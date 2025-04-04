Sims'in tahtını sallayan inZOI, ilk haftasında 1 milyon satışa ulaştı

Tam Boyutta Gör Krafton, inZOI'nin Steam'de erken erişim olarak çıkışının ilk haftasında 1 milyon adet sattığını duyurdu. Şirket, ayrıca kullanıcıların ilk günden oyun içi paylaşım platformu Canvas’a 470.000'den fazla içerik yüklediği, 1.2 milyondan fazla oyuncudan oluşan büyük bir topluluğa ulaştıklarını paylaştı.

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inZOI, Steam'de en çok satan 10 oyun arasına girdi

inZOI, Steam’de en yüksek 87.377 eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Şu anda Steam’de en çok satan oyunlar listesinde 7. sırada. Platformda 13.000’in üzerinde olumlu yorum ve %83 ortalama puanla başarılı bir lansman gerçekleştirdi.

Mod desteği geliyor, DLC'ler ücretsiz olacak

Krafton’un açıklamasına göre, inZOI gelecekteki bir güncellemeyle mod desteği kazanacak, yeni şehirler ve başka içerikler eklenecek. Şirket, tüm güncellemelerin ve DLC'lerin tam sürüme kadar (şu anda erken erişimde) ücretsiz olarak sunulacağını söylüyor.

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inZOI, ilk haftasında 1 milyon satışa ulaştı