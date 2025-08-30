Yeni Star Wars filminin çekimlerine başlandı; Setten ilk görsel paylaşıldı

Ünlü oyuncu Ryan Gosling'in başrolünü üstlendiği Starfighter'ın prodüksiyonuna başlanmasıyla birlikte filmden ilk görsel paylaşıldı. Bununla birlikte filmin oyuncu kadrosunda yer alacak yeni isimler de açıklandı. Daha önce açıklanan Ryan Gosling, Mia Goth ve Matt Smith'e katılan yeni isimler Flynn Gray, Amy Adams, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman ve Daniel Ings oldu.
Star Wars: Starfighter, 28 Mayıs 2027'de Vizyona Girecek
Star Wars: Starfighter projesinin başında Deadpool & Wolverine, Stranger Things, Free Guy gibi yapımların yönetmeni olarak tanınan Shawn Levy var.
Jonathan Tropper (Banshee)'ın senaryosunu yazdığı Star Wars: Starfighter, son üçlemenin birkaç yıl sonrasında geçecek ama bu ana seriden bağımsız, münferit bir hikâye anlatacak. Yani bir devam filmi değil, bir spin-off olacak. Zaten Shawn Levy de filmi tanımlarken "Bu bir prequel ya da bir devam filmi değil; yeni bir macera" ifadelerini kullanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: