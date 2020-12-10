Steam'de The Game Awards indirimleri başladı; birçok oyunun demosu da erişime açıldı

Oyun dünyasının Oscar'i diyebileceğimiz The Game Awards etkinliğine 24 saatten kısa bir süre kaldı. Steam'de de etkinlik sebebiyle bazı oyunlar indirime girmiş durumda. Ayrıca bazı oyunların da demoları erişime açıldı.

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Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 tüm platformlarda erişime açıldı"

14 Aralık'a kadar devam edecek olan indirimlere baktığımızda bu yıl yayınlanan ve The Game Awards etkinliğinde adaylığı olan oyunları görüyoruz. Buraya tıklayarak Steam'in etkinlik sayfasına ulaşabilirsiniz ve orada indirimde olan oyunları görebilirsiniz. Aşağıda da indirime giren oyunlardan öne çıkanları bulabilirsiniz:

İndirimde olan oyunlar dışında dediğimiz gibi bazı oyunların da demoları erişime açıldı. Demoların sınırlı süreliğine erişime açık olacağını hatırlatalım, bu yüzden denemek istiyorsanız ertelememenizi öneririz. Tüm demolara buradan ulaşabilirsiniz. Demoar arasında da size özellikle Little Nightmares II, GRAVEN, Song of Iron, Ami, Selfloss ve A Juggler's Tale'i öneriyoruz.

The Game Awards etkinliği ise 11 Aralık'ta Türkiye saati ile 02.30'da başlayacak. Yeni oyundurularının, yeni bilgilerin ve yılın oyunlarınının seçildiği bir tören olacak.

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