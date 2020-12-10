Cyberpunk 2077 tüm platformlarda erişime açıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun çıkış yaptığı her platformda oyunu şu andan itibaren oynmaya başlayabilirsiniz.

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2020 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan ve üst üste ertelenmesi ile heyecanı daha da arttıran ve oyuncuları sabırsız bir bekleyişe sürükleyen Cyberpunk 2077 sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyun şu andan itibaren PlayStation 4, Xbox One, Steam, GOG, Epic Games ve Stadia üzerinde erişime açılmış durumda. Ayrıca geriye uyumluluk sayesinde de oyunu PlayStation 5 ve Xbox Series'te oynayabilirsiniz. Oyunun Türkçe altyazı desteği olduğunu da hatırlatalım.

Oyunun yayınlanması ile birlikte de oyunun ilk gün yaması da yayınlandı. PC'de yaklaşık 7GB daha indirme yapmanız gerekiyor. İlk yorumlara bakıldığı zaman erken sürümde bahsedilen hatalardan ve performans sorunlarından pek de bir şey kalmamış gibi duruyor. Bu yüzden oyunun resmi sistem gereksinimlerine göre hareket edebilirsiniz. Buradan sistem gereksinimlerine bakabilirsiniz.

Oyunun çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Cyberpunk 2077, güç, ihtişam ve vücut modifikasyonuna takıntılı bir megalopolis olan Night City'de geçen bir açık dünya aksiyon-macera hikâyesidir. Ölümsüzlüğün anahtarı olan benzersiz implantın peşinden giden V adlı bir kanun kaçağı paralı asker olarak oynuyorsun. Karakterinin siber donanımını, becerilerini ve oyun tarzını özelleştirebilir, ayrıca yaptığın seçimlerin hikâyeyi ve etrafındaki dünyayı şekillendirdiği büyük bir şehri keşfedebilirsin.

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Görseller, karmaşa ve derinlik açısından yeni standartlar belirleyen bir megalopolis olan Night City'nin devasa açık dünyasına gir.

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