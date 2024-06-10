Starfield için beklenen Shattered Space genişlemesi geliyor

Starfield Shattered Space çok yakında geliyor
Bethesda’nın açık dünya uzay temalı RPG'si Starfield’ın çıkışından bu yana neredeyse bir yıl geçmişken ilk büyük genişleme paketi olan Shattered Space nihayet tanıtıldı. Shattered Space ile birlikte House Va'ruun adında yeni bir bölge oyuna ekleniyor. Va'ruun Hanesi'nin ana gezegenindeki Dazra şehrinde ortaya çıkan yeni bir örgüt ile mücadele edilecek. Halihazırdaki ana hikayede House Va'ruun, Settled Systems'ı United Colonies ve Freestar Collective ile birlikte denetleyen üç hükümet organından birisi konumunda.
Starfield’ın Premium Edition ya da Constellation Edition sürümüne sahip olan oyuncular Shattered Space çıktığında bu pakete ücret ödemeden sahip olacaklar. Game Pass üzerinden oynayanlar da dahil olmak üzere diğer herkes Shattered Space için bir ücret ödemek zorunda. Starfield, oldukça tipik bir Bethesda oyunu olsa da oyuncular, oyunun çıkışındaki sorunlar nedeniyle eleştirilerde bulunmuştu. Bethesda ise Starfield’ın çıkışından iki hafta sonra 10 milyon oyuncuya ulaştığını ve firma tarihinin en büyük lansmanı olduğunu söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.