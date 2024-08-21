Starfield'ın Shattered Space genişleme paketi için tarih açıklandı

Starfield Shattered Space ne zaman çıkacak?
İlk olarak bu yazın başlarında duyurulan Shattered Space genişleme paketi 30 Eylül 2024’te hem Xbox hem de PC için yayınlanacak. Shattered Space için yayınlanan yeni fragman ise daha karanlık tonlara sahip. Shattered Space, galaksinin en esrarengiz fraksiyonunun ardındaki sırları ortaya çıkaracak. House Va'Ruun olarak bilinen gizemli fraksiyona ve onun bölgesini ekleyecek olan DLC’de baş tehdit ise Great Serpent olacak.
Öte yandan Shattered Space DLC’sinin yanı sıra Starfield için yayınlanan son güncelleme ile birlikte REV-8 adlı bir kara aracının geldiği de açıklandı. Bu, aslında oyunda en çok talep edilen şeylerden birisiydi ve bu araç ile keşif süreci daha kolay hale gelecek. Firmaya göre “Vasco onaylı” REV-8 aracı ateş edebiliyor, zıplayabiliyor ve madencilik yapabiliyor.
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Bu arada Starfield oyun yönetmeni Todd Howard, Shattered Space'i kapsam açısından Fallout 4'ün Far Harbor genişleme paketine benzetmişti. Bununla birlikte Howard, her yıl bir genişleme paketi yayınlamayı arzuladıklarını söylemişti. Söylentilere göre bir sonraki genişleme paketinin adı da Starborn olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.