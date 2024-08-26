Steam'den yeni rekor: Eş zamanlı kullanıcı sayısı 37 milyona ulaştı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi günümüzde on milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, sadece oyun değil dev bir sosyal ağa dönüşmüş durumda. Hatta yakın tarihte 36 milyon eş zamanlı oyuncuyu geride bırakmıştı. Şimdi ise bu rekor tazelendi. En son veriler, platformun hafta sonu 37 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını gösteriyor.

Steam'de eş zamanlı 37.2 milyon oyuncu

Steam istatistiklerini takip eden SteamDB, platformun eş zamanlı 37.2 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaştığını açıkladı. Bu rakam, Temmuz 2024’te Yaz İndirimleri sayesinde kayda geçen 36,9 milyon rekoru geride bırakıyor. Yeni rekorun arkasında ise kuşkusuz Black Myth: Wukong'un yer aldığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Steam’de eş zamanlı oyuncular arasında ilk 10’da yer alan olağan oyunlar bu hafta sonu çoğunlukla sabit kaldı. SteamDB, Valve’ın Counter-Strike 2 ve Dota 2’sini sırasıyla bir ve üç numaralı yuvalarda gösterirken, Black Myth: Wukong toplam 861.659 eş zamanlı oyuncu ile ikinci sıraya yerleşti. .

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En çok satan oyunlar listesinde ise 1.sırayı Black Myth: Wukong, devamında CS 2 ve PUBG geliyor. Kısa bir süre önce, Black Myth: Wukong'un sadece üç günde 10 milyon kopya sattığını bildirmiştik. Oyun ayrıca tüm beklentileri aştı ve pazarda büyük bir başarı elde etti. Dolayısıyla bu sayının mevcut haftada daha da yükseldiğini görebiliriz.

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Steam eş zamanlı oyuncu sayısında bir kez daha rekor kırdı