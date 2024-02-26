Sony'de yüzler gülüyor: Helldivers 2 satışları 3 milyonu aştı

Helldivers 2 satışları 3 milyonu aştı
Helldivers 2, ilk günlerinde yaşanan bazı teknik sorunlara rağmen, hızla büyümeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır shooter oyunu, yalnızca bir günde God of War'un 73.000 eş zamanlı oyuncu zirvesini geçmiş ve böylece Steam'de yeni bir rekora imza atmıştı. Bu aşamada ise oyunun ''bir milyon civarında'' sattığı belirtilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise Arrowhead Kreatif Direktörü Johan Pilestedt, Helldivers 2 satışlarının 2 haftalık bir sürede üç milyonu aştığını doğruladı. Pilestedt ayrıca, sunuculardaki eş zamanlı oyuncu sayısının şu anda 800.000 olduğunu söylüyor. Bu sayının hem PS5 hem de PC kullanıcılarını kapsadığını hatırlatalım.
Arrowhead, Helldivers 2'nin hangi platformda ne kadar sattığına değinmedi. Ancak GamesIndustry'den son bilgiler, bu satışların yüzde 60'ından fazlasının PC'de gerçekleştiğini gösteriyor. Dolayısıyla, birinci taraf Playstation yapımları konusunda Sony'nin atacağı adımları bekleyip görmemiz gerekecek.
|-
|Minimum
|Önerilen
|Performans
|Ultra
|Ortalama Performans
|1080p @ 30 FPS
|1080p @ 60 FPS
|1440p @ 60FPS
|4K @ 60 FPS
|Ayar
|Düşük
|Orta
|Yüksek
|Çok Yüksek
|Ekran kartı
|GTX 1050 Ti veya AMD RX 470
|GTX 2060 veya AMD RX 6600 XT
|RTX 3070 veya AMD RX 6800
|RTX 4070 Ti veya AMD RX 7900 XTX
|İşlemci
|Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1500X
|Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 7 3700X
|Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 7 5800X3D
|Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 7 5800X3D
|RAM
|8 GB DDR4
|16 GB DDR4
|16 GB DDR4
|16 GB DDR4
|İşletim Sistemi
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|Depolama
|100 GB HDD (7200rpm)
|100 GB SSD
|100 GB SSD
|100 GB SSD
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.