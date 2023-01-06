Star Wars Jedi: Survivor oyunu AMD ortaklığında geliyor

Tam Boyutta Gör İlk oyunu oldukça beğenilen Star Wars Jedi serisinin yeni oyunu önümüzdeki haftalarda piyasada olacak. Star Wars Jedi: Survivor için AMD tarafından özel optimizasyonlar sunulacak.

Star Wars Jedi: Survivor neler sunuyor?

Aksiyon maceraya kaldığı yerden devam edecek Star Wars Jedi: Survivor oyunu AMD ortaklığında sunuluyor. Ryzen işlemciler için özel olarak optimize edilen oyun ekran kartı tarafında da FidelityFX Super Resolution yani FSR desteği sunuyor. Bu sayede düşük kare oranları iyileştirilerek sahneler daha kaliteli hale getiriliyor.

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Yırtılmaları önleyen AMD FreeSync Premium Pro desteği de barındıracak olan oyun AMD Ryzen 7000 işlemciler ile hediye olarak sunulacak. Şimdilik bu kampanya hakkında net bir bilgi yok. 17 Mart tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X için yayınlanacak olan oyunun gereksinimleri şu şekilde:

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 4 çekirdek / 8 izlek birimi | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Grafik: 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580

DirectX: Version 12

Depolama: 130 GB

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 4 çekirdek / 8 izlek birimi | Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X

Bellek: 16 GB RAM

Grafik: 8GB VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT

DirectX: Version 12

Depolama: 130 GB

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Star Wars Jedi: Survivor oyununa AMD dopingi