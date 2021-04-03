Steam Hafta Sonu Fırsatları'nda öne çıkan oyunlar: %70'e varan indirimler

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Takip edenlerin de bileceği gibi Steam neredeyse her hafta sonu bazı oyunlar inidirimler yapar. Ancak bu oyunlar genel olarak pek de bilinen oyunlar olmaz. Bu hafta ise indirime giren oyunlarda biraz daha popüler oyunları görebiliyoruz.

Ayrıca Bkz. "2 boyutlu aksiyon oyunu Steel Rats, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz"

Her şeyden önce şunu belirterek başlamakta fayda var. Her indirimin son tarihi farklı bir gün. İçlerinden bazılarının indirimi de 5 Nisan'da sonlanıyor. Bu yüzden almak istediğiniz bir oyun varsa ilk iş olarak indirimin bitiş tarihine bakmanızda fayda var. Steam'in şu anda indirim sunduğu oyunların tamamını burada bulabilirsiniz. Aşağıda da bizim seçtiğimiz bazı oyunları bulabilirisiniz.

Öne Çıkan Oyunlar

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