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    Epic Games mağazasında 1 milyon TL’lik oyun

    Yanlışlıkla bedava dağıtılan ve pek çok oyuncunun çıkış tarihinden öne oyunu kurmasına sebep olan Suicide Squad: Kill The Justice League sonrası Epic Games akıllandı.
    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Epic Games ekibinin yanlışlıkla Türkiye’de ön satışa sunduğu yeni Suicide Squad oyununu bedava yapması sonrasında yüzlerce oyuncu hesabına eklemiş hatta sosyal medyada yabancı hesaplar bile Türkiye branşını gündemine taşımıştı.

    1 milyon TL’lik oyun

    Hatanın farkına varan Epic Games oyunu hesaplardan kaldırdı ve ön satış sayfasını da erişime kapattı. Ne var ki bu hafta ilginç bir afiş siteye eklendi. Afişe göre Suicide Squad: Kill The Justice League ön satış fiyatı 999.999TL olarak belirlendi.

    Türkiye’den siteye erişim sağlayanlar bu afişe tıkladığında boş bir sayfaya yönlendiriliyor. Oyunu istek listesine eklemek isteyenler ise hatayla karşılaşıyor. Sütten ağzı yanıp yoğurdu üfleyerek yiyen Epic Games oyunu gerçekten ön satışa açacak mı bilinmiyor. Kurgu afiş nedeniyle oyunun gerçek fiyatı da belirsiz. Oyun 2 Şubat 2024 tarihinde satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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