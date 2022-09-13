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    Anlık Bildirim

    Starbucks, Polygon tabanlı Web3 platformu Odyssey'i tanıttı

    Bir süredir Web3 teknolojilerine odaklanan küresel kahve devi Starbucks, Polygon tabanlı Web3 platformu Odyssey'i tanıttı. Kullanıcılar NFT kazanabilecek.          
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    Starbucks, Polygon tabanlı Web3 platformu Odyssey'i tanıttı
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    Kahve devi Starbucks, NFT biçiminde dijital koleksiyon kartları elde etmeyi sağlayan sadakat platformu Odyssey’i tanıttı. Starbucks’ın, yeni Web3 platformu Polygon tabanlı olacak. 

    Starbucks, geçtiğimiz mayıs ayında bir NFT koleksiyonu başlatma planları olduğunu duyurduğunda bir Web3 deneyimi geliştireceğinin ipuçlarını vermişti. Bu açıdan Starbucks’ın bu hamlesi beklenen bir gelişmeydi. 

    Şirket, yeni platformunun kullanıcıların eşsiz ürünlerden, sanatçı iş birliklerine, özel davetlerden, etkinliklere kadar sürükleyici deneyimler yaşamasını sağlayacağını açıkladı.

    "İnsanların ve teknolojinin küresel olarak, özgürce iş birliği yapmasını ve değer alışverişinde bulunmasını sağlayan lider bir altyapı sağlayıcısı olarak Polygon, Starbucks'ın Web3'e girişi için ideal bir ağdır.”

    Starbucks Odyssey’e erken erişim elde etmek isteyen kullanıcılar https://waitlist.starbucks.com adresinden bekleme listesine katılabiliyor. Odyssey, bu yılın sonunda ABD'de kullanıma sunulacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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