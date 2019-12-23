Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Star Wars: The Rise of Skywalker'dan gişede büyük hayal kırıklığı

    Star Wars markasının sinemaseverler önündeki değeri azalmaya devam ediyor. The Rise of Skywalker, yeni üçlemenin en kötü açılışına imza atarak hayal kırıklığı yarattı.
    1 sa.
    700
    24
    1
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Star Wars: The Rise of Skywalker'dan gişede büyük hayal kırıklığı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Star Wars üçlemesinin son filmi olan The Rise of Skywalker, nihayet sinemaseverlerle buluştu. Cuma günü itibarıyla ülkemizde de vizyona giren film, ilk hafta performansıyla beklentilerin epey bir altında kaldı. The Rise of Skywalker, üçlemenin final filmi olmasına rağmen gişede en kötü açılışı yaptı.

    Deadline'da yer alan verilere göre The Rise of Skywalker, ilk hafta sonunda dünya genelinde 373 milyon dolarlık hasılat elde etmiş. Filmin Kuzey Amerika'daki açılış rakamı ise 175 milyon dolar seviyesinde.

    Üçlemenin önceki filmleri The Force Awakens ve The Last Jedi'a göre hem dünya genelinde hem Kuzey Amerika'da ciddi bir düşüş var. The Force Awakens ilk hafta sonunda dünya genelinde 523 milyon dolar, Kuzey Amerika'da ise 247 milyon dolar hasılat yapmıştı. The Last Jedi ise dünya genelinde 450 milyon dolar, Kuzey Amerika'da da 220 milyon dolarlık bir açılışa imza atmıştı.

    The Rise of Skywalker'ın özellikle de Çin'deki performansı Disney için büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirilebilir. Film, buradaki ilk hafta sonunda dört gün içinde sadece 12 milyon dolarlık bir hasılat elde etmiş. Serinin önceki filmi The Last Jedi, ilk hafta sonunda 28 milyon dolar kazanmış ve filmin bu performansı büyük bir başarısızlık olarak değerlendirilmişti. Son olarak Avengers: Endgame'in Çin'de tam 614 milyon dolarlık hasılat yaptığını belirtelim.

    Star Wars: The Rise of Skywalker'dan gişede büyük hayal kırıklığı
    Tam Boyutta Gör

    1 milyar dolara ulaşamayabilir

    The Rise of Skywalker'ın önümüzdeki haftalarda göstereceği gişe performansı elbette büyük bir merak konusu. Star Wars filmleri toplam gişe hasılatlarının büyük bir kısmını genellikle sadece ilk hafta sonlarında kazanıyor. TROS ilk hafta sonunda tahminlerin altında kaldı, şimdi filmi ilerleyen haftalarda da zorlu bir süreç bekliyor olacak. 1 milyar dolara ulaşması bile zor görünüyor diyebiliriz. 

    The Rise of Skywalker için yapılan eleştiriler ve genel izleyici yorumları da epey kötü durumda. The Last Jedi filmi bildiğiniz gibi Star Wars hayranları tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Disney'in şimdi The Rise of Skywalker'da bir 'hasar kontrolü' yapmaya çalıştığı ancak yine başarısız olduğu belirtiliyor. Eleştirmenlerin genel görüşü, yeni Star Wars üçlemesinin hiçbir planlama olmadan hayata geçirildiği ve sonuç olarak üçlemenin darmadağınık bir hikaye örgüsü ve başarısız karakter gelişimleriyle dolu olduğu yönünde.

    Star Wars: The Force Awakens (2015) gişede 2,06 milyar dolar, Star Wars: The Last Jedi (2017) ise 1,33 milyar dolar hasılat yapmıştı. The Rise of Skywalker'ın da 1 milyar dolar civarında kalması bekleniyor. 



    https://deadline.com/2019/12/star-wars-the-rise-of-skywalker-opening-weekend-china-global-international-box-office-1202814799/ Yorum Yaz
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Boeing'in 'yanlış yörüngeye giren' uzay kapsülü, Dünya'ya geri döndü
    9 sa.
    Popüler bağımsız oyun Superhot, Epic Store'da ücretsiz oldu
    1 gün
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SC0RPI0N 56 dk.
    Bir daha ki seneye süpriz bir kararla yeni bir üçleme duyurup daha iyisini kazanmayı planlarlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Star Wars: The Rise of Skywalker'dan gişede büyük hayal kırıklığı Sonraki İki bin dolarlık yazılım güncellemesi, Tesla Model 3’ün daha iyi hızlanmasını sağlıyor 2 sa. ABD, savaşı uzaya taşıyor! Trump, Amerikan Uzay Gücü’nün kurulduğunu duyurdu 3 sa. Ağaç dikme projesi hedeflenen bütçeye ulaştı 3 sa. Samsung Galaxy Note 10 Lite resmi özellikler sayfası sızdırıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 4 sa. AMD Ryzen 9 4900H APU’sunu Core i9-9880H’ın karşısına konumlandırmaya hazırlanıyor 5 sa. Uber, taksicilerin şikayeti üzerine Kolombiya'da da yasaklandı 6 sa. Xiaomi gelecek yıl Pocophone F2'yi piyasaya sürebilir 7 sa. Realme, 5 serisine 5i adında yeni bir telefon daha ekliyor 7 sa. IBM'in geliştirdiği yeni pil, lityum iyon pillerden daha iyi performans gösterdi 8 sa. RX 5600 XT’nin teknik özellikleri belli oldu 8 sa. Samsung Galaxy Buds+ pil ömrüyle memnun edecek 9 sa. GSR ve Interhash, Bitcoin madencileri için riskten korunma çözümleri geliştiriyor 9 sa. Boeing'in 'yanlış yörüngeye giren' uzay kapsülü, Dünya'ya geri döndü 9 sa. LG Display, Cadillac ve Mercedes otomobiller için OLED ekran üretecek 10 sa. Twitter, Android uygulamasının güvenlik açığı konusunda kullanıcıları uyarıyor 10 sa. Samsung ve Apple marka telefonların radyasyon sınırını aştığı tespit edildi 11 sa. Mi Band 4’e Türkçe dil desteği geldi 12 sa. GoPro HERO8 Black için flaş aksesuarı satışa çıktı 13 sa. Fortnite kendi battle royale kurallarınızı belirlemenize izin verecek 14 sa. Gameloft Overdrive City oyunu Android’e geliyor. Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve...
    DonanımHaber
    THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım tarihini açıkladı
    DH Forum
    İSLAM'IN VE OSMANLI'NIN GİZLENEN GERÇEĞİ: 9 YAŞINDA ÇOCUK EVLİ...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim