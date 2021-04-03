Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam Hafta Sonu Fırsatları'nda öne çıkan oyunlar: %70'e varan indirimler

    Steam klasikleşmiş hafta sonu indirimlerinde bu hafta öne çıkan bazı oyunlar bulunuyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    03 Nisan 2021, 12:00 (1 hf.)
    15,9b
    1
    26
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Steam Hafta Sonu Fırsatları'nda öne çıkan oyunlar: %70'e varan indirimler
    Tam Boyutta Gör

    Takip edenlerin de bileceği gibi Steam neredeyse her hafta sonu bazı oyunlar inidirimler yapar. Ancak bu oyunlar genel olarak pek de bilinen oyunlar olmaz. Bu hafta ise indirime giren oyunlarda biraz daha popüler oyunları görebiliyoruz.

    Ayrıca Bkz. "2 boyutlu aksiyon oyunu Steel Rats, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz"

    Her şeyden önce şunu belirterek başlamakta fayda var. Her indirimin son tarihi farklı bir gün. İçlerinden bazılarının indirimi de 5 Nisan'da sonlanıyor. Bu yüzden almak istediğiniz bir oyun varsa ilk iş olarak indirimin bitiş tarihine bakmanızda fayda var. Steam'in şu anda indirim sunduğu oyunların tamamını burada bulabilirsiniz. Aşağıda da bizim seçtiğimiz bazı oyunları bulabilirisiniz.

    Öne Çıkan Oyunlar



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cihat52.5 (cihat genc) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her dönem aynı oyunlar yeni oyun yine yok.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beklenenler dışında herşey indirimde
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L lterlemez 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Steam'den bile ref alınmış ya, yuh...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayatımda gördüğüm en aptalca yorumu yazmış olabilirsin. Sadece bir aylık bir ücretle tüm yeni oyunları ''bedava'' oynayabilsen oyun sektörü çökerdi. Google Stadia ve Geforce Now gibi daha Türkiye'ye gelmemiş cloud gaming servicelerine baksaydın anlardın. Bulut olsa da tıpış tıpış veriyorsun oyunun parasını
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mahsur kalan adam (V ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    bu hangi oyun?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu indirimler son çabalar. Çok yakında bulut oyun sistemi ile aylık bir ücrete bütün bu oyunları bedava oynamak mümkün olacak. Belki bir çok bulut oyun platformu olacak ama ne bu oyunlara tek tek para vermek ne indirme angaryası ne de HDD yedekleme zulmü ne de sistem yetmiyor oynayamıyorum derdi kalacak. Şu an ne satarlarsa kar.
    3 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _ _hafiz_ (Muhammet KAHVECİ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Ama maalesef ona da baba gibi internet gerekecek ve her ay ekstradan bir oyun parası da ona gidecek.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Bulut tabanlı oyun sistemine geçmeye daha yıllar var.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Without You Here (alex ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    bulut oyun sisteminde yine kendi satin aldigin oyunlari oynarsin.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çöp
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cihat52.5 (cihat genc) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her dönem aynı oyunlar yeni oyun yine yok.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L lterlemez 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Steam'den bile ref alınmış ya, yuh...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G Guest-DBB76B0A9 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    F1 2020 PS4 bahar indirimlerinde 70-90₺ arası bir fiyattan satışa çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Bu farkı yaratan gerçek sebep nedir gerçekten merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kbere (Önder D) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Guest-DBB76B0A9
    Rekabet Kurumu.



    Firmalar playstation oyunlarını aynı zamanda cdli olarak da satıyor. Cdli satışı Türkiyede yapan adam oyunları alırken bölgesel fiyatlandırma ile alamıyor. Çünkü alabilse aynı cdleri Avrupada da satar. Doğal olarak ona göre fiyat belirlemek zorunda.



