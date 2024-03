Starlink uydudan cep telefonuna en yüksek indirme hızına ulaştı

Tam Boyutta Gör SpaceX, başarılı roket fırlatmaları ile gündeme gelirken bir taraftan da uydu internet hizmeti Starlink’i geliştirmeye devam ediyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde X (Twitter) hesabı aracılığıyla Starlink uydusundan modifiye edilmemiş bir Samsung Android telefona 17Mb/s'lik maksimum indirme hızlarına ulaştıklarını duyurdu.

Starlink’in telefonlara yolculuğunda kritik eşik

Her iki şirketin CEO’su olan Musk, kaydedilen başarımı sahibi olduğu X (Twitter) üzerinden şu paylaşım ile duyurdu: “SpaceX az önce uydu üzerinden doğrudan modifiye edilmemiş Samsung Android telefona 17Mb/sn'lik en yüksek indirme hızına ulaştı.”

Bu önemli bir başarım olsa da ulaşılan 17Mb/sn'lik hız, uydundan gelen ışın başına mevcut en yüksek hız anlamına geliyor. Dolayısıyla bu sistem şimdilik yalnızca mevcut hücresel hizmetin olmadığı yerlerde etkili olabilir.

Öte yandan SpaceX, Starlink ve Musk, en azından karasal baz istasyonlarının ulaşamadığı yerlerde bir alternatif sunarak dünya çapında ölü bölgeleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bunun için T-Mobile ile bir ortaklık da zaten kurulmuştu. Doğrudan telefon bağlantısı için ise Starlink'in 'Direct-to-Cell' (Starlink DTC) uyduları kullanılıyor ve bu uydular ilk olarak Ocak 2024’te fırlatılmaya başlandı. O zamanlarda ışın başına saniyede sadece 7 megabit hız sunuluyordu. Uydu sayılarının armasıyla ve geliştirmelerle hızın yükseldiğini görüyoruz.

DTC özelliği ile yer altyapısı olmayan uzak bölgelere ses, metin ve veri hizmetleri sağlanabiliyor. Federal İletişim Komisyonu (FCC) bu projeyi pilot program olarak onayladı ve SpaceX, T-Mobile'ın spektrumunu kullanarak ABD'deki akıllı telefonlara internet erişimi sağlamayı hedefliyor. SpaceX, bu yılın sonlarına doğru müşteriler için Direct to Cell hizmetini başlatmayı planlıyor. Bu arada sadece T-Mobile ile değil Rogers, Optus, One New Zealand, KDDI, Salt ve Entel gibi küresel Telekom şirketleriyle de ortaklık kurulmuş durumda.

