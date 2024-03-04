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    Starlink uydudan cep telefonuna en yüksek indirme hızına ulaştı

    SpaceX CEO'su Elon Musk, uydu internet hizmeti Starlink’in modifiye edilmemiş Samsung markalı bir akıllı telefon ile maksimum 17 Mbps indirme hızına ulaştığını duyurdu.
    Starlink uydudan cep telefonuna en yüksek indirme hızına ulaştı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, başarılı roket fırlatmaları ile gündeme gelirken bir taraftan da uydu internet hizmeti Starlink’i geliştirmeye devam ediyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde X (Twitter) hesabı aracılığıyla Starlink uydusundan modifiye edilmemiş bir Samsung Android telefona 17Mb/s'lik maksimum indirme hızlarına ulaştıklarını duyurdu.

    Her iki şirketin CEO’su olan Musk, kaydedilen başarımı sahibi olduğu X (Twitter) üzerinden şu paylaşım ile duyurdu: “SpaceX az önce uydu üzerinden doğrudan modifiye edilmemiş Samsung Android telefona 17Mb/sn'lik en yüksek indirme hızına ulaştı.”

    Bu önemli bir başarım olsa da ulaşılan 17Mb/sn'lik hız, uydundan gelen ışın başına mevcut en yüksek hız anlamına geliyor. Dolayısıyla bu sistem şimdilik yalnızca mevcut hücresel hizmetin olmadığı yerlerde etkili olabilir.

    Öte yandan SpaceX, Starlink ve Musk, en azından karasal baz istasyonlarının ulaşamadığı yerlerde bir alternatif sunarak dünya çapında ölü bölgeleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bunun için T-Mobile ile bir ortaklık da zaten kurulmuştu. Doğrudan telefon bağlantısı için ise Starlink'in 'Direct-to-Cell' (Starlink DTC) uyduları kullanılıyor ve bu uydular ilk olarak Ocak 2024’te fırlatılmaya başlandı. O zamanlarda ışın başına saniyede sadece 7 megabit hız sunuluyordu. Uydu sayılarının armasıyla ve geliştirmelerle hızın yükseldiğini görüyoruz.

    DTC özelliği ile yer altyapısı olmayan uzak bölgelere ses, metin ve veri hizmetleri sağlanabiliyor. Federal İletişim Komisyonu (FCC) bu projeyi pilot program olarak onayladı ve SpaceX, T-Mobile'ın spektrumunu kullanarak ABD'deki akıllı telefonlara internet erişimi sağlamayı hedefliyor. SpaceX, bu yılın sonlarına doğru müşteriler için Direct to Cell hizmetini başlatmayı planlıyor. Bu arada sadece T-Mobile ile değil Rogers, Optus, One New Zealand, KDDI, Salt ve Entel gibi küresel Telekom şirketleriyle de ortaklık kurulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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