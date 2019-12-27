Steam, 2019'un en çok satan oyunlarını açıkladı

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2019'un sonuna yaklaşmamızla birlikte teknoloji ve oyun dünyasından çeşitli değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Dijital oyun platformu Steam de her sene olduğu gibi yine yılın en iyilerini kategoriler halinde yayınladı.

Steam'in yayınladığı en çok satanlar listesi oyunların elde ettiği toplam gelirlere göre kategorilendirilmiş. Platinum, Gold, Silver ve Bronze şeklinde dört farklı kategori var. Biz sadece platinum kategorisini aşağıya ekledik. Listenin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

En çok satanlar listesinde bu yıl çıkış yapan pek fazla oyun yer almıyor. Sekiro, Total War: Three Kingdoms ve Destiny 2 gibi oyunlar var. DMC 5, RE2 ve Star Wars Jedi: Fallen Order ise en çok satanlar kategorisinde yer almayı başaramamış. Bu oyunları en iyi yeni çıkanlar kısmında görüyoruz.

Steam kış indirimleri nedeniyle aynı zamanda listede yer alan birçok oyunda şu anda çok büyük indirimler var. Kış indirimleri 2 Ocak'ta Türkiye saatiyle 21.00'da sona erecek.

Steam'in yayınladığı 2019'un En İyileri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

En çok satanlar

Sekiro: Shadows Die Twice

Dota 2

Grand Theft Auto V

Warframe

The Elder Scrolls Online

Playerunknown's Battlegrounds

Destiny 2

Monster Hunter World

Total War: Three Kingdoms

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Civilization VI

En iyi yeni çıkanlar

Sekiro: Shadows Die Twice

Star Wars Jedi: Fallen Order

Resident Evil 2

Destiny 2

Planet Zoo

Halo: The Master Chief Collection

Devil May Cry 5

Red Dead Redemption II

Code Vein

Mordhau

Total War: Three Kingdoms

Remnant: From the Ashes

En çok satan VR oyunları

Beat Saber

Pavlov VR

Fallout 4 VR

GORN

Boneworks

Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades

VR Kanojo

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Zero Caliber VR

Arizona Sunshine

Blade and Sorcery

Superhot VR

Erken erişimden çıkan en iyi oyunlar

They Are Billions

Astroneer

Oxygen Not Included

Slay the Spire

Ring of Elysium

My Time at Portia

Space Engineers

PC Building Simulator

Beat Saber

Hunt: Showdown

Green Hell

Battalion 1944