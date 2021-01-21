Steam'den büyük fırsat! İlk kez EA Play üyeliği alacaklara %80 indirim!

Tam Boyutta Gör

Günümüzde en çok kullandığımız abonelik sistemelrinden birine de bildiğiniz gibi Electronic Arts sahip. EA Play isimli bu hizmete aylık belirli bir ücret vererek Electronic Arts'ın oyunlarına erişim sağlayabiliyorsunuz. Steam tarafından da EA Play için güzel bir indirim başladı.

İlginizi Çekebilir

Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play'e ekleniyor

Ayrıca Bkz. "61 TL değerindeki oyun bu hafta Epic Store'da ücretsiz"

Electronic Arts'ın büyüklü küçüklü birçok oyununa sahiplik eden EA Play, ilk kez üye olacaklar için güzel bir indirime gitti. Aylık üyelik satın almak isteyenler şu anda 29,00 TL yerine %80 indirim ile yalnızca 5,80 TL'ye üye olabilir. Ardından ise aylık 29,00 TL.

Yalnızca ilk ay üyeliği için değil, yıllık üyelikte de güzel bir fırsat bulunuyor. Yıllık üyelik ise %48 indirim ile 169,00 TL'ye satılıyor. Buraya tıklayarak indirimin olduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Aylık üyelik için yapılan %80 indirim 9 Mart'a kadar geçerli.

EA Play'in Avantajları Neler?

Tam Boyutta Gör

Hangi Oyunlar Var?

Sistemde Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA 20, NFS: Heat, Battlefield V, Anthem, A Way Out, Battlefront II, Mass Effect Serisi, Titanfall, Crysis 3, Dead Space serisi ve daha birçok oyuna sahiplik ediyor. Tüm oyunlara buradan bakabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.