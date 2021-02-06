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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'de 2K oyunlarında %92'ye varan indirimler başladı: Mafia, NBA 2K, BioShock ve daha fazlası

    Geçtiğimiz saatlerde Steam, yeni bir yayıncı indirimi başlattı. NBA 2K, BioShock, Civilization ve Mafia gibi serilerin yayıncısı olan 2K'in indirimleri başladı.
    06 Şubat 2021, 15:30 (1 hf.)
    6,6b
    1
    3
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Steam'de 2K oyunlarında %92'ye varan indirimler başladı: Mafia, NBA 2K, BioShock ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Neredeyse her hafta başka bir yayıncı için özel bir indirim başlatan Steam'in yeni indirimleri başladı. Bu sefer özel indirimi başlatılan yayıncı stüdyo 2K.

    Ayrıca Bkz. "Steam Oyun Festivali başladı! Yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz"

    Geçtiğimiz saatlerde başlayan 2K yayıncı şirketine özel indirimlerde birçok kaliteli yapım bulunuyor. İndirim oranlarına baktığımızda %25 ile %92 aralığında birçok indirim bulunuyor. Eğer 2K oyunlarından almak istediğiniz varsa gayet güzel bir fırsat.

    İndirimlerin son tarihi 18 Şubat 2021. Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyuları görebilirsiniz.

    Öne Çıkan İndirimler



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Darkness 2 tavsiye ederim.
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    XCOM 2 alınır mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Psychotechnic
    Alınırda %100 türkçe yama yok
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