Epic Games mağazasında 1 milyon TL’lik oyun

1 milyon TL’lik oyun
Hatanın farkına varan Epic Games oyunu hesaplardan kaldırdı ve ön satış sayfasını da erişime kapattı. Ne var ki bu hafta ilginç bir afiş siteye eklendi. Afişe göre Suicide Squad: Kill The Justice League ön satış fiyatı 999.999TL olarak belirlendi.
Türkiye’den siteye erişim sağlayanlar bu afişe tıkladığında boş bir sayfaya yönlendiriliyor. Oyunu istek listesine eklemek isteyenler ise hatayla karşılaşıyor. Sütten ağzı yanıp yoğurdu üfleyerek yiyen Epic Games oyunu gerçekten ön satışa açacak mı bilinmiyor. Kurgu afiş nedeniyle oyunun gerçek fiyatı da belirsiz. Oyun 2 Şubat 2024 tarihinde satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.