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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2 boyutlu aksiyon oyunu Steel Rats, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz

    Steam, geçtiğimiz saatlerde iki boyutlu aksiyon oyunu Steel Rats'i, 4 Nisan 2021'e kadar ücretsiz olarak veriyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    03 Nisan 2021, 10:00 (1 hf.)
    6b
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    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2 boyutlu aksiyon oyunu Steel Rats, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz
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    PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam, kendi mağazası üzerinden bir yeni oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Tate Multimedia'nın yaptığı iki boyutlu aksiyon oyunu Steel Rats, şu anda Steam'de ücretsiz bir şekilde veriliyor. Oyunu ücretsiz bir şekilde alabileceğiniz son tarih 4 Nisan 2021. O tarihe kadar hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak.

    Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun oynanış videosunu ve tanıtım yazısını da aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Bir Steel Rat ol ve düşman sürülerinin içinden geçerek onları enkaza çevir, alev saçan testere bıçaklı ölüm makinenle, yani motosikletinle her şeyi darmadağın ederken dört benzersiz karakter arasında geçiş yap. Street Rats, hassas platformlar ve yoğun araç savaşları ile bezeli çekici 2,5D akrobatik motosiklet yarış aksiyonu ile türünün diğer oyunlarına benzemez.

    Uzaylı Junkbot sürülerine karşı verdiğin savaşta motosikletin senin silahındır. Tekerleklere monte edilmiş testere bıçakları, zıpkın silahları ve alev çıkaran egzozlar gibi korkunç araç silahlarını kullanarak yakın dövüşü ölümcül hassas atışlarla birleştir. Motorunu çalıştır ve akrobatik hareketler yapmak ve Junkbot'ları maharetle yok etmek için gerçekçi fizik tabanlı kontrollerde ustalaş. Yıkım ne kadar yaratıcı olursa o kadar iyidir! Duvarlara tırman, binaların kenarından ters takla at ve baş aşağı sürerken ortama kargaşa yaratan bir hava sal. Coastal City'nin sırlarını keşfet ve Junkbot istilasının gizemini ortaya çıkar.



    https://www.dsogaming.com/news/steel-rats-is-free-to-own-on-steam-until-april-4th/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    P pppoe (unal bozkurt) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ooo teşekkürler
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    sinnerclown 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkçe yamasını yapmıştım buyrun;

    https://sinnerclownceviri.com/threads/sinnerclown-steel-rats-tuerkce-yama.503/
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    Azazel Geri Dönüyor 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Steamda bitmiş resmen epic sağolsun
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mobile şöyle oyunlar çıkmıyor
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sanki oyunu Ghost Rider karakteri için yapmışlar da yapımcı şirket ile anlaşamayıp ismini değiştirmişler gibi duruyor. Grafikleri çok çekici ama.
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