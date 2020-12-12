Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirmişti ancab azı sorunlar barındırıyordu. Şimdi de bu sorunlar için yeni bir güncelleme yayınlandı.

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Yayınlanan bu yeni yama ile birlikte oyundaki bazı sorunlar gideriliyor. 1.04 isimli çıkış sonrası yayınlanan bu ilk yamanın boyutu PC'de 1.04 GB, PlayStation 4'te 17 GB. Xbox yamasının da yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor. Yamaya genel olarak baktığımızda öne çıkan notlar şu şekilde:

Görevlerde ilerleme kaydetmenize engel olan hataların neredeyse tamamı düzeltilmiş durumda.

Crafting bölümündeki önizleme düzeltildi.

Araca binip inerken değişen kamera açısının hızı arttırıldı.

Sinematiklerdeki NPC'lerin eksik animasyonları düzeltildi.

Araçların bir anda ortaya çıkma sorunu düzeltildi.

Stabilite iyileştirmeleri yapıldı ve çökme sorunları giderildi.

Telif hakkı içeren şarkıları kapat özelliğinde bulunan telif haklı şarkılar kaldırıldı.

Epilepsi hastalarının nöbetlerini tetikleyen flaş efektleri düzeltildi.

Steam'de hangi dili kullanıyorsanız oyun direkt olarak o dille geliyor.

Xbox One ve PlayStation 4'teki yansıma kalitesi arttırıldı.

Yama sayfasına buradan bakabilirsiniz.

Cyberpunk 2077 şu anda PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Epic Games ve GOG üzerinde erişime açık durumda. Geriye uyumluluk sayesinde yeni konsollarda da oyunu oynayabilirsiniz. Yeni nesil konsollar için hazırlanan özel versiyon ise 2021 yılında çıkacak.

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