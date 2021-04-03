Steam Hafta Sonu Fırsatları'nda öne çıkan oyunlar: %70'e varan indirimler

Takip edenlerin de bileceği gibi Steam neredeyse her hafta sonu bazı oyunlar inidirimler yapar. Ancak bu oyunlar genel olarak pek de bilinen oyunlar olmaz. Bu hafta ise indirime giren oyunlarda biraz daha popüler oyunları görebiliyoruz.
Ayrıca Bkz. "2 boyutlu aksiyon oyunu Steel Rats, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz"
Her şeyden önce şunu belirterek başlamakta fayda var. Her indirimin son tarihi farklı bir gün. İçlerinden bazılarının indirimi de 5 Nisan'da sonlanıyor. Bu yüzden almak istediğiniz bir oyun varsa ilk iş olarak indirimin bitiş tarihine bakmanızda fayda var. Steam'in şu anda indirim sunduğu oyunların tamamını burada bulabilirsiniz. Aşağıda da bizim seçtiğimiz bazı oyunları bulabilirisiniz.
Öne Çıkan Oyunlar
- Control Ultimate Edition - 83,60 TL
- No Man's Sky - 75,00 TL
- The Witcher® 3: Wild Hunt Game of the Year Edition - 14,99 TL
- Football Manager 2021 - 186,75 TL
- Northgard - 20,00 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six® Siege - 35,60 TL
- SpeedRunners - 6,00 TL
- The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - 4,65 TL
- F1® 2020 - 27,60 TL
- Horizon Zero Dawn™ Complete Edition - 165,00 TL
- Wasteland 3 - 109,50 TL
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bu hangi oyun?
Firmalar playstation oyunlarını aynı zamanda cdli olarak da satıyor. Cdli satışı Türkiyede yapan adam oyunları alırken bölgesel fiyatlandırma ile alamıyor. Çünkü alabilse aynı cdleri Avrupada da satar. Doğal olarak ona göre fiyat belirlemek zorunda.
Sony kendi marketinde daha ucuza satış yapınca o adam müşteri bulamıyor. Rekabet Kurumu da Sony ve Microsoft'a ceza verip bu fiyata satamazsın diyor. Steamde böyle bir sorun yok, çünkü hem Türkiyede bir çok oyunun cdli dağıtımı yok hem de Steam cihazın oyun oynatabildiği tek platform değil. Olay steami değil oyun firmasını bağlar. Steam de oyun firmasına diyor ki bizim yerel fiyatlandırma formülümüzü mü kullanmak istersin yoksa fiyatları kendin mi belirlersin. Çoğu steamin formülünü kullanıyor. O da doları 1,5 liradan alıyor.
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