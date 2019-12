Star Wars: The Rise of Skywalker'dan gişede büyük hayal kırıklığı

Tam Boyutta Gör

Yeni Star Wars üçlemesinin son filmi olan The Rise of Skywalker, nihayet sinemaseverlerle buluştu. Cuma günü itibarıyla ülkemizde de vizyona giren film, ilk hafta performansıyla beklentilerin epey bir altında kaldı. The Rise of Skywalker, üçlemenin final filmi olmasına rağmen gişede en kötü açılışı yaptı.

Deadline'da yer alan verilere göre The Rise of Skywalker, ilk hafta sonunda dünya genelinde 373 milyon dolarlık hasılat elde etmiş. Filmin Kuzey Amerika'daki açılış rakamı ise 175 milyon dolar seviyesinde.

Üçlemenin önceki filmleri The Force Awakens ve The Last Jedi'a göre hem dünya genelinde hem Kuzey Amerika'da ciddi bir düşüş var. The Force Awakens ilk hafta sonunda dünya genelinde 523 milyon dolar, Kuzey Amerika'da ise 247 milyon dolar hasılat yapmıştı. The Last Jedi ise dünya genelinde 450 milyon dolar, Kuzey Amerika'da da 220 milyon dolarlık bir açılışa imza atmıştı.

The Rise of Skywalker'ın özellikle de Çin'deki performansı Disney için büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirilebilir. Film, buradaki ilk hafta sonunda dört gün içinde sadece 12 milyon dolarlık bir hasılat elde etmiş. Serinin önceki filmi The Last Jedi, ilk hafta sonunda 28 milyon dolar kazanmış ve filmin bu performansı büyük bir başarısızlık olarak değerlendirilmişti. Son olarak Avengers: Endgame'in Çin'de tam 614 milyon dolarlık hasılat yaptığını belirtelim.

1 milyar dolara ulaşamayabilir

The Rise of Skywalker'ın önümüzdeki haftalarda göstereceği gişe performansı elbette büyük bir merak konusu. Star Wars filmleri toplam gişe hasılatlarının büyük bir kısmını genellikle sadece ilk hafta sonlarında kazanıyor. TROS ilk hafta sonunda tahminlerin altında kaldı, şimdi filmi ilerleyen haftalarda da zorlu bir süreç bekliyor olacak. 1 milyar dolara ulaşması bile zor görünüyor diyebiliriz.

The Rise of Skywalker için yapılan eleştiriler ve genel izleyici yorumları da epey kötü durumda. The Last Jedi filmi bildiğiniz gibi Star Wars hayranları tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Disney'in şimdi The Rise of Skywalker'da bir 'hasar kontrolü' yapmaya çalıştığı ancak yine başarısız olduğu belirtiliyor. Eleştirmenlerin genel görüşü, yeni Star Wars üçlemesinin hiçbir planlama olmadan hayata geçirildiği ve sonuç olarak üçlemenin darmadağınık bir hikaye örgüsü ve başarısız karakter gelişimleriyle dolu olduğu yönünde.

Star Wars: The Force Awakens (2015) gişede 2,06 milyar dolar, Star Wars: The Last Jedi (2017) ise 1,33 milyar dolar hasılat yapmıştı. The Rise of Skywalker'ın da 1 milyar dolar civarında kalması bekleniyor.

