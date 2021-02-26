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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Mart 2021 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Mart 2021 oyunları belli oldu. Bu ay yine PS4 ile birlikte PS5 oyunları da kullanıcıları bekliyor olacak.
    26 Şubat 2021, 16:19 (Güncellendi, 12 sa.)
    14,7b
    21
    15
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    6

    Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Mart ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı farklı kaliteli yapım bekliyor.

    Mart ayı son zamanların en iyi PS Plus aylarından birisi olmuş diyebiliriz. Geçtiğimiz yılın en çok satan yapımlarından Final Fantasy VII Remake ayın dikkat çeken yapımı olmuş. Diğer taraftan Remnant: From the Ashes da yine oldukça iyi bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Maquette ise 2 Mart'ta çıkış gününde PS5 kullanıcılarına ücretsiz dağıtılacak.

    Mart ayı oyunları 2 Mart itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Şubat ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Şubat ayında Concrete Genie, Control Ultimate Edition ve Destruction All-Stars oyunları ücretsiz dağıtılmıştı. Destruction All-Stars bu ay da ücretsiz kalmaya devam edecek.

    PS4 ve PS5

    • Final Fantasy VII Remake (PS4 ve PS5) (PS5 güncellemesini içermez)
    • Remnant: From the Ashes (PS4 ve PS5)
    • Farpoint VR (PS4 ve PS5)
    • Maquette (PS5)
    • Destruction All-Stars (PS5)
    • "Evde Kal" ekstrası: Ratchet and Clank (PlayStation Plus gerektirmez)


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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Concordato 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps plus'u indirimle almıştım parasını çıkardı bile
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    M Mettzell 7 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sony bir kaç aydır sağlam oyunlar veriyor bu gidişle kütüphaneyi taşıracağız.
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    GodLeSs CapTive (Alaaddin Şahin Parlak) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ff7 daha yeni oyun nasil verdiler ya ?
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    Şeref60 (Şeref Berber) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Süper oyunlar var
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    Domatore (Mert Özsoy) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    süper ay 2 si de yok :D
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    K kazimerd89 (kazım kazım) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mükemmel bir ay olmuş. Sony son dönemde coştu iyice
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    WeDneS (Ercan ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başaramadık abi
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    MrCaner (Caner Karadağ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Destruction all stars geçen ay verildi zaten ?
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) MrCaner
    İki ay ücretsiz kalacak.
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    O Outrageous2344 (on ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Balon sandım ama gerçek çıktı keşke ps5 e upgrade olsaydı ama yokmuş (ff7). Bence çok iyi bı ay olmuş çok çok iyi
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Outrageous2344
    Bu ay güzel ancak dediğin gibi FF7 upgrade'siz saçma olmuş. Yani şöyle güzellik yapıp onu da ufak tefek kırpmalarla bozuyorlar ya bu Sony'yi anlamak mümkün değil. Bi güzellik yapacaksın tam yap bari.
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