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    Anlık Bildirim

    Yenilenmiş PS Plus sisteminin Türkiye fiyatı belli oldu

    PlayStation Plus bildiğiniz gibi yenileniyor ve üç farklı abonelik planı ile Xbox Game Pass'e benzer bir hale geliyor. Geçtiğimiz saatlerde de bu yeni sistemin Türkiye fiyatı belli oldu.
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    Yenilenmiş PlayStation Plus sisteminin Türkiye fiyatı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere PlayStation'ın abonelik servisi olan PlayStation Plus bir güncellemeye gidiyor. Bu yeni sistemin de geçtiğimiz saatlerde de bu yeni sistemin Türkiye fiyatı belli oldu.

    PS Plus Yeni Fiyatlar

    PS Plus Essential

    Çevrimiçi çok oyunculu modlar, her ay indirebileceğiniz iki PS4 ve bir PS5 oyunu, özel indirimler ve daha fazlası gibi temel özelliklerle PlayStation deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.

    • 1 aylık üyelik 40,00 TL
    • 3 aylık üyelik 100,00 TL
    • 12 aylık üyelik 240,00 TL

    PS Plus Extra

    Hem tüm PlayStation Plus Essential avantajlarının keyfini çıkarın hem de yüzlerce indirilebilir PS4 ve PS5 oyununun yer aldığı Oyun Kataloğu ile inanılmaz bir oyun deneyimi dünyasının kapılarını aralayın.

    • 1 aylık üyelik 60,00 TL
    • 3 aylık üyelik 165,00 TL
    • 12 aylık üyelik 400,00 TL

    PS Plus Deluxe

    Diğer planlarda sunulan PlayStation Plus avantajlarına ek olarak oyun deneme sürümlerine sahip olun ve Klasikler Kataloğu'ndaki geçtiğimiz yıllarda piyasaya çıkan kült oyunlara erişin.

    • 1 aylık üyelik 70,00 TL
    • 3 aylık üyelik 190,00 TL
    • 12 aylık üyelik 460,00 TL

    Bu fiyat açıklamasıyla birlikte de sistemin Türkiye'ye geleceği netleşmiş oldu. Tarih de Avrupa tarihi ile aynı 22 Haziran. Türkiye fiyatında bir yerelleştirilme yapıldığı bariz bir şekilde belli oluyor. Servisin kütüphanesindeki oyunları da öğrenmemizle birlikte gerçekten Game Pass kadar mantıklı bir servis haline gelebilir.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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