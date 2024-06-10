Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Starfield için beklenen Shattered Space genişlemesi geliyor

    Starfield'ın hikaye genişleme paketi Shattered Space'in fragmanı Xbox Games Showcase kapsamında yayınlandı. Yeni genişleme paketi ile Starfield evreni daha da büyüyor.
    Starfield için beklenen Shattered Space genişlemesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Bethesda bir süredir Starfield’ın ilk hikaye temelli genişleme paketi Shattered Space’in üzerinde çalışıyordu. Kısa bir süre önce düzenlenen Xbox Games Showcase etkinliğinde yeni Starfield DLC’sinin fragmanı yayınlandı. Henüz net bir çıkış tarihi olmasa da Shattered Space’in bu yıl içerisinde çıkacağını biliyoruz.

    Starfield Shattered Space çok yakında geliyor

    Bethesda’nın açık dünya uzay temalı RPG'si Starfield’ın çıkışından bu yana neredeyse bir yıl geçmişken ilk büyük genişleme paketi olan Shattered Space nihayet tanıtıldı. Shattered Space ile birlikte House Va'ruun adında yeni bir bölge oyuna ekleniyor. Va'ruun Hanesi'nin ana gezegenindeki Dazra şehrinde ortaya çıkan yeni bir örgüt ile mücadele edilecek. Halihazırdaki ana hikayede House Va'ruun, Settled Systems'ı United Colonies ve Freestar Collective ile birlikte denetleyen üç hükümet organından birisi konumunda.

    Starfield için beklenen Shattered Space genişlemesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Bethesda, Starfield için yeni bir Creations güncellemesi de yayınladı. Yeni güncelleme ile oyuna yeni teçhizat ve ödüllerin yanı sıra resmi mod desteği geldi. Bu arada Shattered Space genişleme paketi Starfield'ın geçtiğimiz Eylül ayındaki çıkışından önce duyurulmuş ve oyunun pahalı sürümlerine dahil edilmişti.

    Starfield’ın Premium Edition ya da Constellation Edition sürümüne sahip olan oyuncular Shattered Space çıktığında bu pakete ücret ödemeden sahip olacaklar. Game Pass üzerinden oynayanlar da dahil olmak üzere diğer herkes Shattered Space için bir ücret ödemek zorunda. Starfield, oldukça tipik bir Bethesda oyunu olsa da oyuncular, oyunun çıkışındaki sorunlar nedeniyle eleştirilerde bulunmuştu. Bethesda ise Starfield’ın çıkışından iki hafta sonra 10 milyon oyuncuya ulaştığını ve firma tarihinin en büyük lansmanı olduğunu söylemişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    transporter otomatik vites yorumları yerel ağ bağlantısı geçerli bir ip yapılandırmasına sahip değil planet coaster türkçe yama 3 uzun bip sesi lise mezuniyet şarkıları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A05S
    Samsung Galaxy A05S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız