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    Sony'de yüzler gülüyor: Helldivers 2 satışları 3 milyonu aştı

    8 Şubat'ta PC ve Playstation 5'e çıkış yapan Helldivers 2, iki haftada 3 milyon adet sattı. Satışların yüzde 60'ından fazlasını ise PC kullanıcıları oluşturuyor...
    Sony'de yüzler gülüyor: Helldivers 2 satışları 3 milyonu aştı! Tam Boyutta Gör
    Sony'nin yayıncılığını yaptığı hem PlayStation 5 hem de PC için çıkış yapan Helldivers 2, rekorlar kırmaya devam ediyor. Öyle ki uzun süredir konuşulan Co-op shooter oyunu, Steam'de çıkış yapan en büyük PlayStation Studios oyunu olmuştu. Bu kez oyunun geliştiricisi Arrowhead, toplam satışların 3 milyon barajını aştığını duyurdu.​

    Helldivers 2 satışları 3 milyonu aştı

    Helldivers 2, ilk günlerinde yaşanan bazı teknik sorunlara rağmen, hızla büyümeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır shooter oyunu, yalnızca bir günde God of War'un 73.000 eş zamanlı oyuncu zirvesini geçmiş ve böylece Steam'de yeni bir rekora imza atmıştı. Bu aşamada ise oyunun ''bir milyon civarında'' sattığı belirtilmişti.

    Geçtiğimiz saatlerde ise Arrowhead Kreatif Direktörü Johan Pilestedt, Helldivers 2 satışlarının 2 haftalık bir sürede üç milyonu aştığını doğruladı. Pilestedt ayrıca, sunuculardaki eş zamanlı oyuncu sayısının şu anda 800.000 olduğunu söylüyor. Bu sayının hem PS5 hem de PC kullanıcılarını kapsadığını hatırlatalım.

    Arrowhead, Helldivers 2'nin hangi platformda ne kadar sattığına değinmedi. Ancak GamesIndustry'den son bilgiler, bu satışların yüzde 60'ından fazlasının PC'de gerçekleştiğini gösteriyor. Dolayısıyla, birinci taraf Playstation yapımları konusunda Sony'nin atacağı adımları bekleyip görmemiz gerekecek. 

    Helldivers 2 PC sistem gereksinimleri
    - Minimum Önerilen Performans Ultra
    Ortalama Performans 1080p @ 30 FPS 1080p @ 60 FPS 1440p @ 60FPS 4K @ 60 FPS
    Ayar Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
    Ekran kartı GTX 1050 Ti veya AMD RX 470 GTX 2060 veya AMD RX 6600 XT RTX 3070 veya AMD RX 6800 RTX 4070 Ti veya AMD RX 7900 XTX
    İşlemci Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 7 5800X3D Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 7 5800X3D
    RAM 8 GB DDR4 16 GB DDR4 16 GB DDR4 16 GB DDR4
    İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit
    Depolama 100 GB HDD (7200rpm) 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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