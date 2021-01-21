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    61 TL değerindeki oyun bu hafta Epic Store'da ücretsiz

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu indirmeye sunuldu. 61 TL değerindeki sıra-temelli strateji oyunu Galactic Civilizations III'ü hemen şimdi indirebilirsiniz.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    61 TL değerindeki oyun bu hafta Epic Store'da ücretsiz
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    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da değeri 61 TL olan Galactic Civilizations III oyunu ücretsiz oldu. Oyunu önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

    Uzay ve bilim kurgu temalı, sıra-tabanlı bir strateji oyunu olan Galactic Civilizations III ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürülmüştü. Oyundan görüntüleri ve tanıtım yazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Galactic Civilizations III oyununu hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 28 Ocak 19.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Dandara: Trials of Fear Edition

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    Tanıtım yazısı:

    --------

    Zamana meydan okuyacak bir uygarlık kur! Düzinelerce eşsiz ırk arasından seçim yaparak diplomasi, casusluk, teknolojik gelişmeler ve daha fazlasıyla galakside adını duyur!

    -

    Bir gün insanlar uyandıklarında galakside yalnız olmadıklarını öğrenseydi ne olurdu? İnsanlar uzaya açılarak kendi tarihlerine ve gayelerine sahip olup adlarını duyurmak isteyen diğer uzaylı uygarlıklarını keşfediyor. İnsan, Drengin, Altarian ve çok daha fazlası arasından kendi ırkını seç ve bugüne kadarki en büyük 4X strateji oyunlarından birinde uygarlığına altın çağını yaşat!

    Yeni ve gizemli kaynaklardan gelen tehditlerle yüzleşirken ve zorlukların üstesinden gelirken yeni teknolojileri araştır, yıldız gemileri tasarla ve yeni dünyaları kolonileştir. Ticaret görüşmeleri ve antlaşmalar yap, savaş aç, düşmanlarına karşı casusluk yap ve sıra dışı vatandaşlar yarat. Amacına ulaştıktan sonra her biri kendi tarihine, teknoloji ağacına, gemi bileşenlerine ve daha fazlasına sahip olan çok sayıda uzaylı uygarlığından biri olarak tekrar oyna.

    Galactic Civilizations III şimdi Crusade ve Retribution genişletmeleriyle paket hâlinde geliyor ve daha büyük bir oynanış deneyimi için Mega Events eklentisini içeriyor! Bugün galaktik liderlerin arasına katıl ve şu soruya yanıt ver: Galaksiye nasıl hükmedeceksin?



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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    9 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    10 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Eddie Morra) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne yaa;

    Sony aylık plus ücretli aboneliği ile ayda 2 oyun anca verir.
    Epic ise ayda 4 oyun bedava verir.

    Pişmanım PS4 aldığıma...
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