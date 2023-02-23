Star Wars Jedi: Survivor ilk inceleme videosu yayınlandı

Star Wars Jedi: Survivor nasıl bir oyun?
Star Wars Jedi: Survivor, Jedi: Fallen Order olaylarından beş yıl sonrasını konu ediniyor. Cal, galakside kalan son Jedi'lardan biri olmanın ağırlığını hissetmeye başlarken, İmparatorluğun sürekli bir adım önünde olmaya çalışacak ve yepyeni karakterlerle ittifak kuracak. Cal, yeni oyun Güç'le olan bağlantısını daha da geliştirecek.
İkinci oyun ilk oyuna göre biraz daha iyileştirilmiş. Koboh gezegeninde sadece görevleri yerine getirmekten ziyade tüm noktalara giderek keşifler yapmak yetenek puanı gibi ekstra ödüller verecek.
Her ışın kılıcı pozisyonu, güç kullanımı, sağlık ve güç yükseltme için bir yetenek ağacının eklendiği oyunda yetenek puanları da öne çıkıyor. Ayrıca ilk inceleme videosunda dövüş mekaniklerinin de geliştirildiği görülüyor. Star Wars Jedi: Survivor oyunu 28 Nisan itibariyle çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.