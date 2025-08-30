Yeni Star Wars filminin çekimlerine başlandı; Setten ilk görsel paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl The Mandalorian & Grogu filmiyle beyaz perdeye geri dönecek olan Star Wars serisi bir sonraki yıl yeni bir filme daha kavuşacak. Söz konusu bu film, bu hafta çekimlerine başlanan Star Wars: Starfighter olacak.

Ünlü oyuncu Ryan Gosling'in başrolünü üstlendiği Starfighter'ın prodüksiyonuna başlanmasıyla birlikte filmden ilk görsel paylaşıldı. Bununla birlikte filmin oyuncu kadrosunda yer alacak yeni isimler de açıklandı. Daha önce açıklanan Ryan Gosling, Mia Goth ve Matt Smith'e katılan yeni isimler Flynn Gray, Amy Adams, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman ve Daniel Ings oldu.

Star Wars: Starfighter, 28 Mayıs 2027'de Vizyona Girecek

Star Wars: Starfighter projesinin başında Deadpool & Wolverine, Stranger Things, Free Guy gibi yapımların yönetmeni olarak tanınan Shawn Levy var.

Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 1 hf. önce eklendi

Jonathan Tropper (Banshee)'ın senaryosunu yazdığı Star Wars: Starfighter, son üçlemenin birkaç yıl sonrasında geçecek ama bu ana seriden bağımsız, münferit bir hikâye anlatacak. Yani bir devam filmi değil, bir spin-off olacak. Zaten Shawn Levy de filmi tanımlarken "Bu bir prequel ya da bir devam filmi değil; yeni bir macera" ifadelerini kullanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: