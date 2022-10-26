Steam'in Cadılar Bayramı indirimi başladı: Steam Çığlık Festivali

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Steam bildiğiniz gibi kurdaki yükselişe daha fazla dayanamadı ve tavsiye edilen oranı yükseltti. Bu yüzden sanıyoruz ki indirimler artık daha da değerli hale geldi bizim için. Geçtiğimiz saatlerde de Steam'in Cadılar Bayramı indirimi başladı.

Steam, Türkiye için önerilen dolar kurunu 1.8'den 10'a yükseltti 2 gün önce eklendi

Steam Çığlık Festivali ismi ile başlayan indirimlerde birçok oyunun indirime girdiğini görebiliyoruz ancak tahmin edebileceğiniz gibi daha çok gerilim, korku barındıran oyunlar indirime girmiş durumda. İndirimin son tarihi 1 Kasım. Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları bulabilirsiniz.

Steam Çığlık Festivali

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Steam'in Cadılar Bayramı indirimi başladı