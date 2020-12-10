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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Stardew Valley benzeri oyun Harvest Town, iOS için yayınlandı

    Daha önce Android cihazlar için çıkış yapmış olan Stardew Valley benzeri oyun Harvest Town, iOS cihazlar için yayınlandı. Android sürümüne de bir güncelleme geldi.
    1 hf.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Stardew Valley benzeri oyun Harvest Town, iOS için yayınlandı

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Gaminpower ve Avid.ly'nin yaptığı simülasyon oyunu Harvest Town, iOS cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Strateji oyunu Rush Royale, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı"

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    Daha önce Android cihazlar için çıkan Harvest Town, Stardew Valley ve Story of Seasons gibi oyunlardan esinlenen bir yapım. Ekim ayında iOS cihazlar için duyurulan oyun geçtiğimiz saatlerde App Store üzerinde erişime açıldı. Oyunu ücretsiz bir şekilde buradan edinebilirsiniz.  

    Hem yaşamaya çalıştığınız hem de bir çiftlik sahibi olduğunuz oyunda evinden çok uzaklaşan yalnız bir gezgini oynuyorsunuz ve oyuna başladıktan kısa süre sonra kendisini kasabasından ayrılmadan önceki güne zamanda yolculuk ederken buluyorsunuz. Oynanışa dair daha fazla fikir sahibi olmak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

    Daha önceden Android cihazlar için çıkışını gerçekleştiren oyun, Android'de 3 milyon indirmeyi geçmişti. Android sürümüne de buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun Android sürümü için de bugün büyük bir güncelleme geldi.

    [youtube=]https://www.youtube.com/watch?v=8m_lUZGNE-E



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