Steam eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısında 25 milyonu geride bıraktı

Valve'in dijital oyun platformu olan ve PC oyunculuğunun uzun bir zamandır temel taşlarından biri olan Steam, geçtiğimiz saatlerde yeni bir rekor kırdı. Salgın dolayısıyla getirilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle Steam her hafta yeni bir rekor kırıyor.

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Türkiye saati ile bugün 14.40'ta Steam'de aynı anda 25.418.674 çevrimiçi oyuncu bulunuyordu. Daha 3 hafta önce 24.5 milyonu geçerek kendi rekorunu kıran Steam, dün sabaha saatlerinde de ilk kez 25 milyonu geçti. Ancak yaklaşık 12 saatin ardından yani bugün 14.40'ta rekorunu bir kez daha geçti ve 25.418.674 çevrimiçi oyuncuya ulaştı.

Bu sayıya ulaşılmasının en büyük sebeplerinden biri elbette yeni yıl sebebiyle tatil olması ve salgın sebebiyle de bu tatili evlerimizde geçiriyor olmamız. Ancak Steam hala mart ayında yakaladığı 8.1 milyonluk eş zamanlı olarak oyunda olan kullancı sayısını geçebilmiş değil.

Buraya tıklayarak istatistikleri kendiniz inceleyebilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/steam-cracks-25m-concurrent-users-as-the-new-year-begins/

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