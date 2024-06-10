Tam Boyutta Gör Bethesda bir süredir Starfield’ın ilk hikaye temelli genişleme paketi Shattered Space’in üzerinde çalışıyordu. Kısa bir süre önce düzenlenen Xbox Games Showcase etkinliğinde yeni Starfield DLC’sinin fragmanı yayınlandı. Henüz net bir çıkış tarihi olmasa da Shattered Space’in bu yıl içerisinde çıkacağını biliyoruz.

Starfield Shattered Space çok yakında geliyor

Bethesda’nın açık dünya uzay temalı RPG'si Starfield’ın çıkışından bu yana neredeyse bir yıl geçmişken ilk büyük genişleme paketi olan Shattered Space nihayet tanıtıldı. Shattered Space ile birlikte House Va'ruun adında yeni bir bölge oyuna ekleniyor. Va'ruun Hanesi'nin ana gezegenindeki Dazra şehrinde ortaya çıkan yeni bir örgüt ile mücadele edilecek. Halihazırdaki ana hikayede House Va'ruun, Settled Systems'ı United Colonies ve Freestar Collective ile birlikte denetleyen üç hükümet organından birisi konumunda.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Bethesda, Starfield için yeni bir Creations güncellemesi de yayınladı. Yeni güncelleme ile oyuna yeni teçhizat ve ödüllerin yanı sıra resmi mod desteği geldi. Bu arada Shattered Space genişleme paketi Starfield'ın geçtiğimiz Eylül ayındaki çıkışından önce duyurulmuş ve oyunun pahalı sürümlerine dahil edilmişti.

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Starfield’ın Premium Edition ya da Constellation Edition sürümüne sahip olan oyuncular Shattered Space çıktığında bu pakete ücret ödemeden sahip olacaklar. Game Pass üzerinden oynayanlar da dahil olmak üzere diğer herkes Shattered Space için bir ücret ödemek zorunda. Starfield, oldukça tipik bir Bethesda oyunu olsa da oyuncular, oyunun çıkışındaki sorunlar nedeniyle eleştirilerde bulunmuştu. Bethesda ise Starfield’ın çıkışından iki hafta sonra 10 milyon oyuncuya ulaştığını ve firma tarihinin en büyük lansmanı olduğunu söylemişti.

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Starfield için beklenen Shattered Space genişlemesi geliyor