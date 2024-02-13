Xbox’ın geleceği 15 Şubat’ta belli olacak

Xbox’ı bekleyen gelecek
Fısıltı gazetelerinde dolaşan söylentiler Hi-Fi Rush, Sea of Thieves ve hatta Starfield ve Indiana Jones gibi Bethesda oyunlarının Xbox dışı platformlarda yer alabileceğini gösteriyor. Microsoft şimdiye kadar bu söylentilere doğrudan bir cevap vermedi ancak Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, iddiaları da reddetmedi. Spencer, Xbox iş güncellemesi etkinliğini duyurmadan önce "Sizi dinliyoruz ve duyuyoruz" dedi.
Xbox iş güncellemesi artık perşembe günü resmi bir Xbox podcast'i olarak sunulacak. Microsoft, Xbox video podcast'lerini YouTube'da yayınlıyor. Yayınlanacak videoda Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, Xbox başkanı Sarah Bond ve Xbox stüdyoları başkanı Matt Booty de bulunacak. Dolayısıyla ağır toplar iş başında.
Bir süredir Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves'in Xbox dışı konsollara da geleceği yoğun bir şekilde dillendiriliyordu. Birkaç gün önce ise Starfield ve hatta Indiana Jones gibi Bethesda oyunlarının da diğer konsollarda yayınlanacağı belirtilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.