Steam dolara geçti: Oyunlara büyük zam geldi!

- Steam'de dolar ile ödeme nasıl yapılacak?
- Cüzdan bakiyeleri dolara dönüştü
- Steam'de oyunların fiyatı ne kadar oldu?
- Yorumlar
Steam, 25 Ekim 2023 tarihinde yayınladığı duyuruda Türkiye'ye özel fiyatlandırmanın 20 Kasım'da sona ereceğini açıklamıştı. Türkiye, bugün itibarıyla MENA-USD bölgesine dahil edildi. Steam'den yalnızca dolar cinsinden satın alım yapılıyor.
Steam'de dolar ile ödeme nasıl yapılacak?
Sepete eklediğiniz oyunları yalnızca dolar cinsinden ödeyebilirsiniz. Kartınızdan dolar cinsinden ödeme alınacak. Sonrasında banka tarafından, bankanın güncel kuruna göre $/TL hesaplaması yapılacak.
Cüzdan bakiyeleri dolara dönüştü
Kullanıcıların Türk Lirası cinsindeki Steam bakiyeleri dolara dönüştürüldü. Dolar kuru olarak 28,79 kuru baz alındı. Tıpkı Steam mağazasında olduğu gibi Steam pazarındaki alım satımlar da dolar üzerinden yapılacak.
|Oyun Adı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Baldur's Gate 3
|799,00 TL
|$34.99
|EA SPORTS FC™ 24
|1.199,99 TL
|$69.99
|Cyberpunk 2077
|799,00 TL
|$44.99
|Lethal Company
|105,00 TL
|$9.99
|Grand Theft Auto V
|271,95 TL
|$14,79
|Football Manager 2024
|899,00 TL
|$39.99
|Rust
|308,00 TL
|$39.99
|Euro Truck Simulator 2
|149,50 TL
|$10.09
|Mafia: Definitive Edition
|259,00 TL
|$39.99
|Remnant II
|479,50 TL
|$34.99
|Ready or Not
|99,00 TL
|$39.99
|Sons Of The Forest
|280,00 TL
|$14.99
|Lies of P
|799,20 TL
|$28.79
|ELDEN RING
|999,00 TL
|$39.99
|F1® 23
|479,99 TL
|$27.99
|Forza Horizon 5
|599,00 TL
|$32.78
|Red Dead Redemption 2
|1.150,00 TL
|$59.99
|Victoria 3
|124,50 TL
|$14.99
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.