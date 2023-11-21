Tam Boyutta Gör Steam'de bugün saat 02.00 itibarıyla Türk Lirası kaldırıldı ve dolar ile fiyatlandırmaya geçildi. Tüm oyunların fiyatı dolar cinsinden gösteriliyor ve ödeme dolar cinsinden yapılıyor. Ne yazık ki bu değişimin ardından oyun fiyatları yaklaşık iki katına yükseldi.

Steam, 25 Ekim 2023 tarihinde yayınladığı duyuruda Türkiye'ye özel fiyatlandırmanın 20 Kasım'da sona ereceğini açıklamıştı. Türkiye, bugün itibarıyla MENA-USD bölgesine dahil edildi. Steam'den yalnızca dolar cinsinden satın alım yapılıyor.

Steam'de dolar ile ödeme nasıl yapılacak?

Sepete eklediğiniz oyunları yalnızca dolar cinsinden ödeyebilirsiniz. Kartınızdan dolar cinsinden ödeme alınacak. Sonrasında banka tarafından, bankanın güncel kuruna göre $/TL hesaplaması yapılacak.

Cüzdan bakiyeleri dolara dönüştü

Kullanıcıların Türk Lirası cinsindeki Steam bakiyeleri dolara dönüştürüldü. Dolar kuru olarak 28,79 kuru baz alındı. Tıpkı Steam mağazasında olduğu gibi Steam pazarındaki alım satımlar da dolar üzerinden yapılacak.

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Steam'de oyunların fiyatı ne kadar oldu? Oyun Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat Baldur's Gate 3 799,00 TL $34.99 EA SPORTS FC™ 24 1.199,99 TL $69.99 Cyberpunk 2077 799,00 TL $44.99 Lethal Company 105,00 TL $9.99 Grand Theft Auto V 271,95 TL $14,79 Football Manager 2024 899,00 TL $39.99 Rust 308,00 TL $39.99 Euro Truck Simulator 2 149,50 TL $10.09 Mafia: Definitive Edition 259,00 TL $39.99 Remnant II 479,50 TL $34.99 Ready or Not 99,00 TL $39.99 Sons Of The Forest 280,00 TL $14.99 Lies of P 799,20 TL $28.79 ELDEN RING 999,00 TL $39.99 F1® 23 479,99 TL $27.99 Forza Horizon 5 599,00 TL $32.78 Red Dead Redemption 2 1.150,00 TL $59.99 Victoria 3 124,50 TL $14.99

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Steam dolara geçti: Oyunlara büyük zam geldi