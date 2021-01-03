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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısında 25 milyonu geride bıraktı

    PC oyunculuğunun temel taşlarından biri haline gelen Steam, yeni bir rekora imza attı. Bu sefer ulaştığı sayının ana sebebi ise büyük oranda tatil dönemi.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Steam eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısında 25 milyonu geride bıraktı

    Valve'in dijital oyun platformu olan ve PC oyunculuğunun uzun bir zamandır temel taşlarından biri olan Steam, geçtiğimiz saatlerde yeni bir rekor kırdı. Salgın dolayısıyla getirilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle Steam her hafta yeni bir rekor kırıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Steam'den yeni bir rekor: Eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısı 24.7 milyon

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 08: Peaky Blinders Mastermind"

    Türkiye saati ile bugün 14.40'ta Steam'de aynı anda 25.418.674 çevrimiçi oyuncu bulunuyordu. Daha 3 hafta önce 24.5 milyonu geçerek kendi rekorunu kıran Steam, dün sabaha saatlerinde de ilk kez 25 milyonu geçti. Ancak yaklaşık 12 saatin ardından yani bugün 14.40'ta rekorunu bir kez daha geçti ve 25.418.674 çevrimiçi oyuncuya ulaştı.

    Bu sayıya ulaşılmasının en büyük sebeplerinden biri elbette yeni yıl sebebiyle tatil olması ve salgın sebebiyle de bu tatili evlerimizde geçiriyor olmamız. Ancak Steam hala mart ayında yakaladığı 8.1 milyonluk eş zamanlı olarak oyunda olan kullancı sayısını geçebilmiş değil.

    Buraya tıklayarak istatistikleri kendiniz inceleyebilirsiniz.



    https://www.pcgamer.com/steam-cracks-25m-concurrent-users-as-the-new-year-begins/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Half-Life yapmaktan nerelere !
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    DH Specialist (Emre ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben bu istatistikleri yıllardır inceliyorum. 10 yıl önce 4-5 milyondu diye hatırlıyorum
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    PANTER_111 6 gün ( Mesaj Silindi )
    inanılmaz gerçekten, ezici bir üstünlük...
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