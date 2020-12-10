Cyberpunk 2077 tüm platformlarda erişime açıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun çıkış yaptığı her platformda oyunu şu andan itibaren oynmaya başlayabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 incelemeleri yayınlandı: İşte Metacritic notu"İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077'yi yalnızca Steam'de eş zamanlı olarak oynayan kişi sayısı 1 milyonu geçti
2020 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan ve üst üste ertelenmesi ile heyecanı daha da arttıran ve oyuncuları sabırsız bir bekleyişe sürükleyen Cyberpunk 2077 sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyun şu andan itibaren PlayStation 4, Xbox One, Steam, GOG, Epic Games ve Stadia üzerinde erişime açılmış durumda. Ayrıca geriye uyumluluk sayesinde de oyunu PlayStation 5 ve Xbox Series'te oynayabilirsiniz. Oyunun Türkçe altyazı desteği olduğunu da hatırlatalım.
Oyunun yayınlanması ile birlikte de oyunun ilk gün yaması da yayınlandı. PC'de yaklaşık 7GB daha indirme yapmanız gerekiyor. İlk yorumlara bakıldığı zaman erken sürümde bahsedilen hatalardan ve performans sorunlarından pek de bir şey kalmamış gibi duruyor. Bu yüzden oyunun resmi sistem gereksinimlerine göre hareket edebilirsiniz. Buradan sistem gereksinimlerine bakabilirsiniz.
Oyunun çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.
Tanıtım Yazısı
Cyberpunk 2077, güç, ihtişam ve vücut modifikasyonuna takıntılı bir megalopolis olan Night City'de geçen bir açık dünya aksiyon-macera hikâyesidir. Ölümsüzlüğün anahtarı olan benzersiz implantın peşinden giden V adlı bir kanun kaçağı paralı asker olarak oynuyorsun. Karakterinin siber donanımını, becerilerini ve oyun tarzını özelleştirebilir, ayrıca yaptığın seçimlerin hikâyeyi ve etrafındaki dünyayı şekillendirdiği büyük bir şehri keşfedebilirsin.
KANUN KAÇAĞI BİR PARALI ASKER OLARAK OYNA
Sibernetik güçlendirmelerle donatılmış şehirli bir paralı asker, yani bir siberpunk ol ve Night City'nin sokaklarında efsaneni yarat.
GELECEĞİN ŞEHRİNDE YAŞA
Görseller, karmaşa ve derinlik açısından yeni standartlar belirleyen bir megalopolis olan Night City'nin devasa açık dünyasına gir.
SONSUZ HAYAT SUNAN İMPLANTI ÇAL
Hayatının en riskli işini alarak ölümsüzlüğün anahtarı olan implant prototipinin peşinden git.
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- Oyun iyi bir sistem istiyor ( Çok iyi bir sistem istiyor)
Yeni benchmark platformu olmuş .
-Grafikler çok iyi , kaplamalar şöyle güzel böyle vs.r değil işaret etmek istediğim , adamlar ayrıntının dibine vurmuşlar , bir oda düşünün 3 tane eşya ile doldurup geçebilirlerdi, oda ,3 eşya hadi yallah ...Ancak adamlar odaya 3 değil misal 23 eşya koymuşlar , hani bir sahneye bakarken eksik bir şeyler hissetmiyorsunuz bu yönden çok doyurucu ,dolu dolu
-Renk paleti çok canlı ve geniş.
-Animasyonlar doyurucu, karakterler doğal hareket ediyor bir yapaylık hissettirmiyor.
-Çevre çok iyi , her neredeyseniz oranın canlı ,es geçilmemiş bir yer olduğunu biliyorsunuz.
-Oyun sizi bambaşka bir dünyanın içine hızlıca ve ustaca hemen çekiyor .
İlk dakikadan itibaren atmosferin/aksiyonun içindesiniz.
Birçok şeyle etkileşim içindesiniz ancak hikayeyi takip eden rota içerisinde .
- Karakterler enfes , kişiliği var her zımbırtının.
Sonuç : Bu oyun bana fazla , aslında son 4-5 senedir oyunlar fazla gelmeye başladı bana , hani ya günlük hayatımı sürdüreceğim ya da oturup oyun oynayacağım . Eskiden böyle değildi ,dışarıdan gelirdin ,1-2 saat en fazla basit 3 tuşlu bir şeyle zaman geçerdi.
Şimdi öyle değil , beyin kaplıyor oyunlar artık ....
Bildiğin mesai olmuş bunlar
Ayrıntılar ,hikayeler hepsi çok fazla zaman alıyor ,yoruyor....
Sektör trilyon dolar hacmine ulaşınca böyle işçilik artıyor haliyle ...
İşçilik demişken ,bu adamlar son 8 senedir bununla uğraşıyor olmalarını anlıyorsunuz , oyun erken bile çıkmış...
Sanırım indirimin anlamını bilmiyosun. Misal bir ürün 10 liraya satılıyor, bu ürün ileri bir tarihte başka bir gün 8 liraya satılırsa bu indirim olur.
Oyun bugün çıkmış önceki fiyatı yok ki nasıl indirim olsun
Bakayım kırılmışı çıkmış mı.