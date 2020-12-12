Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cyberpunk 2077'nin çıkış sonrası ilk yaması yayınlandı: 1.04. Birçok oyun içi hata bu yama ile birlikte çözülüyor.
    1 hf.
    7,1b
    1
    18
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirmişti ancab azı sorunlar barındırıyordu. Şimdi de bu sorunlar için yeni bir güncelleme yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin sorunlarını gidermeye yönelik yeni bir yama yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 PC'de en hızlı satan oyun oldu ancak CD Projekt'in hisseleri düştü"

    Yayınlanan bu yeni yama ile birlikte oyundaki bazı sorunlar gideriliyor. 1.04 isimli çıkış sonrası yayınlanan bu ilk yamanın boyutu PC'de 1.04 GB, PlayStation 4'te 17 GB. Xbox yamasının da yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor. Yamaya genel olarak baktığımızda öne çıkan notlar şu şekilde:

    • Görevlerde ilerleme kaydetmenize engel olan hataların neredeyse tamamı düzeltilmiş durumda. 
    • Crafting bölümündeki önizleme düzeltildi.
    • Araca binip inerken değişen kamera açısının hızı arttırıldı.
    • Sinematiklerdeki NPC'lerin eksik animasyonları düzeltildi.
    • Araçların bir anda ortaya çıkma sorunu düzeltildi.
    • Stabilite iyileştirmeleri yapıldı ve çökme sorunları giderildi.
    • Telif hakkı içeren şarkıları kapat özelliğinde bulunan telif haklı şarkılar kaldırıldı.
    • Epilepsi hastalarının nöbetlerini tetikleyen flaş efektleri düzeltildi.
    • Steam'de hangi dili kullanıyorsanız oyun direkt olarak o dille geliyor.
    • Xbox One ve PlayStation 4'teki yansıma kalitesi arttırıldı.

    Yama sayfasına buradan bakabilirsiniz.  

    Cyberpunk 2077 şu anda PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Epic Games ve GOG üzerinde erişime açık durumda. Geriye uyumluluk sayesinde yeni konsollarda da oyunu oynayabilirsiniz. Yeni nesil konsollar için hazırlanan özel versiyon ise 2021 yılında çıkacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BigMajestic (Sezer Demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu oyunu ağız tadıyla oynamak için 4-5 ay beklemek lazım. Oyunun hazır olmadan çıktığı bir gerçek. Acaleye hiç gerek yok. Eğer çıktığı an tüketmem gerek hastalığınız yok ise birkaç büyük patch gelene kadar oynamamak en iyisi. CD Project Red oyunu adam edecektir ama süreye ihtiyaç var. Daha en azından 6 ay daha falan geliştirilmesi gerekiyormuş oyunun. İleride witcher 3 gibi 1-2 büyük hikaye ek paketi getirip oyunu arşa çıkaracaklardır büyük ihtimalle yine.
    Bu oyunu ağız tadıyla oynamak için 4-5 ay beklemek lazım. Oyunun hazır olmadan çıktığı bir gerçek. Acaleye hiç gerek yok. Eğer çıktığı an tüketmem gerek hastalı...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "İstikbal g.tlerdedir" konusunu düzelten yama mı bu bilen var mı ?
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    shadymarsh (Halim Samet) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun yılın hayal kırıklığı. Oyunu çıkmadan yere göğe sığdıramayanlardan olmadım hiçbir zaman ama ben bile bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Npcler ve yapay zeka neredeyse Ubisoft seviyesinde. Bu oyuna 90-100 veren basın kuruluşları neye göre verdi acaba bu puanları. Yarım yamalak bir oyun.
    Bu oyun yılın hayal kırıklığı. Oyunu çıkmadan yere göğe sığdıramayanlardan olmadım hiçbir zaman ama ben bile bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Npcler ve yap...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Umutcan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Testler tam olarak bitmeden çıkarmak zorunda kaldılar belli ki. Zaten ertelenmişti, fakat demek ki daha fazla süreye ihtiyaçları vardı fakat oyuncuların sabırsızlığından yarım yamalak sunmak zorunda kaldılar sanırım.
    İlerleyen dönemde zamanla düzeltilir. Zaten youtube videolarına bakarsak benim Gtx1080 1080p-ultra ayarlarda anca 45fps veriyor 2k'ya hiç girmeyelim zaten :) Yeni nesil ekran kartına geçince oynarım artık.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Umutcan
    Bence yılbaşı ve Noel tatili öncesı çıkartmak istediler Noel zamanı büyük alışveriş furyası olur ve tatil dönemi en çok oyun oynanan ve satın alınan dönemdir, böyle bir pastayı kaçırtmak istemeyecekleri belliydi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu an oyunu erken alanlar salaklık etti gibi !
    bir oyun çıktıktan en az 6 ay sonra alınması lazım
    çünkü para ile alanlar aslında oyunun bir nevi beta test yapmak için alıyor.
    benim asla sürü psikolojisi gibi moda akımı takıntılarım yok
    acelem yok efendi gibi bekler bir kere alır bug suz bir şekilde adam gibi oynarım :D ama erken alanlara teşekkürler ! oyunun hatalarını düzeltilmesi için tüm olası ihtimalleri deniyorsunuz :D afferim size :D
    2 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    2 gündür oynuyorum, 1-2 kez hata gördüm. Yani abartıldığı kadar yok
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    6 ay mı? O senin kendini kandırman olur. Oyun çıkar en fazla 15gün içinde buglar düzeltilir. r5 3600 ve 1660ti ile en son gelen 1.04 güncellemesiyle High ayarlarda 50 60fps arası oynuyorum oyunumu. 6ay neden bekleyeim ki?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DevilMudy_ (Halil Malatyalı) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Xbox One da performans nasıl? Eğer oynayan varsa deneyim yazabilir mi ? Almayı düşünüyorum ama acayip sıkıntılı diye duydum. Help me !!!
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "İstikbal g.tlerdedir" konusunu düzelten yama mı bu bilen var mı ?
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Sarper Yasin Mutlubay
    [DHgram=https://www.instagram.com/p/CIrERZhAJUr/]

