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    Steam'den büyük fırsat! İlk kez EA Play üyeliği alacaklara %80 indirim!

    Electronic Arts'ın aylık abonelik sistemi olan EA Play için Steam üzerinden güzel bir indirim yapıldı. İlk kez üye olacaklara %80 indirim! Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2b
    79
    2
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Steam'den büyük fırsat! İlk kez EA Play üyeliği alacaklara %80 indirim!
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    Günümüzde en çok kullandığımız abonelik sistemelrinden birine de bildiğiniz gibi Electronic Arts sahip. EA Play isimli bu hizmete aylık belirli bir ücret vererek Electronic Arts'ın oyunlarına erişim sağlayabiliyorsunuz. Steam tarafından da EA Play için güzel bir indirim başladı.

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    Ayrıca Bkz. "61 TL değerindeki oyun bu hafta Epic Store'da ücretsiz"

    Electronic Arts'ın büyüklü küçüklü birçok oyununa sahiplik eden EA Play, ilk kez üye olacaklar için güzel bir indirime gitti. Aylık üyelik satın almak isteyenler şu anda 29,00 TL yerine %80 indirim ile yalnızca 5,80 TL'ye üye olabilir. Ardından ise aylık 29,00 TL.

    Yalnızca ilk ay üyeliği için değil, yıllık üyelikte de güzel bir fırsat bulunuyor. Yıllık üyelik ise %48 indirim ile 169,00 TL'ye satılıyor. Buraya tıklayarak indirimin olduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Aylık üyelik için yapılan %80 indirim 9 Mart'a kadar geçerli.

    EA Play'in Avantajları Neler?

    Steam'den büyük fırsat! İlk kez EA Play üyeliği alacaklara %80 indirim!
    Tam Boyutta Gör

    Hangi Oyunlar Var?

    Sistemde Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA 20, NFS: Heat, Battlefield V, Anthem, A Way Out, Battlefront II, Mass Effect Serisi, Titanfall, Crysis 3, Dead Space serisi ve daha birçok oyuna sahiplik ediyor. Tüm oyunlara buradan bakabilirsiniz.



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    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Charaznable (Char Aznable) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İlk çıktığında yıllık 68 TL'ydi. Bunların zam yapacağını tahmin edip aldım bir kaç saat sonra zam yaptılar...
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    T thyke.mc (Mehmet Çetinkaya) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllık üyelikte indirim falan bulunmuyor, yıllık üyelik zaten 169 liraydı. Sadece aylık üyelikte indirim yapılmış.
    Yanıtla +2
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    Charaznable (Char Aznable) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İlk çıktığında yıllık 68 TL'ydi. Bunların zam yapacağını tahmin edip aldım bir kaç saat sonra zam yaptılar...
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
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