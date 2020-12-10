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    Cyberpunk 2077 tüm platformlarda erişime açıldı

    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyun şu anda tüm platformlarda erişime açılmış durumda.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2,1b
    1
    25
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Cyberpunk 2077 tüm platformlarda erişime açıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun çıkış yaptığı her platformda oyunu şu andan itibaren oynmaya başlayabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 incelemeleri yayınlandı: İşte Metacritic notu"

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    2020 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan ve üst üste ertelenmesi ile heyecanı daha da arttıran ve oyuncuları sabırsız bir bekleyişe sürükleyen Cyberpunk 2077 sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyun şu andan itibaren PlayStation 4, Xbox One, Steam, GOG, Epic Games ve Stadia üzerinde erişime açılmış durumda. Ayrıca geriye uyumluluk sayesinde de oyunu PlayStation 5 ve Xbox Series'te oynayabilirsiniz. Oyunun Türkçe altyazı desteği olduğunu da hatırlatalım. 

    Oyunun yayınlanması ile birlikte de oyunun ilk gün yaması da yayınlandı. PC'de yaklaşık 7GB daha indirme yapmanız gerekiyor. İlk yorumlara bakıldığı zaman erken sürümde bahsedilen hatalardan ve performans sorunlarından pek de bir şey kalmamış gibi duruyor. Bu yüzden oyunun resmi sistem gereksinimlerine göre hareket edebilirsiniz. Buradan sistem gereksinimlerine bakabilirsiniz. 

    Oyunun çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Cyberpunk 2077, güç, ihtişam ve vücut modifikasyonuna takıntılı bir megalopolis olan Night City'de geçen bir açık dünya aksiyon-macera hikâyesidir. Ölümsüzlüğün anahtarı olan benzersiz implantın peşinden giden V adlı bir kanun kaçağı paralı asker olarak oynuyorsun. Karakterinin siber donanımını, becerilerini ve oyun tarzını özelleştirebilir, ayrıca yaptığın seçimlerin hikâyeyi ve etrafındaki dünyayı şekillendirdiği büyük bir şehri keşfedebilirsin.

    KANUN KAÇAĞI BİR PARALI ASKER OLARAK OYNA
    Sibernetik güçlendirmelerle donatılmış şehirli bir paralı asker, yani bir siberpunk ol ve Night City'nin sokaklarında efsaneni yarat.

    GELECEĞİN ŞEHRİNDE YAŞA
    Görseller, karmaşa ve derinlik açısından yeni standartlar belirleyen bir megalopolis olan Night City'nin devasa açık dünyasına gir.

    SONSUZ HAYAT SUNAN İMPLANTI ÇAL
    Hayatının en riskli işini alarak ölümsüzlüğün anahtarı olan implant prototipinin peşinden git.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Normandia_06
    Yüzsüzlük yapmayın bari
    2 Yanıt Yanıtla +22
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    Steelo 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    Adamlar bir çok büyük oyun firmasının aksine, Türkleri adam yerine koyup Türkçe destek vermiş, ödüllendirmek lazım ama sen aksine dalga geçip kendini küçük düşürüyorsun.
    Adamlar bir çok büyük oyun firmasının aksine, Türkleri adam yerine koyup Türkçe destek vermiş, ödüllendirmek lazım ama sen aksine dalga geçip kendini küçük düşü...
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    2 Yanıt Yanıtla +19
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    adam doğru demiş, basbaya yüzsüzlük bu. yüzün kızaracağına bir de adama "avukat" diye laf yetiştirmişsin.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Berringer (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende one x denedim çok beğendim açıkçası detaylı akan güzel bir oyun olmuş çok deneyemedim inşallah akşama daha çok oynarım
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gts 250 var, saniyede kaç kare alırım
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    namco 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Sawasson
    Bunun yerine bir kareyi kaç saniyede alırım diye sorsanız daha isabetli olur hocam.
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    sendemail (umit erdem) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2-3 saat "Nomad" olarak takıldım (Seneler sonra ilk defa oyun oynadım.)

