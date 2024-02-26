Sony'de yüzler gülüyor: Helldivers 2 satışları 3 milyonu aştı

Tam Boyutta Gör Sony'nin yayıncılığını yaptığı hem PlayStation 5 hem de PC için çıkış yapan Helldivers 2, rekorlar kırmaya devam ediyor. Öyle ki uzun süredir konuşulan Co-op shooter oyunu, Steam'de çıkış yapan en büyük PlayStation Studios oyunu olmuştu. Bu kez oyunun geliştiricisi Arrowhead, toplam satışların 3 milyon barajını aştığını duyurdu.​

Helldivers 2 satışları 3 milyonu aştı

Helldivers 2, ilk günlerinde yaşanan bazı teknik sorunlara rağmen, hızla büyümeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır shooter oyunu, yalnızca bir günde God of War'un 73.000 eş zamanlı oyuncu zirvesini geçmiş ve böylece Steam'de yeni bir rekora imza atmıştı. Bu aşamada ise oyunun ''bir milyon civarında'' sattığı belirtilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise Arrowhead Kreatif Direktörü Johan Pilestedt, Helldivers 2 satışlarının 2 haftalık bir sürede üç milyonu aştığını doğruladı. Pilestedt ayrıca, sunuculardaki eş zamanlı oyuncu sayısının şu anda 800.000 olduğunu söylüyor. Bu sayının hem PS5 hem de PC kullanıcılarını kapsadığını hatırlatalım.

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Arrowhead, Helldivers 2'nin hangi platformda ne kadar sattığına değinmedi. Ancak GamesIndustry'den son bilgiler, bu satışların yüzde 60'ından fazlasının PC'de gerçekleştiğini gösteriyor. Dolayısıyla, birinci taraf Playstation yapımları konusunda Sony'nin atacağı adımları bekleyip görmemiz gerekecek.

Helldivers 2 PC sistem gereksinimleri - Minimum Önerilen Performans Ultra Ortalama Performans 1080p @ 30 FPS 1080p @ 60 FPS 1440p @ 60FPS 4K @ 60 FPS Ayar Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek Ekran kartı GTX 1050 Ti veya AMD RX 470 GTX 2060 veya AMD RX 6600 XT RTX 3070 veya AMD RX 6800 RTX 4070 Ti veya AMD RX 7900 XTX İşlemci Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 7 5800X3D Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 7 5800X3D RAM 8 GB DDR4 16 GB DDR4 16 GB DDR4 16 GB DDR4 İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Depolama 100 GB HDD (7200rpm) 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD

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Sony'de yüzler gülüyor: Helldivers 2 satışları 3 milyonu aştı!