    Yeni Star Wars filminin çekimlerine başlandı; Setten ilk görsel paylaşıldı

    Star Wars: Starfighter adını taşıyan yeni Star Wars filminin çekimlerine başlandı. Prodüksiyonun başlamasıyla birlikte filmden ilk görsel paylaşılırken, oyuncu kadrosu da açıklandı.

    Star Wars: Starfighter Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yıl The Mandalorian & Grogu filmiyle beyaz perdeye geri dönecek olan Star Wars serisi bir sonraki yıl yeni bir filme daha kavuşacak. Söz konusu bu film, bu hafta çekimlerine başlanan Star Wars: Starfighter olacak.

    Ünlü oyuncu Ryan Gosling'in başrolünü üstlendiği Starfighter'ın prodüksiyonuna başlanmasıyla birlikte filmden ilk görsel paylaşıldı. Bununla birlikte filmin oyuncu kadrosunda yer alacak yeni isimler de açıklandı. Daha önce açıklanan Ryan Gosling, Mia Goth ve Matt Smith'e katılan yeni isimler Flynn Gray, Amy Adams, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman ve Daniel Ings oldu.

    Star Wars: Starfighter, 28 Mayıs 2027'de Vizyona Girecek

    Star Wars: Starfighter projesinin başında Deadpool & Wolverine, Stranger Things, Free Guy gibi yapımların yönetmeni olarak tanınan Shawn Levy var. 

    Jonathan Tropper (Banshee)'ın senaryosunu yazdığı Star Wars: Starfighter, son üçlemenin birkaç yıl sonrasında geçecek ama bu ana seriden bağımsız, münferit bir hikâye anlatacak. Yani bir devam filmi değil, bir spin-off olacak. Zaten Shawn Levy de filmi tanımlarken "Bu bir prequel ya da bir devam filmi değil; yeni bir macera" ifadelerini kullanıyor.