    - Oyun iyi bir sistem istiyor ( Çok iyi bir sistem istiyor)

    Yeni benchmark platformu olmuş .

    -Grafikler çok iyi , kaplamalar şöyle güzel böyle vs.r değil işaret etmek istediğim , adamlar ayrıntının dibine vurmuşlar , bir oda düşünün 3 tane eşya ile doldurup geçebilirlerdi, oda ,3 eşya hadi yallah ...Ancak adamlar odaya 3 değil misal 23 eşya koymuşlar , hani bir sahneye bakarken eksik bir şeyler hissetmiyorsunuz bu yönden çok doyurucu ,dolu dolu

    -Renk paleti çok canlı ve geniş.

    -Animasyonlar doyurucu, karakterler doğal hareket ediyor bir yapaylık hissettirmiyor.

    -Çevre çok iyi , her neredeyseniz oranın canlı ,es geçilmemiş bir yer olduğunu biliyorsunuz.

    -Oyun sizi bambaşka bir dünyanın içine hızlıca ve ustaca hemen çekiyor .
    İlk dakikadan itibaren atmosferin/aksiyonun içindesiniz.
    Birçok şeyle etkileşim içindesiniz ancak hikayeyi takip eden rota içerisinde .

    - Karakterler enfes , kişiliği var her zımbırtının.

    Sonuç : Bu oyun bana fazla , aslında son 4-5 senedir oyunlar fazla gelmeye başladı bana , hani ya günlük hayatımı sürdüreceğim ya da oturup oyun oynayacağım . Eskiden böyle değildi ,dışarıdan gelirdin ,1-2 saat en fazla basit 3 tuşlu bir şeyle zaman geçerdi.
    Şimdi öyle değil , beyin kaplıyor oyunlar artık ....
    Bildiğin mesai olmuş bunlar
    Ayrıntılar ,hikayeler hepsi çok fazla zaman alıyor ,yoruyor....

    Sektör trilyon dolar hacmine ulaşınca böyle işçilik artıyor haliyle ...

    İşçilik demişken ,bu adamlar son 8 senedir bununla uğraşıyor olmalarını anlıyorsunuz , oyun erken bile çıkmış...
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi ) sendemail
    Yaş 30+ mı?
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    SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    indirimlerde, bu oyunda dahil istedigim hicbir oyuna indirim yapmadilar. bende hicbirini almadim.
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    olzii (Olcay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Oyun daha bugün çıktı 24 saat geçmedi nasıl bir indirim olmasını bekliyosun anlamadım.
    Sanırım indirimin anlamını bilmiyosun. Misal bir ürün 10 liraya satılıyor, bu ürün ileri bir tarihte başka bir gün 8 liraya satılırsa bu indirim olur.

    Oyun bugün çıkmış önceki fiyatı yok ki nasıl indirim olsun
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    TheShadow (The Shadow) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    FX8350 işlemci, 16 GB Ram, GTX1060 6 GB ekran kartı ve 2k çözünürlük ile en düşük ayarlarda 30-35 FPS arası. Zorla da olsa oynatacak gibi.
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    deoks 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Evet "tüm" platformlarda :D
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    V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    SALDIRIN ULAN HADİ GÖZÜNÜZ AYDIN, 8 SENE SONRA.

    Bakayım kırılmışı çıkmış mı.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk 2077 CODEX :)))
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    Yüzsüzlük yapmayın bari
    2 Yanıt Yanıtla +22
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    Steelo 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    Adamlar bir çok büyük oyun firmasının aksine, Türkleri adam yerine koyup Türkçe destek vermiş, ödüllendirmek lazım ama sen aksine dalga geçip kendini küçük düşürüyorsun.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    yunusozbekx1 (Yunus Özbek) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    Onda sadece ingilizce versiyonu var yanlız türkçe dil yok ;D ben gog preload sürümunü indirdim onda istediğin dili seçip indiriyor
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