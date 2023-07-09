Starfield bu AMD ürünlerini alanlara hediye

AMD ve Starfield iş birliği
AMD Tayvan tarafından paylaşılan bilgilere göre AMD Ryzen ve Radeon ürünleri ile Starfield oyununu elde etmek mümkün olacak. AMD bu kez ürünlerin kategorisine göre iki farklı Starfield versiyonunu oyunculara hediye ediyor.
Starfield standart sürümü için AMD Ryzen 5 7600X işlemcisinden Ryzen 7 7800X 3D işlemcisine kadar ya da Radeon RX 6600 serisi ile Radeon RX 7600 ekran kartlarını satın almak gerekiyor. AMD bu noktada biraz daha cebini düşünen oyuncuları hedefliyor.
Starfield Premium sürümü için ise Radeon RX 6700 ve üzeri tüm ekran kartları ile Ryzen 7900 ve üzeri işlemciler satın almak gerekiyor. 11 Temmuz 2023 itibariyle başlayacak olan kampanya 30 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kod kullanım son tarihi ise 28 Ekim 2023 olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)