında çok olumlu yorumlar alan ve beğenlien Star Wars Jedi: Fallen Order ikinci oyuna da yeşil ışık yaktırmıştı. Bir aylık bir gecikme ile piyasaya çıkacak Star Wars Jedi: Survivor oyunundan ilk inceleme videosu geldi.

Star Wars Jedi: Survivor nasıl bir oyun?

Star Wars Jedi: Survivor, Jedi: Fallen Order olaylarından beş yıl sonrasını konu ediniyor. Cal, galakside kalan son Jedi'lardan biri olmanın ağırlığını hissetmeye başlarken, İmparatorluğun sürekli bir adım önünde olmaya çalışacak ve yepyeni karakterlerle ittifak kuracak. Cal, yeni oyun Güç'le olan bağlantısını daha da geliştirecek.

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İkinci oyun ilk oyuna göre biraz daha iyileştirilmiş. Koboh gezegeninde sadece görevleri yerine getirmekten ziyade tüm noktalara giderek keşifler yapmak yetenek puanı gibi ekstra ödüller verecek.

Her ışın kılıcı pozisyonu, güç kullanımı, sağlık ve güç yükseltme için bir yetenek ağacının eklendiği oyunda yetenek puanları da öne çıkıyor. Ayrıca ilk inceleme videosunda dövüş mekaniklerinin de geliştirildiği görülüyor. Star Wars Jedi: Survivor oyunu 28 Nisan itibariyle çıkış yapacak.

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