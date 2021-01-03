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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Oyun Önerisi 08: Peaky Blinders Mastermind

    Haftalık oyun önerilerimizin sekizincisi ile devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Peaky Blinders Mastermind isimli bir bulmaca oyunu önereceğiz.
    6 gün
    1,7b
    1
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Haftalık Oyun Önerisi 08: Peaky Blinders Mastermind
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    Popüler dizi veya filmlerden uyarlanan oyunların genelde kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Çoğunun ana amacı filmin veya dizinin ismini kullanarak oyunun satışlarını arttırmak. Çok nadir olarak başarılı film/dizi uyarlaması oyun görürüz. Bugün önereceğimiz oyun da diziden uyarlanan ancak oynanış olarak başarılı olan bir oyun: Peaky Blinders Mastermind.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 07: Visage"

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    Yayıncılığını Curve Digital’in yaptığı, geliştiriciliğini ise FuturLab’in yaptığı Peaky Blinders Mastermind, izometrik kamera açısına sahip olan bir bulmaca oyunu. Oyunun ilk sezonunda bulunan karakterlerin neredeyse tamamı bu oyunda da bulunuyor. Genel olarak oyunun evreninde geçse de oyun daha çok oynanışıyla dikkat çekiyor.

    Haftalık Oyun Önerisi 08: Peaky Blinders Mastermind
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    Peaky Blinders dizisi fazlasıyla popüler bir dizi, bu yüzden oyununu görmek insanın aklına direkt olarak “dizinin isminden fayda sağlamak istiyor” düşüncesini getirebilir fakat öyle değil. Oyunun oynanış kısmı, yani bulmaca kısmı çok keyifli. Oyun bazen bir, bazen birden fazla karakteri zamanı geriye sararak eş zamanlı yönetebildiğiniz bir gizlilik oyunu sunuyor size. Zamanı geriye sararak karakterleri aynı anda kontrol etme olayı da oyunun bulmaca mekaniği. Bu yüzden oyunu oynamaya başladığınız gibi ne demeye çalıştığımı anlayacaksınız.

    Oyun farklı oynanış mekaniğiyle kalmamış sadece, aynı zamanda kontrol ettiğiniz karakterlere de farklı yetenekler eklemiş ve bu yüzden de oynanış daha keyifli hale gelmiş. Oynanış anlamında keşke olsaydı dediğim tek şey, oyunun bize zorunlu kıldığı karakterlerle oynamak zorunda kalmasaymışız da keşke her bölümde hangi karakter veya karakterlerle oynamak istediğimizi biz seçseymişiz. Tek eleştirim de hikayesi ve hikâye anlatımı. Oyun ara sahne yerine, ara görsel kullanmayı tercih etmiş. Hikâye olarak de pek sürükleyici olduğunu söyleyemem. Hikâyenin, dizinin ilk sezonundan hemen önce geçtiğini de belirteyim.

    Haftalık Oyun Önerisi 08: Peaky Blinders Mastermind
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    Genel olarak toparlarsam, bu oyunu blumca oyunu seven ya da farklı yapımlar denemeyi seven herkese öneriyorum. Kesinlikle Peaky Blinders dizisinin ismine güvenilmemiş sadece. Oyunu şu anda PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Swich ve PC için bulabilirsiniz. Fiyatı gereği Steam’den almak en mantıklısı. 5 Ocak 2021’e kadar oyun %50 indirim ile 20,00 TL. Bu fiyata kaçırmayın derim. İndirimi kaçırırsanız da yeni bir indirim beklemeniz daha iyi olur.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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