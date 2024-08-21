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    Anlık Bildirim

    Starfield'ın Shattered Space genişleme paketi için tarih açıklandı

    Karmaşık eleştiriler alan Starfield'ın beklenen Shattered Space genişleme paketi Eylül'de çıkıyor. Bu, Bethesda'nın bilim kurgu RPG'si için şu ana kadarki en büyük güncellemesi olacak.
    Starfield Shattered Space genişleme paketi için tarih açıklandı Tam Boyutta Gör
    Starfield'ın ilk hikaye genişleme paketi için çıkış tarihi Gamescom Opening Night Live'da açıklandı. Çıkış tarihinin yanı sıra genişleme paketine dair yeni bir fragman da yayınlandı. Karmaşık eleştiriler alan Starfield'ın Shattered Space DLC’si esasında oyuncular tarafından merakla bekleniyor zira bu, Bethesda'nın bilim kurgu RPG'si için şu ana kadarki en büyük güncellemesi olacak.

    Starfield Shattered Space ne zaman çıkacak?

    İlk olarak bu yazın başlarında duyurulan Shattered Space genişleme paketi 30 Eylül 2024’te hem Xbox hem de PC için yayınlanacak. Shattered Space için yayınlanan yeni fragman ise daha karanlık tonlara sahip. Shattered Space, galaksinin en esrarengiz fraksiyonunun ardındaki sırları ortaya çıkaracak. House Va'Ruun olarak bilinen gizemli fraksiyona ve onun bölgesini ekleyecek olan DLC’de baş tehdit ise Great Serpent olacak.

    Öte yandan Shattered Space DLC’sinin yanı sıra Starfield için yayınlanan son güncelleme ile birlikte REV-8 adlı bir kara aracının geldiği de açıklandı. Bu, aslında oyunda en çok talep edilen şeylerden birisiydi ve bu araç ile keşif süreci daha kolay hale gelecek. Firmaya göre “Vasco onaylı” REV-8 aracı ateş edebiliyor, zıplayabiliyor ve madencilik yapabiliyor.

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    Bu arada Starfield oyun yönetmeni Todd Howard, Shattered Space'i kapsam açısından Fallout 4'ün Far Harbor genişleme paketine benzetmişti. Bununla birlikte Howard, her yıl bir genişleme paketi yayınlamayı arzuladıklarını söylemişti. Söylentilere göre bir sonraki genişleme paketinin adı da Starborn olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    amd hangi ülkenin kazaklar türkleri sever mi hepsiburada premium worldcard ne güzel olmuştu biz ayrılmıştık sözleri cinsel organa krem sürülür mu

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