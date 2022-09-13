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Kahve devi Starbucks, NFT biçiminde dijital koleksiyon kartları elde etmeyi sağlayan sadakat platformu Odyssey’i tanıttı. Starbucks’ın, yeni Web3 platformu Polygon tabanlı olacak.

Starbucks, geçtiğimiz mayıs ayında bir NFT koleksiyonu başlatma planları olduğunu duyurduğunda bir Web3 deneyimi geliştireceğinin ipuçlarını vermişti. Bu açıdan Starbucks’ın bu hamlesi beklenen bir gelişmeydi.

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Şirket, yeni platformunun kullanıcıların eşsiz ürünlerden, sanatçı iş birliklerine, özel davetlerden, etkinliklere kadar sürükleyici deneyimler yaşamasını sağlayacağını açıkladı.

"İnsanların ve teknolojinin küresel olarak, özgürce iş birliği yapmasını ve değer alışverişinde bulunmasını sağlayan lider bir altyapı sağlayıcısı olarak Polygon, Starbucks'ın Web3'e girişi için ideal bir ağdır.”

Starbucks Odyssey’e erken erişim elde etmek isteyen kullanıcılar https://waitlist.starbucks.com adresinden bekleme listesine katılabiliyor. Odyssey, bu yılın sonunda ABD'de kullanıma sunulacak.

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Starbucks, Polygon tabanlı Web3 platformu Odyssey'i tanıttı