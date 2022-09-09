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    Ford, NFT ve Metaverse odaklı 19 ticari marka başvurusu yaptı

    NFT, Blockchain ve metaverse odaklı ticari marka başvurularını duyurması ile bilinen ABD Patent ve Ticaret Ofisi avukatı Mike Kondoudis, bu sefer de Ford’un yaptığı marka başvurularını paylaştı.
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    Ford, NFT ve Metaverse odaklı 19 ticari marka başvurusu yaptı
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    Nike ve Adidas gibi giyim şirketleri, NFT ürünleri ile oldukça büyük gelirler elde ediyorlar. Bununla birlikte otomobil şirketlerinden de bu sektöre adımlar atıldığını görüyoruz. Son olarak otomobil devi Ford yaptığı ticari marka başvuruları ile NFT ve metaverse sektörüne adım attı.

    Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticaret Ofisi (USPTO) avukatı Mike Kondoudis’in paylaştığı belgelere göre Ford tarafından yapılan ticari marka başvuruları, şirketin sanal arabaları, kamyonları, kamyonetleri, SUV’ları ve giysilerini markalaştırıyor. Ek olarak şirketin NFT’ler için önerilen bir çevrimiçi pazar yerini başvurusu da dikkatlerden kaçmıyor.

    Bunlara ek olarak şirket, AR ve VR teknolojileri ile gelecekte düzenlenecek fuarlar için özel yazılımlar da geliştiriyor. Bu yazılımlar arasında kullanıcıların isteklerine göre indirilebilen sanal ürünler de bulunuyor.

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    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 5 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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