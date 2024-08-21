Starfield'ın Shattered Space genişleme paketi için tarih açıklandı

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Tam Boyutta Gör Starfield'ın ilk hikaye genişleme paketi için çıkış tarihi Gamescom Opening Night Live'da açıklandı. Çıkış tarihinin yanı sıra genişleme paketine dair yeni bir fragman da yayınlandı. Karmaşık eleştiriler alan Starfield'ın Shattered Space DLC’si esasında oyuncular tarafından merakla bekleniyor zira bu, Bethesda'nın bilim kurgu RPG'si için şu ana kadarki en büyük güncellemesi olacak.

Starfield Shattered Space ne zaman çıkacak?

İlk olarak bu yazın başlarında duyurulan Shattered Space genişleme paketi 30 Eylül 2024’te hem Xbox hem de PC için yayınlanacak. Shattered Space için yayınlanan yeni fragman ise daha karanlık tonlara sahip. Shattered Space, galaksinin en esrarengiz fraksiyonunun ardındaki sırları ortaya çıkaracak. House Va'Ruun olarak bilinen gizemli fraksiyona ve onun bölgesini ekleyecek olan DLC’de baş tehdit ise Great Serpent olacak.

Öte yandan Shattered Space DLC’sinin yanı sıra Starfield için yayınlanan son güncelleme ile birlikte REV-8 adlı bir kara aracının geldiği de açıklandı. Bu, aslında oyunda en çok talep edilen şeylerden birisiydi ve bu araç ile keşif süreci daha kolay hale gelecek. Firmaya göre “Vasco onaylı” REV-8 aracı ateş edebiliyor, zıplayabiliyor ve madencilik yapabiliyor.

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Bu arada Starfield oyun yönetmeni Todd Howard, Shattered Space'i kapsam açısından Fallout 4'ün Far Harbor genişleme paketine benzetmişti. Bununla birlikte Howard, her yıl bir genişleme paketi yayınlamayı arzuladıklarını söylemişti. Söylentilere göre bir sonraki genişleme paketinin adı da Starborn olabilir.

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Starfield Shattered Space genişleme paketi için tarih açıklandı