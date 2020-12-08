Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, 18 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

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Yayıncılığını Aspyr Media'nın yaptığı, geiştiriciliğini ise Obsidian Entertainment'ın yaptığı ilk kez 2005 yılında yayınlanan rol yapma oyunu Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için duyuruldu.

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Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı

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Rol yapma oyunları adına zamanının en iyi oyunlarından biri olan Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, 18 Aralık'ta iOS e Android için çıkışını gerçekleştirecek. Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, ana oyunun tüm özelliklerini barındıracak. Artı olarak oyun, dokunmatik ekranlarda oynanabilmesi için mobil için optimize bir şekilde çıkışını gerçekleştirecek.

Oyunun Google Play sayfasına buradan, App Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyun iOs cihazlarda 3.9 GB olacak ve fiyatı 139,99 TL. Google Play sayfasında ne yazık ki oyun ile ilgili bir ayrıntı bulunmuyor. Oyun için paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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