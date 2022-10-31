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    Starlink ile GeForce NOW gecikme değerleri yakalanabiliyor

    Araştırmacılar Starlink bağlantı noktalarına yönelik yaptıkları testlerde gecikme değerlerinin eskiye göre çok daha geliştiğini görmüş. Bu da bulut hizmetlere uygunluk anlamına geliyor.
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    Starlink Tam Boyutta Gör
    Uydu internet dünyasına yeni bir soluk getiren Starlink uydu sisteminin ilk dönemlerde en önemli sorunlarından birisi yaşanan gecikmelerdi. Düşük gecikme isteyen bulut oyun gibi konularda Starlink can sıkıcı olabiliyordu. Uydu sistemine yapılan eklemelerle artık gecikmeler en aza inmiş durumda.

    Starlink hızı nasıl?

    Belçikalı ve İtalyan araştırmacılar Starlink hizmetinin gecikme hızlarını test etmek için yaklaşık 5 aylık bir süreyle analizler gerçekleştirmiş. Alman ve Hollanda noktalarında yapılan testler 3 senaryoya ayrılmış. Ağın boş olduğu, 100MB trafiğin olduğu ve gerçek zamanlı video trafiğinin olduğu 3 senaryoda sonuçlar incelenmiş.

    Ağın boş olduğu zamanlarda gecikme 46ms-52ms arasında değişirken 20ms seviyesine kadar da anlık olarak inebiliyor. 100MB senaryoda 95ms, video trafiğinde ise 50ms ortalama gecikme süreleri elde edilmiş. Böylece Nvidia GeForce NOW hizmetinin gerektirdiği en çok 80ms gecikme sınırı karşılanmış oluyor.

    Yılın ilk aylarında bu değerlerin fazla olduğu ancak son aylarda daha da iyileştiği belirtiliyor. Bu süreçte Starlink hizmetinin yeni uydularla desteklenmesi ve sistemin güncellenmesi en büyük etken durumunda. Ayrıca bağlantı noktalarına olan yakınlık da çok önemli. Singapur ve San Fransisco noktalarında gecikme 270ms seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Diğer taraftan web sitelerinde gezintinin kablolu internete yakın seyrettiği, Netflix ve YouTube gibi içerik platformlarında ise bant genişliği kısıtlamasına gidilmediği ifade ediliyor. Ayrıca yüksek gecikme sorunlarını çözmek için de herhangi bir performans arttırıcı proxy uygulamasının da olmadığı not düşülmüş. Son olarak video konferanslarda donma gibi olaylara sebep olan paket kaybının da zaman zaman yaşandığı dile getiriliyor.

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