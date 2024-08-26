Steam'den yeni rekor: Eş zamanlı kullanıcı sayısı 37 milyona ulaştı

Steam istatistiklerini takip eden SteamDB, platformun eş zamanlı 37.2 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaştığını açıkladı. Bu rakam, Temmuz 2024’te Yaz İndirimleri sayesinde kayda geçen 36,9 milyon rekoru geride bırakıyor. Yeni rekorun arkasında ise kuşkusuz Black Myth: Wukong'un yer aldığını belirtelim.
En çok satan oyunlar listesinde ise 1.sırayı Black Myth: Wukong, devamında CS 2 ve PUBG geliyor. Kısa bir süre önce, Black Myth: Wukong'un sadece üç günde 10 milyon kopya sattığını bildirmiştik. Oyun ayrıca tüm beklentileri aştı ve pazarda büyük bir başarı elde etti. Dolayısıyla bu sayının mevcut haftada daha da yükseldiğini görebiliriz.
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.