Starlink uydudan cep telefonuna en yüksek indirme hızına ulaştı

Starlink’in telefonlara yolculuğunda kritik eşik
Her iki şirketin CEO’su olan Musk, kaydedilen başarımı sahibi olduğu X (Twitter) üzerinden şu paylaşım ile duyurdu: “SpaceX az önce uydu üzerinden doğrudan modifiye edilmemiş Samsung Android telefona 17Mb/sn'lik en yüksek indirme hızına ulaştı.”
Bu önemli bir başarım olsa da ulaşılan 17Mb/sn'lik hız, uydundan gelen ışın başına mevcut en yüksek hız anlamına geliyor. Dolayısıyla bu sistem şimdilik yalnızca mevcut hücresel hizmetin olmadığı yerlerde etkili olabilir.
Öte yandan SpaceX, Starlink ve Musk, en azından karasal baz istasyonlarının ulaşamadığı yerlerde bir alternatif sunarak dünya çapında ölü bölgeleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bunun için T-Mobile ile bir ortaklık da zaten kurulmuştu. Doğrudan telefon bağlantısı için ise Starlink'in 'Direct-to-Cell' (Starlink DTC) uyduları kullanılıyor ve bu uydular ilk olarak Ocak 2024’te fırlatılmaya başlandı. O zamanlarda ışın başına saniyede sadece 7 megabit hız sunuluyordu. Uydu sayılarının armasıyla ve geliştirmelerle hızın yükseldiğini görüyoruz.
DTC özelliği ile yer altyapısı olmayan uzak bölgelere ses, metin ve veri hizmetleri sağlanabiliyor. Federal İletişim Komisyonu (FCC) bu projeyi pilot program olarak onayladı ve SpaceX, T-Mobile'ın spektrumunu kullanarak ABD'deki akıllı telefonlara internet erişimi sağlamayı hedefliyor. SpaceX, bu yılın sonlarına doğru müşteriler için Direct to Cell hizmetini başlatmayı planlıyor. Bu arada sadece T-Mobile ile değil Rogers, Optus, One New Zealand, KDDI, Salt ve Entel gibi küresel Telekom şirketleriyle de ortaklık kurulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.