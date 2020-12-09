Strateji oyunu Rush Royale, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı

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Yayıncılığını My.Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise IT Territory'nin yaptığı Rush Royale, ücretsiz bir şekilde mobil cihazlar için çıkışını yaptı.

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Oyun şu anda App Store üzerinde ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde bulunuyor. Oyun Android'de 59 MB, iOS'ta ise 280 MB. Oyunu Android ciahzınıza yükleyebilmek için Android 4.4 ve sonraıki bir sürümü, iOS cihazınıza yükleyebilmek için ise iOS 11.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Benzersiz bir Kule Savunmasına hazır ol! Rush Royale’da kulelerin yerini güçlü savaşçılar ve büyücüler alıyor!



Üs savunma oyunlarında işler ciddileşse de eğlence devam ediyor! Düşman saldırılarına karşı kalenin savunmasını oluşturan, en son ve en büyük umut kahramanların. Kalabalığa karşı savunurken yaptıkları yiğit mücadelelerinde ok ve sihirli misil yağdırmalarını izle!



Bu oyun, taret savunması ile koleksiyon kartı oyununun benzersiz bir birleşimi! Şansa atılan zarların savaşan orduların kaderine karar vermesi gibi burada sen de kazanmak ve galip gelmek için Şans Meleğine güvenmek zorundasın! En güçlü kule savunması kahramanlarından oluşan desteyi oluştur!



Olay Kule Savunması ancak rekabetçi bir ayrıntıyla! En iyi arkadaşlarına (veya en kötü düşmanlarına) karşı yarış ve kale savunmasını ilk tamamlayan ol! Bir tür gerçek zamanlı PvP savunması gibi ki bu çok az Kule Savunma oyununda var!



Krallığını koru! Güçlü düşmanlarla ve korkunç elebaşlarıyla savaş, düşmanlarının üzerine sihrin ve çeliğin gücünü sal!



Taret savunması kaynaklarını akıllıca kullan; iyi üs savunma oyunlarında olduğu gibi en zeki komutan kazanır!

https://www.pocketgamer.com/articles/085045/rush-royale-a-mobile-fantasy-strategy-game-is-out-now-on-ios-and-android/

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