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    Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, 18 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

    Star Wars'un video oyun dünyasındaki başarılı ve popüler oyunlarından biri olan Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlara geliyor.
    1 hf.
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    3
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, 18 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını Aspyr Media'nın yaptığı, geiştiriciliğini ise Obsidian Entertainment'ın yaptığı ilk kez 2005 yılında yayınlanan rol yapma oyunu Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için duyuruldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı

    Ayrıca Bkz. "Bulmaca macera oyunu Drawn to Life: Two Realms, mobil cihazlar için yayınlandı"

    Rol yapma oyunları adına zamanının en iyi oyunlarından biri olan Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, 18 Aralık'ta iOS e Android için çıkışını gerçekleştirecek. Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, ana oyunun tüm özelliklerini barındıracak. Artı olarak oyun, dokunmatik ekranlarda oynanabilmesi için mobil için optimize bir şekilde çıkışını gerçekleştirecek.

    Oyunun Google Play sayfasına buradan, App Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyun iOs cihazlarda 3.9 GB olacak ve fiyatı 139,99 TL. Google Play sayfasında ne yazık ki oyun ile ilgili bir ayrıntı bulunmuyor. Oyun için paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    strathmorea (alper ozan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bedava olsa indirmem ki bunu.
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    139 muş sarı 2 tane
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyata gel
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