PS Plus Mart 2021 oyunları açıklandı

Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Mart ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı farklı kaliteli yapım bekliyor.

Mart ayı son zamanların en iyi PS Plus aylarından birisi olmuş diyebiliriz. Geçtiğimiz yılın en çok satan yapımlarından Final Fantasy VII Remake ayın dikkat çeken yapımı olmuş. Diğer taraftan Remnant: From the Ashes da yine oldukça iyi bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Maquette ise 2 Mart'ta çıkış gününde PS5 kullanıcılarına ücretsiz dağıtılacak.

Mart ayı oyunları 2 Mart itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Şubat ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Şubat ayında Concrete Genie, Control Ultimate Edition ve Destruction All-Stars oyunları ücretsiz dağıtılmıştı. Destruction All-Stars bu ay da ücretsiz kalmaya devam edecek.

PS4 ve PS5

Final Fantasy VII Remake (PS4 ve PS5) ( PS5 güncellemesini içermez )

) Remnant: From the Ashes (PS4 ve PS5)

Farpoint VR (PS4 ve PS5)

Maquette (PS5)

Destruction All-Stars (PS5)

"Evde Kal" ekstrası: Ratchet and Clank (PlayStation Plus gerektirmez)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.