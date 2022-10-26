Steam'in Cadılar Bayramı indirimi başladı: Steam Çığlık Festivali

Steam Çığlık Festivali ismi ile başlayan indirimlerde birçok oyunun indirime girdiğini görebiliyoruz ancak tahmin edebileceğiniz gibi daha çok gerilim, korku barındıran oyunlar indirime girmiş durumda. İndirimin son tarihi 1 Kasım. Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları bulabilirsiniz.
Steam Çığlık Festivali
- V Rising - 25,60 TL
- Resident Evil Village - 201,75 TL
- Days Gone - 131,60 TL
- Dying Light - 19,80 TL
- Resident Evil 3 - 121,05 TL
- Resident Evil 2 - 121,05 TL
- DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT - 59,40 TL
- Ghostwire: Tokyo - 269,50 TL
- Resident Evil 7 Biohazard - 101,25 TL
- Vampyr - 38,00 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: