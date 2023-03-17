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    PlayStation Plus Mart 2023 oyunları resmi olarak açıklandı

    Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Mart 2023 oyunları resmi olarak açıklandı. İşte Mart 2023'te PS Plus sistemine eklenecek oyunlar.
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    PlayStation Plus Mart 2023 oyunları resmi olarak açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Sony'nin abonelik bazlı hizmeti Playstation Plus, her ay yeni oyunlarla güncellemeye devam ediyor. Öyle ki bu hizmet, Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Mart 2023 ücretsiz oyunları resmi olarak açıklandı.

    PlayStation Plus Mart 2023 oyunları açıklandı

    Bugün PlayStation'ın resmi blog sayfası üzerinden yapılan paylaşımda Sony, Playstation Plus kütüphanesine Mart ayında 17 oyun ekleneceğini duyurdu.

    Mart ayı için paylaşılan oyun kataloğuna baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken yapımların The Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Immortals: Fenyx Rising ve PlayStation 5 için Ghostwire: Tokyoolduğunu görüyoruz. Bunlarla birlikte toplam 17 yapım, 21 Mart Salı günü PlayStation Plus Extra ve Premium üyelerine sunulacak. Mart 2023'te verilecek tüm oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    PlayStation Plus Extra ve Premium

    • Uncharted Legacy of Thieves Collection
    • Tchia
    • Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction
    • Ghostwire Tokyo
    • Life Is Strange: True Colors
    • Immortals Fenyx Rising
    • Life is Strange 2
    • Dragon Ball Z: Kakarot
    • Street Fighter V Champion Edition
    • Untitled Goose Game
    • Final Fantasy Type-0 HD
    • Rage 2
    • Neo: The World Ends with You
    • Haven

    PlayStation Classics ve PlayStation Premium

    • Ridge Racer Type 4 (PS 1)
    • Ape Academy 2 (PSP)
    • Syphon Filter: Dark Mirror (PSP)
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    ugah6aiw 11 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 12 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 13 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 13 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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