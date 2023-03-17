PlayStation Plus Mart 2023 oyunları resmi olarak açıklandı

- PlayStation Plus Mart 2023 oyunları açıklandı
- PlayStation Plus Extra ve Premium
- PlayStation Classics ve PlayStation Premium
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PlayStation Plus Mart 2023 oyunları açıklandı
Bugün PlayStation'ın resmi blog sayfası üzerinden yapılan paylaşımda Sony, Playstation Plus kütüphanesine Mart ayında 17 oyun ekleneceğini duyurdu.
Mart ayı için paylaşılan oyun kataloğuna baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken yapımların The Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Immortals: Fenyx Rising ve PlayStation 5 için Ghostwire: Tokyoolduğunu görüyoruz. Bunlarla birlikte toplam 17 yapım, 21 Mart Salı günü PlayStation Plus Extra ve Premium üyelerine sunulacak. Mart 2023'te verilecek tüm oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
PlayStation Plus Extra ve Premium
- Uncharted Legacy of Thieves Collection
- Tchia
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction
- Ghostwire Tokyo
- Life Is Strange: True Colors
- Immortals Fenyx Rising
- Life is Strange 2
- Dragon Ball Z: Kakarot
- Street Fighter V Champion Edition
- Untitled Goose Game
- Final Fantasy Type-0 HD
- Rage 2
- Neo: The World Ends with You
- Haven
PlayStation Classics ve PlayStation Premium
- Ridge Racer Type 4 (PS 1)
- Ape Academy 2 (PSP)
- Syphon Filter: Dark Mirror (PSP)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)