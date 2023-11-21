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    Anlık Bildirim

    Steam dolara geçti: Oyunlara büyük zam geldi!

    Steam'de Türk Lirası kaldırıldı, dolar ile ödemeye geçildi. Steam fiyatlarının dolara dönüştürülmesiyle birlikte oyunlara büyük oranda zam geldi! Steam fiyat değişimi hakkında detaylar haberimizde.
    Steam dolara geçti: Oyunlara büyük zam geldi Tam Boyutta Gör
    Steam'de bugün saat 02.00 itibarıyla Türk Lirası kaldırıldı ve dolar ile fiyatlandırmaya geçildi. Tüm oyunların fiyatı dolar cinsinden gösteriliyor ve ödeme dolar cinsinden yapılıyor. Ne yazık ki bu değişimin ardından oyun fiyatları yaklaşık iki katına yükseldi.

    Steam, 25 Ekim 2023 tarihinde yayınladığı duyuruda Türkiye'ye özel fiyatlandırmanın 20 Kasım'da sona ereceğini açıklamıştı. Türkiye, bugün itibarıyla MENA-USD bölgesine dahil edildi. Steam'den yalnızca dolar cinsinden satın alım yapılıyor.

    Steam'de dolar ile ödeme nasıl yapılacak?

    Sepete eklediğiniz oyunları yalnızca dolar cinsinden ödeyebilirsiniz. Kartınızdan dolar cinsinden ödeme alınacak. Sonrasında banka tarafından, bankanın güncel kuruna göre $/TL hesaplaması yapılacak. 

    Cüzdan bakiyeleri dolara dönüştü

    Kullanıcıların Türk Lirası cinsindeki Steam bakiyeleri dolara dönüştürüldü. Dolar kuru olarak 28,79 kuru baz alındı. Tıpkı Steam mağazasında olduğu gibi Steam pazarındaki alım satımlar da dolar üzerinden yapılacak.

    Steam'de oyunların fiyatı ne kadar oldu?
    Oyun Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Baldur's Gate 3 799,00 TL $34.99
    EA SPORTS FC™ 24 1.199,99 TL $69.99
    Cyberpunk 2077 799,00 TL $44.99
    Lethal Company 105,00 TL $9.99
    Grand Theft Auto V 271,95 TL $14,79
    Football Manager 2024 899,00 TL $39.99
    Rust 308,00 TL $39.99
    Euro Truck Simulator 2 149,50 TL $10.09
    Mafia: Definitive Edition 259,00 TL $39.99
    Remnant II 479,50 TL $34.99
    Ready or Not 99,00 TL $39.99
    Sons Of The Forest 280,00 TL $14.99
    Lies of P 799,20 TL $28.79
    ELDEN RING 999,00 TL $39.99
    F1® 23 479,99 TL $27.99
    Forza Horizon 5 599,00 TL $32.78
    Red Dead Redemption 2 1.150,00 TL $59.99
    Victoria 3 124,50 TL $14.99
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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