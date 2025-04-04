Sims'in tahtını sallayan inZOI, ilk haftasında 1 milyon satışa ulaştı

- inZOI, Steam'de en çok satan 10 oyun arasına girdi
- Mod desteği geliyor, DLC'ler ücretsiz olacak
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inZOI, Steam'de en çok satan 10 oyun arasına girdi
inZOI, Steam’de en yüksek 87.377 eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Şu anda Steam’de en çok satan oyunlar listesinde 7. sırada. Platformda 13.000’in üzerinde olumlu yorum ve %83 ortalama puanla başarılı bir lansman gerçekleştirdi.
Mod desteği geliyor, DLC'ler ücretsiz olacak
Krafton’un açıklamasına göre, inZOI gelecekteki bir güncellemeyle mod desteği kazanacak, yeni şehirler ve başka içerikler eklenecek. Şirket, tüm güncellemelerin ve DLC'lerin tam sürüme kadar (şu anda erken erişimde) ücretsiz olarak sunulacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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