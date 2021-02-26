Star Wars: Squadrons, EA Play kütüphanesine ekleniyor

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Oyun dünyasında abonelik servislerinin son dönemde bir hayli arttığını söyleyebiliriz. Bu konuda ilklerden biri olan Electronic Arts'ın abonelik servisi EA Play'e yeni oyunlar ekleniyor.

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini Motive Studios'un yaptığı 2020 yılında yayınlanan Star Wars oyunu, Star Wars Squadrons EA Play'e ekleniyor. Dolaylı yoldan Xbox Game Pass Ultimate'e de eklenmiş oluyor. Star Wars Squadrons'un Mart 2021 içerisinde sisteme ekleneceği açıklandı ancak spesifik olarak hangi gün bilinmiyor.

Ayrıca Madden NFL 21, 2 Mart'ta; NHL 21 de Nisan ayı içerisinde EA Play sistemine eklenecek. EA Play'in ücreti ise her platformda değişiyor. Şu anda her platformda EA Play için de güzel bir indirim bulunuyor. Kontrol etmeyi unutmayın.

Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass Ultiamte üyeleri aynı zamanda EA Play'e de sahip durumda. Aynı şekilde PC Game Pass ile de bu hizmet birleşecekti ancak ne yazık ki ertelendi ve bu yıl içerisinde ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.

https://www.eurogamer.net/articles/2021-02-26-star-wars-squadrons-heads-to-ea-play-next-month

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