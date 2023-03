PlayStation Plus Mart 2023 oyunları resmi olarak açıklandı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Sony'nin abonelik bazlı hizmeti Playstation Plus, her ay yeni oyunlarla güncellemeye devam ediyor. Öyle ki bu hizmet, Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Mart 2023 ücretsiz oyunları resmi olarak açıklandı.

PlayStation Plus Mart 2023 oyunları açıklandı

Bugün PlayStation'ın resmi blog sayfası üzerinden yapılan paylaşımda Sony, Playstation Plus kütüphanesine Mart ayında 17 oyun ekleneceğini duyurdu.

Mart ayı için paylaşılan oyun kataloğuna baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken yapımların The Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Immortals: Fenyx Rising ve PlayStation 5 için Ghostwire: Tokyoolduğunu görüyoruz. Bunlarla birlikte toplam 17 yapım, 21 Mart Salı günü PlayStation Plus Extra ve Premium üyelerine sunulacak. Mart 2023'te verilecek tüm oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

PlayStation Plus Extra ve Premium

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

PlayStation Classics ve PlayStation Premium

Ridge Racer Type 4 (PS 1)

Ape Academy 2 (PSP)

Syphon Filter: Dark Mirror (PSP)

