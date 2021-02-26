Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Star Wars: Squadrons, EA Play kütüphanesine ekleniyor

    Geçtiğimiz yıl çıkışını yapan Electronic Arts'ın yeni Star Wars oyunu Star Wars: Squadrons, Electornic Arts'ın abonelik servisi EA Play'e geliyor.
    26 Şubat 2021, 20:00 (9 sa.)
    501
    1
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Star Wars: Squadrons, EA Play kütüphanesine ekleniyor
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasında abonelik servislerinin son dönemde bir hayli arttığını söyleyebiliriz. Bu konuda ilklerden biri olan Electronic Arts'ın abonelik servisi EA Play'e yeni oyunlar ekleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play'e ekleniyor

    Ayrıca Bkz. "PS Plus Mart 2021 oyunları açıklandı"

    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini Motive Studios'un yaptığı 2020 yılında yayınlanan Star Wars oyunu, Star Wars Squadrons EA Play'e ekleniyor. Dolaylı yoldan Xbox Game Pass Ultimate'e de eklenmiş oluyor. Star Wars Squadrons'un Mart 2021 içerisinde sisteme ekleneceği açıklandı ancak spesifik olarak hangi gün bilinmiyor.

    Ayrıca Madden NFL 21, 2 Mart'ta; NHL 21 de Nisan ayı içerisinde EA Play sistemine eklenecek. EA Play'in ücreti ise her platformda değişiyor. Şu anda her platformda EA Play için de güzel bir indirim bulunuyor. Kontrol etmeyi unutmayın.

    Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass Ultiamte üyeleri aynı zamanda EA Play'e de sahip durumda. Aynı şekilde PC Game Pass ile de bu hizmet birleşecekti ancak ne yazık ki ertelendi ve bu yıl içerisinde ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-02-26-star-wars-squadrons-heads-to-ea-play-next-month Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    X XboxTr61 (Ömer Selim Küçük) 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Başka eklenebilecek oyun yok ah EA ah yazık ediyorsun o kadar potansiyelin var ki o kadar paran var ki dünyanın en iyi oyunlarından birisini bile yapabilirsin ama sen fut21 nfl21 nfs ah ah
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    shadymarsh (Halim Samet) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece Origin versiyonu mu yoksa Steam'de de olacak mı ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Netflix duyurdu: Terminator animesi geliyor 5 sa. Bulmaca oyunu Lyxo mobil cihazlar için yayınlandı 6 sa. Mortal Kombat filminin yaş sınırlı fragmanı tüm zamanların en çok izlenen yaş sınırlı fragmanı oldu 6 sa. Volkswagen, Golf GTI'ın 45. yaşını özel bir versiyonla kutluyor: Golf GTI Clubsport 45 7 sa. Netflix'in yüksek bütçeli yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan fragman geldi 7 sa. Monster Hunter Rise'ın PC versiyonu resmileşti: İşte çıkış tarihi 7 sa. Apple artık Fransa'da, iPhone ve MacBook'ların tamir edilebilirlik derecelerini belirtiyor 8 sa. Haftalık Film Önerisi 15: The Trial of the Chicago 7 8 sa. Cherry MX Speed'den hızlı, PBT Puding başlıklı “Gamakay MK61 incelemesi” 8 sa. Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı 8 sa. Bill Gates açıkladı: Android'i tercih ediyorum, Bitcoin ilgi alanımda değil 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN Star Wars: Squadrons, EA Play kütüphanesine ekleniyor Sonraki Huawei kendi programlama dilini geliştiriyor 10 sa. Amazon, Hindistan'da Mahindra'nın üç tekerlekli elektrikli araçlarıyla dağıtım yapacak 10 sa. Call of Duty oyunları artık 500GB'lık PS4'e sığmıyor 11 sa. Belkin’den AirPlay 2 uyumlu ses adaptörü geliyor 11 sa. Mobil için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu: Birisi battle royale türünde 12 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in canlı görüntüsü sızdı: İşte özellikleri ve beklenen fiyatı 12 sa. Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15 12 sa. PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek 13 sa. PS Plus Mart 2021 oyunları açıklandı 13 sa. Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu 13 sa. Boeing 777’lerde yaşanan motor arızası olaylarına bir yenisi daha eklendi 14 sa. Kripto para piyasası 400 milyar dolar küçüldü: Bitcoin %10 düştü 14 sa. Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı 15 sa. Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor 15 sa. Mart ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 15 sa. Redmi AirDots 3 iddialı özelliklerle geliyor 15 sa. Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti 15 sa. Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu 16 sa. Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı 16 sa. Huawei, yaptırımları hafifletmek için yeni ABD başkanı ile görüşme çağrısı yaptı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız