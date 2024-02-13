Xbox’ın geleceği 15 Şubat’ta belli olacak

Tam Boyutta Gör Xbox'a özel oyunların PS5 ve Nintendo Switch'e geleceğine dair haftalar süren söylentilerin ardından Microsoft, Xbox'ın geleceğine ilişkin vizyonunu bu hafta içinde düzenleyeceği bir etkinlikte açıklamayı planlıyor. Phil Spencer’ın söylediği “Xbox iş güncellemesi” bu hafta, 15 Şubat tarihinde Türkiye saati ile 23:00’da gerçekleşecek.

Xbox’ı bekleyen gelecek

Fısıltı gazetelerinde dolaşan söylentiler Hi-Fi Rush, Sea of Thieves ve hatta Starfield ve Indiana Jones gibi Bethesda oyunlarının Xbox dışı platformlarda yer alabileceğini gösteriyor. Microsoft şimdiye kadar bu söylentilere doğrudan bir cevap vermedi ancak Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, iddiaları da reddetmedi. Spencer, Xbox iş güncellemesi etkinliğini duyurmadan önce "Sizi dinliyoruz ve duyuyoruz" dedi.

Xbox iş güncellemesi artık perşembe günü resmi bir Xbox podcast'i olarak sunulacak. Microsoft, Xbox video podcast'lerini YouTube'da yayınlıyor. Yayınlanacak videoda Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, Xbox başkanı Sarah Bond ve Xbox stüdyoları başkanı Matt Booty de bulunacak. Dolayısıyla ağır toplar iş başında.

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Bir süredir Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves'in Xbox dışı konsollara da geleceği yoğun bir şekilde dillendiriliyordu. Birkaç gün önce ise Starfield ve hatta Indiana Jones gibi Bethesda oyunlarının da diğer konsollarda yayınlanacağı belirtilmişti.

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