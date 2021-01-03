Steam eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısında 25 milyonu geride bıraktı

Valve'in dijital oyun platformu olan ve PC oyunculuğunun uzun bir zamandır temel taşlarından biri olan Steam, geçtiğimiz saatlerde yeni bir rekor kırdı. Salgın dolayısıyla getirilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle Steam her hafta yeni bir rekor kırıyor.İlginizi Çekebilir Steam'den yeni bir rekor: Eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısı 24.7 milyon
Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 08: Peaky Blinders Mastermind"
Türkiye saati ile bugün 14.40'ta Steam'de aynı anda 25.418.674 çevrimiçi oyuncu bulunuyordu. Daha 3 hafta önce 24.5 milyonu geçerek kendi rekorunu kıran Steam, dün sabaha saatlerinde de ilk kez 25 milyonu geçti. Ancak yaklaşık 12 saatin ardından yani bugün 14.40'ta rekorunu bir kez daha geçti ve 25.418.674 çevrimiçi oyuncuya ulaştı.
Bu sayıya ulaşılmasının en büyük sebeplerinden biri elbette yeni yıl sebebiyle tatil olması ve salgın sebebiyle de bu tatili evlerimizde geçiriyor olmamız. Ancak Steam hala mart ayında yakaladığı 8.1 milyonluk eş zamanlı olarak oyunda olan kullancı sayısını geçebilmiş değil.
Buraya tıklayarak istatistikleri kendiniz inceleyebilirsiniz.
https://www.pcgamer.com/steam-cracks-25m-concurrent-users-as-the-new-year-begins/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.