    Demiş gerzekler. Yani yapılacak iş mi şimdi bu...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BigMajestic (Sezer Demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu oyunu ağız tadıyla oynamak için 4-5 ay beklemek lazım. Oyunun hazır olmadan çıktığı bir gerçek. Acaleye hiç gerek yok. Eğer çıktığı an tüketmem gerek hastalığınız yok ise birkaç büyük patch gelene kadar oynamamak en iyisi. CD Project Red oyunu adam edecektir ama süreye ihtiyaç var. Daha en azından 6 ay daha falan geliştirilmesi gerekiyormuş oyunun. İleride witcher 3 gibi 1-2 büyük hikaye ek paketi getirip oyunu arşa çıkaracaklardır büyük ihtimalle yine.
    1 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BigMajestic
    Oynamak için değil satın almak için de 4+5 ay beklemek yararına. Muhtemelen indirim tarihlerine de gelir ise %50 indirimli satın almak ve hatasız versiyonunu oynamak gibi bir şans var tabii ki sabırlı ve hesaplı olmak kaydıyla.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    onurfredy (onur kuru) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bence genel olarak optimize edilmemis sadece iyi makinalar kaldiriyor optimizasyon sorunu var. AC unity, Batman Arkham Night, GTA 4 gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    shadymarsh (Halim Samet) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun yılın hayal kırıklığı. Oyunu çıkmadan yere göğe sığdıramayanlardan olmadım hiçbir zaman ama ben bile bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Npcler ve yapay zeka neredeyse Ubisoft seviyesinde. Bu oyuna 90-100 veren basın kuruluşları neye göre verdi acaba bu puanları. Yarım yamalak bir oyun.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence bu oyun eski nesil konsollar için yapılmamış daha çok yeni nesil konsolları için düşünülmüş gibi gözüküyor 2021 yılındaki yeni nesil güncellemesi bu oyunu PC seviyesine taşımaz ise işte o zaman siz gümbürtüyü görün baya bir olay olur konsol severler firmayı topa tutar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Instagram ve Snapchat'te tweet paylaşma dönemi başlıyor 1 hf. RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde 1 hf. Xiaomi, Android 11 güncellemesi alacak yeni modelleri duyurdu 1 hf. Haftalık Dizi Önerisi 05: Raised by Wolves 1 hf. TP-Link Tapo P100 Akıllı Priz ve L510E Akıllı Ampül | İnceleme 1 hf. Meizu Watch'un seri üretimi başladı 1 hf. Atık suların arıtılmasında kullanılabilecek bakteri türü keşfedildi 1 hf. Samsung Galaxy S21 amiral gemileri plastik kasa ile gelebilir 1 hf. Sepsis ve inflamatuar durumlarda kanda seviyesi artan yapılar keşfedildi 1 hf. Microsoft, Windows 10 on ARM’da x64 desteğini denemeye başladı 1 hf. Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı yolda: Galaxy Book Go 1 hf. iPhone 13 kutusundan Lightning kablosu ve SIM kart iğnesi çıkmayabilir 1 hf. 12.9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranı ile yeni Huawei MatePad geliyor 1 hf. Ultra ince çerçeveli Samsung Galaxy S21 Plus çalışırken görüntülendi [Video] 1 hf. Ericsson, patent lisans anlaşmazlıkları nedeniyle Samsung'a dava açtı 1 hf. Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları 1 hf. Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek 1 hf. Ford Transit'e Limited ve Frigo Van seçenekleri eklendi: İşte fiyat ve özellikleri 1 hf. Pantone 2021'in trend renklerini belirledi 1 hf. Yeni Edge sürümüyle bellek kullanımı %32 düşecek 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı Sonraki Galaxy amiral gemilerinde kiralama dönemi başlıyor 1 hf. Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı 1 hf. Apple akıllı saat pazarının lideri olmaya devam ediyor 1 hf. Just Cause: Mobile, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu 1 hf. Yerli girişimden milyon dolarlık satın alım 1 hf. Macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, Apple Arcade'e eklendi 1 hf. Marvel filmlerinin vizyon tarihlerini değişti: Thor 4, Captain Marvel 2 ve Black Panther 2 1 hf. Evde göz testi yapabilecek cihaz ve akıllı telefon uygulaması geliştirildi 1 hf. Dead Space'in yaratıcısından, PUBG ile aynı evrende geçen korku oyunu geliyor 1 hf. The Mandalorian 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı açıklandı 1 hf. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi belli oldu 1 hf. Cyberpunk 2077 PC'de en hızlı satan oyun oldu ancak CD Projekt'in hisseleri düştü 1 hf. Haftalık Film Önerisi 05: The Man From Earth 1 hf. Samsung, Galaxy M serisinin ilk tabletini çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. Huawei’den ayrılan Honor yeniden Qualcomm ile görüşüyor 1 hf. Honor yeni kablosuz kulaklığını ülkemizde satışa sundu 1 hf. Yeni Hyundai Tucson'un şarj edilebilir hibrit versiyonuyla ilgili detaylar belli oldu 1 hf. Pfizer, FDA'den onay aldı! ABD'de aşılama başlıyor 1 hf. ARK II ve animasyon dizisi duyuruldu 1 hf. Şarjı bitsin diye bekledim "Honor Watch GS Pro incelemesi" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız