Star Wars Jedi: Survivor oyunu AMD ortaklığında geliyor

Star Wars Jedi: Survivor neler sunuyor?
Aksiyon maceraya kaldığı yerden devam edecek Star Wars Jedi: Survivor oyunu AMD ortaklığında sunuluyor. Ryzen işlemciler için özel olarak optimize edilen oyun ekran kartı tarafında da FidelityFX Super Resolution yani FSR desteği sunuyor. Bu sayede düşük kare oranları iyileştirilerek sahneler daha kaliteli hale getiriliyor.
Yırtılmaları önleyen AMD FreeSync Premium Pro desteği de barındıracak olan oyun AMD Ryzen 7000 işlemciler ile hediye olarak sunulacak. Şimdilik bu kampanya hakkında net bir bilgi yok. 17 Mart tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X için yayınlanacak olan oyunun gereksinimleri şu şekilde:
Minimum
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: 4 çekirdek / 8 izlek birimi | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Grafik: 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580
- DirectX: Version 12
- Depolama: 130 GB
Önerilen
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: 4 çekirdek / 8 izlek birimi | Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Grafik: 8GB VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT
- DirectX: Version 12
- Depolama: 130 GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..