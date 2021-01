Haftalık Oyun Önerisi 08: Peaky Blinders Mastermind

Tam Boyutta Gör

Popüler dizi veya filmlerden uyarlanan oyunların genelde kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Çoğunun ana amacı filmin veya dizinin ismini kullanarak oyunun satışlarını arttırmak. Çok nadir olarak başarılı film/dizi uyarlaması oyun görürüz. Bugün önereceğimiz oyun da diziden uyarlanan ancak oynanış olarak başarılı olan bir oyun: Peaky Blinders Mastermind.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 07: Visage"

İlginizi Çekebilir

Haftalık Oyun Önerisi 04: The Signifier

Yayıncılığını Curve Digital’in yaptığı, geliştiriciliğini ise FuturLab’in yaptığı Peaky Blinders Mastermind, izometrik kamera açısına sahip olan bir bulmaca oyunu. Oyunun ilk sezonunda bulunan karakterlerin neredeyse tamamı bu oyunda da bulunuyor. Genel olarak oyunun evreninde geçse de oyun daha çok oynanışıyla dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör

Peaky Blinders dizisi fazlasıyla popüler bir dizi, bu yüzden oyununu görmek insanın aklına direkt olarak “dizinin isminden fayda sağlamak istiyor” düşüncesini getirebilir fakat öyle değil. Oyunun oynanış kısmı, yani bulmaca kısmı çok keyifli. Oyun bazen bir, bazen birden fazla karakteri zamanı geriye sararak eş zamanlı yönetebildiğiniz bir gizlilik oyunu sunuyor size. Zamanı geriye sararak karakterleri aynı anda kontrol etme olayı da oyunun bulmaca mekaniği. Bu yüzden oyunu oynamaya başladığınız gibi ne demeye çalıştığımı anlayacaksınız.

Oyun farklı oynanış mekaniğiyle kalmamış sadece, aynı zamanda kontrol ettiğiniz karakterlere de farklı yetenekler eklemiş ve bu yüzden de oynanış daha keyifli hale gelmiş. Oynanış anlamında keşke olsaydı dediğim tek şey, oyunun bize zorunlu kıldığı karakterlerle oynamak zorunda kalmasaymışız da keşke her bölümde hangi karakter veya karakterlerle oynamak istediğimizi biz seçseymişiz. Tek eleştirim de hikayesi ve hikâye anlatımı. Oyun ara sahne yerine, ara görsel kullanmayı tercih etmiş. Hikâye olarak de pek sürükleyici olduğunu söyleyemem. Hikâyenin, dizinin ilk sezonundan hemen önce geçtiğini de belirteyim.

Tam Boyutta Gör

Genel olarak toparlarsam, bu oyunu blumca oyunu seven ya da farklı yapımlar denemeyi seven herkese öneriyorum. Kesinlikle Peaky Blinders dizisinin ismine güvenilmemiş sadece. Oyunu şu anda PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Swich ve PC için bulabilirsiniz. Fiyatı gereği Steam’den almak en mantıklısı. 5 Ocak 2021’e kadar oyun %50 indirim ile 20,00 TL. Bu fiyata kaçırmayın derim. İndirimi kaçırırsanız da yeni bir indirim beklemeniz daha iyi olur.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.