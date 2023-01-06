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    Anlık Bildirim

    Star Wars Jedi: Survivor oyunu AMD ortaklığında geliyor

    Star Wars Jedi: Survivor oyunu piyasaya çıktığında AMD FSR ve AMD Ryzen optimizasyonları ile birlikte geliyor. Ayrıca Ryzen 7000 işlemcileri ile de hediye edilecek. 
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    Star Wars Jedi: Survivor Tam Boyutta Gör
    İlk oyunu oldukça beğenilen Star Wars Jedi serisinin yeni oyunu önümüzdeki haftalarda piyasada olacak. Star Wars Jedi: Survivor için AMD tarafından özel optimizasyonlar sunulacak.

    Star Wars Jedi: Survivor neler sunuyor?

    Aksiyon maceraya kaldığı yerden devam edecek Star Wars Jedi: Survivor oyunu AMD ortaklığında sunuluyor. Ryzen işlemciler için özel olarak optimize edilen oyun ekran kartı tarafında da FidelityFX Super Resolution yani FSR desteği sunuyor. Bu sayede düşük kare oranları iyileştirilerek sahneler daha kaliteli hale getiriliyor.

    Yırtılmaları önleyen AMD FreeSync Premium Pro desteği de barındıracak olan oyun AMD Ryzen 7000 işlemciler ile hediye olarak sunulacak. Şimdilik bu kampanya hakkında net bir bilgi yok. 17 Mart tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X için yayınlanacak olan oyunun gereksinimleri şu şekilde:

    Minimum

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: 4 çekirdek / 8 izlek birimi | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Grafik: 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580
    • DirectX: Version 12
    • Depolama: 130 GB

    Önerilen

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: 4 çekirdek / 8 izlek birimi | Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Grafik: 8GB VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT
    • DirectX: Version 12
    • Depolama: 130 GB
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    abstergo78GHOST 4 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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