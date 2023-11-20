Epic Games mağazasında 1 milyon TL’lik oyun

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Epic Games ekibinin yanlışlıkla Türkiye’de ön satışa sunduğu yeni Suicide Squad oyununu bedava yapması sonrasında yüzlerce oyuncu hesabına eklemiş hatta sosyal medyada yabancı hesaplar bile Türkiye branşını gündemine taşımıştı.

1 milyon TL’lik oyun

Hatanın farkına varan Epic Games oyunu hesaplardan kaldırdı ve ön satış sayfasını da erişime kapattı. Ne var ki bu hafta ilginç bir afiş siteye eklendi. Afişe göre Suicide Squad: Kill The Justice League ön satış fiyatı 999.999TL olarak belirlendi.

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Türkiye’den siteye erişim sağlayanlar bu afişe tıkladığında boş bir sayfaya yönlendiriliyor. Oyunu istek listesine eklemek isteyenler ise hatayla karşılaşıyor. Sütten ağzı yanıp yoğurdu üfleyerek yiyen Epic Games oyunu gerçekten ön satışa açacak mı bilinmiyor. Kurgu afiş nedeniyle oyunun gerçek fiyatı da belirsiz. Oyun 2 Şubat 2024 tarihinde satışa sunulacak.

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