    Sony kendi marketinde daha ucuza satış yapınca o adam müşteri bulamıyor. Rekabet Kurumu da Sony ve Microsoft'a ceza verip bu fiyata satamazsın diyor. Steamde böyle bir sorun yok, çünkü hem Türkiyede bir çok oyunun cdli dağıtımı yok hem de Steam cihazın oyun oynatabildiği tek platform değil. Olay steami değil oyun firmasını bağlar. Steam de oyun firmasına diyor ki bizim yerel fiyatlandırma formülümüzü mü kullanmak istersin yoksa fiyatları kendin mi belirlersin. Çoğu steamin formülünü kullanıyor. O da doları 1,5 liradan alıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beklenenler dışında herşey indirimde
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    3 3Rayy 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dying Light bekliyorum girmedi indirime kaç gündür arkadaş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G Guest-69A78DD4E 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    No Man’s Sky öneririm uzay GTA’sı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    15865 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    steam, indirim ve
    3 etiket daha steam indirim hafta sonu fırsatı Yazılım
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Madenciler satmak yerine BTC biriktirmeye başladı: Bu ne anlama geliyor? 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Nisan 2021 1 hf. Xiaomi bu kez amiral gemisi katili değil sivrisinek katili piyasaya sürdü 1 hf. ADATA, Gammix S70 Blade NVMe SSD’sini duyurdu 1 hf. ZTE, Nisan ayı sonunda Axon 30 amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak 1 hf. Kas dokusu rejenerasyonunda kullanılabilecek bor içeren hidrojel geliştirildi 1 hf. Microsoft'un bu yılki Build geliştirici konferansı Mayıs sonunda gerçekleştirilecek 1 hf. Koklear implanttan yararlanılarak beyin dalgaları ölçüldü 1 hf. Supercell, Clash of Clans evreninden üç yeni oyun hazırlıyor 1 hf. Mart ayında ve ilk üç ay sonunda en çok satılan model Toyota Corolla oldu 1 hf. LeBron James'li Space Jam 2'den ilk fragman paylaşıldı 1 hf. Hyundai, Google ile sürücüsüz otomobil geliştireceğine dair söylentilere yanıt verdi 1 hf. Bu ay Prime Video’ya 2 orijinal içerik ekleniyor 1 hf. Pinterest, fotoğraf düzenleme uygulaması VSCO'yu satın almak istiyor 1 hf. 7 koltuklu Seat Tarraco SUV'un Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. Resident Evil Village'ın PS4 Pro'dan alınmış 5 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı 1 hf. Pixel 6, Google'ın kendi yongası tarafından desteklenebilir 1 hf. Huawei ilk monitörünü global olarak satışa sunuyor 1 hf. Tesla, yılın ilk çeyreğinde ürettiğinden daha fazlasını sattı 1 hf. Cupra Formentor Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Steam Hafta Sonu Fırsatları'nda öne çıkan oyunlar: %70'e varan indirimler Sonraki Intel DG1 test edildi: RX 550’den yavaş 1 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata TCL 10 SE var 1 hf. Intel Tiger Lake-U ve H35 serilerini yenilemeye hazırlanıyor 1 hf. 2 boyutlu aksiyon oyunu Steel Rats, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz 1 hf. Sony Xperia 1 III detayları açığa çıktı 1 hf. Paris Hilton’dan Bitcoin yorumu: “Beni heyecanlandırıyor” 1 hf. The Witcher'ın 2. sezonundan Geralt'ın bulunduğu bir görsel yayınlandı 1 hf. Microsoft, sanal asistanı Cortana'yı Android ve iOS platformlarından kaldırdı 1 hf. Huawei Band 6'nın görselleri ve özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Xiaomi Mi Band 6 ilk satış gününde yeni bir güncelleme aldı 1 hf. Vivo X60t tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran ve Zeiss imzalı kamera sistemi 1 hf. Twitter yakında Spaces'ın masaüstü sürümünü tanıtacak 1 hf. Haftalık Film Önerisi 19: High Life 1 hf. Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden? 1 hf. LG önümüzdeki hafta mobil bölümünü kapattığını duyurabilir 1 hf. Çin Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Dijital Yuan açıklaması 1 hf. Huawei Sound akıllı hoparlör nihayet Avrupa’da satışa çıkıyor 1 hf. Sony Xperia etkinliği 14 Nisan tarihinde 1 hf. Türkiye’de BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı 1 hf. Lenovo Legion 2 Pro özellikleri detaylanıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız