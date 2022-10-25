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    Steam, Türkiye için önerilen dolar kurunu 2.10'dan 11'e yükseltti

    Oyunların dijital mecralarda dağıtılmasını sağlayan bu platform 39 farklı döviz kurunda hizmet sunuyor. Steam'de bir oyunun fiyatlandırılmasını yönetmeyi kolaylaştıran ilgili araç güncellendi.
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    Steam Tam Boyutta Gör
    Fiyatlandırma önerilerini güncelleyen dijital dağıtım platformunun önerdiği fiyatlar tamamen tavsiye niteliğinde. Geliştiriciler oyunlarını kendi fiyatları eşliğinde satmaya devam edebilecekler. Eğer bir geliştirici kendi oyunu için fiyat belirleme konusunda Steam'in algoritmasına göre bir hata yaparsa sistem o kişiyi uyaracak.

    Steam'den ülkemizi ilgilendiren güncelleme

    Valve oyun geliştiricilerinin satış fiyatlarına hiçbir zaman karışmayacağını duyurdu. Stratera Games'de oyun dizaynı konusunda çeşitli projeler üreten Dora "Stratera" ÖZSOY, kendisine ait olan Twitter hesabından ülkemizi ilgilendiren fiyat önerisi güncellemesini paylaştı.

    Türkiye için önerilen dolar kuru 8.2'lik bir artış ile 1.8'den 10'a yükseltildi. ÖZSOY'un bu konu hakkında paylaştığı Twitter iletileri aşağıda mevcut. Steam, Stratera Games tarafından geliştirilen bir oyunun eskiden 24 TL fiyat etiketi eşliğinde satılmasını öneriyordu ancak yeni kura göre bu önerilen fiyatı 125 TL şeklinde güncelledi.

    Steam yenilediği fiyatlandırma paneli hakkında bir video da yayımladı. Önerilen dolar kurunun 10'a yükseltilmesi Türkiye pazarına hitap eden oyunları nasıl etkileyecek henüz belli değil. ÖZSOY bu hamlenin birçok oyun için zam habercisi olduğunu düşünüyor.

    Steam'den bir güncelleme daha (25 Ekim 2022 - 20:08)

    Sabah saatlerinde Dora ÖZSOY'un verdiği ilgili bilgi Steam tarafından yeniden değiştirildi. Bu bağlamda dolar kuru 2.1'den 11'e yükseltildi. Bu konuyla ilgili bir tablo da paylaşan dijital oyun platformu dolar üzerinden ülkelere göre önerilen bir yerel ücretler tablosu hazırladı.

    Kaynakça https://twitter.com/DoraOzsoy/status/1584698758885175296/photo/1 https://store.steampowered.com/news/group/4145017/view/3314110913449340510 https://twitter.com/GeeklikOtesine/status/1584800928259244032 steamdb.info/blog/valve-price-matrix-2022-update/
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