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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Strateji oyunu Rush Royale, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı

    Strateji oyunu Rush Royale, iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden çıkışını gerçekleştirdi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Strateji oyunu Rush Royale, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı
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    Yayıncılığını My.Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise IT Territory'nin yaptığı Rush Royale, ücretsiz bir şekilde mobil cihazlar için çıkışını yaptı.

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    Oyun şu anda App Store üzerinde ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde bulunuyor. Oyun Android'de 59 MB, iOS'ta ise 280 MB. Oyunu Android ciahzınıza yükleyebilmek için Android 4.4 ve sonraıki bir sürümü, iOS cihazınıza yükleyebilmek için ise iOS 11.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

    Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Benzersiz bir Kule Savunmasına hazır ol! Rush Royale’da kulelerin yerini güçlü savaşçılar ve büyücüler alıyor!

    Üs savunma oyunlarında işler ciddileşse de eğlence devam ediyor! Düşman saldırılarına karşı kalenin savunmasını oluşturan, en son ve en büyük umut kahramanların. Kalabalığa karşı savunurken yaptıkları yiğit mücadelelerinde ok ve sihirli misil yağdırmalarını izle!

    Bu oyun, taret savunması ile koleksiyon kartı oyununun benzersiz bir birleşimi! Şansa atılan zarların savaşan orduların kaderine karar vermesi gibi burada sen de kazanmak ve galip gelmek için Şans Meleğine güvenmek zorundasın! En güçlü kule savunması kahramanlarından oluşan desteyi oluştur!

    Olay Kule Savunması ancak rekabetçi bir ayrıntıyla! En iyi arkadaşlarına (veya en kötü düşmanlarına) karşı yarış ve kale savunmasını ilk tamamlayan ol! Bir tür gerçek zamanlı PvP savunması gibi ki bu çok az Kule Savunma oyununda var!

    Krallığını koru! Güçlü düşmanlarla ve korkunç elebaşlarıyla savaş, düşmanlarının üzerine sihrin ve çeliğin gücünü sal!

    Taret savunması kaynaklarını akıllıca kullan; iyi üs savunma oyunlarında olduğu gibi en zeki komutan kazanır!



    https://www.pocketgamer.com/articles/085045/rush-royale-a-mobile-fantasy-strategy-game-is-out-now-on-ios-and-android/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    serazen (Muhammet Öztürk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    my.games e ait diğer oyunlarını oynamış biri olarak başlamanızı pek tavsiye etmem.
    1.mutlaka ama mutlaka bi noktada sizden fazlası ile para ile daha fazla şans daha nitelikli kahraman adı altında para tırtıklıcaklar.
    2.ne yazıkki server anlayışları bizim internet hızımızda sahib oldukları tüm oyunlarda (mobil yada pc farketmez) laga sebep oluyor.
    3.çak fazla paragözdürler mobil oyunları eskiden tl üzerindendi şimdi ise dolar üzerinden (yeni olduğundan bi ihtimal tl olabilir aa yakın zamanda mutlaka dolara yada warface te yaptıkları gibi euro olur
    4.çok vurdum duymazlar 1i gider başkası gelir mantığı çok fazla bu yuzdende zor duruma dustugunuzde bızde bole der gecerler (orn warface steam ve kendı sıstemlerı hesab akatarmada yaptıkları gibi artık steam e aktarmaya karşılar.çünkü steam de bulunan paketler hem ucuz hemde oyunun diğer satılan urunlerıne gore yeterli güç sağlıyor)
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    random dice
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    sadrag 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden ara ara telefonumda oynayacak, birbirinden farklı oyunlar bulurdum store da.. Monument Valley, That level again serisi, Heartstone, Hitman, Sword of Xolan.. Son bir-iki yıldır doğru düzgün bir oyun bulamadım desem yalan olmaz. Bazıları daha önceden tutmuş olanların kopyası, bazılarıda hyper casual tarzı olan, aklında bile kalmayacak basit oyunlarla doldu market. Artık oyunda hikaye falan da aramıyorum. Bari biraz orjinallik katın..
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