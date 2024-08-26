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    Anlık Bildirim

    Steam'den yeni rekor: Eş zamanlı kullanıcı sayısı 37 milyona ulaştı

    PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam, Ağustos ayında kendi rekorunu kırarak eş zamanlı oyuncu sayısında 37.2 milyona ulaştı. En son rekor beş ay önce 
    Steam eş zamanlı oyuncu sayısında bir kez daha rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi günümüzde on milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, sadece oyun değil dev bir sosyal ağa dönüşmüş durumda. Hatta yakın tarihte 36 milyon eş zamanlı oyuncuyu geride bırakmıştı. Şimdi ise bu rekor tazelendi. En son veriler, platformun hafta sonu 37 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını gösteriyor.

    Steam'de eş zamanlı 37.2 milyon oyuncu

    Steam istatistiklerini takip eden SteamDB, platformun eş zamanlı 37.2 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaştığını açıkladı. Bu rakam, Temmuz 2024’te Yaz İndirimleri sayesinde kayda geçen 36,9 milyon rekoru geride bırakıyor. Yeni rekorun arkasında ise kuşkusuz Black Myth: Wukong'un yer aldığını belirtelim.

    Steam eş zamanlı oyuncu sayısında bir kez daha rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Steam’de eş zamanlı oyuncular arasında ilk 10’da yer alan olağan oyunlar bu hafta sonu çoğunlukla sabit kaldı. SteamDB, Valve’ın Counter-Strike 2 ve Dota 2’sini sırasıyla bir ve üç numaralı yuvalarda gösterirken, Black Myth: Wukong toplam 861.659 eş zamanlı oyuncu ile ikinci sıraya yerleşti. . 

    En çok satan oyunlar listesinde ise 1.sırayı Black Myth: Wukong, devamında CS 2 ve PUBG geliyor. Kısa bir süre önce, Black Myth: Wukong'un sadece üç günde 10 milyon kopya sattığını bildirmiştik. Oyun ayrıca tüm beklentileri aştı ve pazarda büyük bir başarı elde etti. Dolayısıyla bu sayının mevcut haftada daha da yükseldiğini görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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