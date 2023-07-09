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    Anlık Bildirim

    Starfield bu AMD ürünlerini alanlara hediye

    Starfield geliştiricisi Bethesda ile önemli bir iş birliği yapan AMD şimdi bunu ürün satışlarına da yansıtıyor. Belirli Ryzen ve Radeon ekran kartları ile Starfield oyunu hediye.
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    Starfield Tam Boyutta Gör
    Son dönemin en merak edilen oyunu Starfield için özel PC ortağı olma şansını elde eden AMD, ilk gün FSR 2 desteği sunarken ayrıca Ryzen işlemcilere yönelik olarak da özel çoklu izlek optimizasyonları hazırlıyor. Ayrıca bir de hediye kampanyası var.

    AMD ve Starfield iş birliği

    AMD Tayvan tarafından paylaşılan bilgilere göre AMD Ryzen ve Radeon ürünleri ile Starfield oyununu elde etmek mümkün olacak. AMD bu kez ürünlerin kategorisine göre iki farklı Starfield versiyonunu oyunculara hediye ediyor.

    Starfield standart sürümü için AMD Ryzen 5 7600X işlemcisinden Ryzen 7 7800X 3D işlemcisine kadar ya da Radeon RX 6600 serisi ile Radeon RX 7600 ekran kartlarını satın almak gerekiyor. AMD bu noktada biraz daha cebini düşünen oyuncuları hedefliyor.

    Starfield Premium sürümü için ise Radeon RX 6700 ve üzeri tüm ekran kartları ile Ryzen 7900 ve üzeri işlemciler satın almak gerekiyor. 11 Temmuz 2023 itibariyle başlayacak olan kampanya 30 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kod kullanım son tarihi ise 28 Ekim 2023 olacak.

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 5 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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