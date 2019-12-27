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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam, 2019'un en çok satan oyunlarını açıkladı

    Valve, 2019'un en iyilerini açıkladı. En çok satanlar, en iyi yeni çıkanlar ve en çok oynananlar gibi kategoriler var.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    2,1b
    29
    5
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Steam, 2019'un en çok satan oyunlarını açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    2019'un sonuna yaklaşmamızla birlikte teknoloji ve oyun dünyasından çeşitli değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Dijital oyun platformu Steam de her sene olduğu gibi yine yılın en iyilerini kategoriler halinde yayınladı.

    Steam'in yayınladığı en çok satanlar listesi oyunların elde ettiği toplam gelirlere göre kategorilendirilmiş. Platinum, Gold, Silver ve Bronze şeklinde dört farklı kategori var. Biz sadece platinum kategorisini aşağıya ekledik. Listenin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

    En çok satanlar listesinde bu yıl çıkış yapan pek fazla oyun yer almıyor. Sekiro, Total War: Three Kingdoms ve Destiny 2 gibi oyunlar var. DMC 5, RE2 ve Star Wars Jedi: Fallen Order ise en çok satanlar kategorisinde yer almayı başaramamış. Bu oyunları en iyi yeni çıkanlar kısmında görüyoruz.

    Steam kış indirimleri nedeniyle aynı zamanda listede yer alan birçok oyunda şu anda çok büyük indirimler var. Kış indirimleri 2 Ocak'ta Türkiye saatiyle 21.00'da sona erecek.

    Steam'in yayınladığı 2019'un En İyileri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

    En çok satanlar

    • Sekiro: Shadows Die Twice
    • Dota 2
    • Grand Theft Auto V
    • Warframe
    • The Elder Scrolls Online
    • Playerunknown's Battlegrounds
    • Destiny 2
    • Monster Hunter World
    • Total War: Three Kingdoms
    • Tom Clancy's Rainbow Six Siege
    • Counter-Strike: Global Offensive
    • Civilization VI

    En iyi yeni çıkanlar

    • Sekiro: Shadows Die Twice
    • Star Wars Jedi: Fallen Order
    • Resident Evil 2
    • Destiny 2
    • Planet Zoo
    • Halo: The Master Chief Collection
    • Devil May Cry 5
    • Red Dead Redemption II
    • Code Vein
    • Mordhau
    • Total War: Three Kingdoms
    • Remnant: From the Ashes

    En çok satan VR oyunları

    • Beat Saber
    • Pavlov VR
    • Fallout 4 VR
    • GORN
    • Boneworks
    • Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades
    • VR Kanojo
    • The Elder Scrolls V: Skyrim VR
    • Zero Caliber VR
    • Arizona Sunshine
    • Blade and Sorcery
    • Superhot VR

    Erken erişimden çıkan en iyi oyunlar

    • They Are Billions
    • Astroneer
    • Oxygen Not Included
    • Slay the Spire
    • Ring of Elysium
    • My Time at Portia
    • Space Engineers
    • PC Building Simulator
    • Beat Saber
    • Hunt: Showdown
    • Green Hell
    • Battalion 1944


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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    eAkman 2 sa. en beğenilen
    gta v hala istede mi? ne kemik kitleymis arkadas banlanip banlanip yine aliyorlar oyunu.
    Yanıtla +4
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    eAkman 2 sa. en beğenilen
    gta v hala istede mi? ne kemik kitleymis arkadas banlanip banlanip yine aliyorlar oyunu.
    Yanıtla +4
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    joven 3 sa.
    Oyunun çok satması o oyunun iyi olacağı anlamına gelmez.
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    celilsaygin 4 sa.
    witcher 3 goty yok.
    Hangi yılın en çok satanları bunlar ?
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    gowlet 4 sa.
    GTA 2 yeni mi çıktı steamde? Ne alaka?
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    nick bırakmamışsınız lan 4 sa. yeni yorumcu
    gta 2 mi? ahaha hiç güleceğim yokt
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