Çinliler'den, Elon Musk'ın Starlink uyduları için çözüm: Nükleer bomba

Geçtiğimiz gün PLA fizik bilimcileri, Çin'in hakemli bilim dergisi Nuclear Techniques'de, yörüngedeki uyduların devre dışı bırakılmasını hesaplamak için oluşturdukları modelle ilgili önemli bir makale yayınladılar. Modelin çok hassas olduğu ve hesaplamaların dakikalar içinde yapılmasına imkan verdiği, böylece hipersonik saldırı gibi tehditlerin bile bertaraf edilmesini mümkün kıldığı söyleniyor.
10 megatonluk bir nükleer bomba Starlink'i yok edebilir
Önerilen çözüm, nispeten zayıf 10 megatonluk bir nükleer savaş başlığının belirli bir irtifada nispeten kontrollü bir şekilde patlatılması. Savaş başlığının doğrudan yörüngede patlatılması tehlikeli olarak kabul edilmekte, çünkü ilk olarak, bozunma ürünleri sınırlı bir hacimde oluşur ve bu da gerekli yıkıcı etkiyi yaratmaz ve ikinci olarak, radyoaktif parçacıklar Dünya'nın manyetik alanı tarafından yakalanacak ve kesinlikle tüm uzay araçlarını tehdit edecek yüksek derecede radyoaktif bir kuşak oluşturacaktır.
Yörüngede bir savaş başlığı patlatmak yerine, atmosferik gaz moleküllerinin radyoaktif bir bulut oluşumuna dahil olması için hala yeterli havanın bulunduğu 80 km yükseklikte bir patlama önerilmekte. Böyle bir bulut beş dakika içinde 500 km yüksekliğe çıkacak ve yaklaşık 140.000 km2'lik bir alana yayılacak ve bu bulut, geçişi sırasında kısmen ya da tamamen zarar görecek olan uydular için bir tür tuzak haline gelecek. Böylece tek bir savaş başlığı ile belirli bir yörüngedeki yüzlerce ve binlerce uyduyu devre dışı bırakmak ve dost cihazlara zarar vermemek mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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