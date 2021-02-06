Steam'de 2K oyunlarında %92'ye varan indirimler başladı: Mafia, NBA 2K, BioShock ve daha fazlası

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Neredeyse her hafta başka bir yayıncı için özel bir indirim başlatan Steam'in yeni indirimleri başladı. Bu sefer özel indirimi başlatılan yayıncı stüdyo 2K.

Ayrıca Bkz. "Steam Oyun Festivali başladı! Yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz"

Geçtiğimiz saatlerde başlayan 2K yayıncı şirketine özel indirimlerde birçok kaliteli yapım bulunuyor. İndirim oranlarına baktığımızda %25 ile %92 aralığında birçok indirim bulunuyor. Eğer 2K oyunlarından almak istediğiniz varsa gayet güzel bir fırsat.

İndirimlerin son tarihi 18 Şubat 2021. Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyuları görebilirsiniz.

Öne Çıkan İndirimler

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