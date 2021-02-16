Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor

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Bu ayın başlarında çıkış yapan hayatta kalma oyunu Valheim, beklentilerin çok üzerinde bir satış performansı göstermeyi başardı. Oyun iki haftadan kısa bir sürede 2 milyonda fazla kopya satarak müthiş bir başarıya imza attı. Ayrıca Steam'de anlık oyuncu rekorları da kırmayı başardı.

367 bin anlık oyuncu sayısına ulaştı

Bağımsız bir yapım olan Valheim, geride hafta sonunda 367 bin anlık oyuncu sayısına ulaşarak Steam'de en çok oynanan üçüncü oyun oldu (tüm tarihler için 10. sırada yer aldı). Valheim'ın geride bıraktığı oyunlar arasında PUBG, Rainbow Six Siege, Team Fortress 2 ve GTA 5 gibi dev yapımlar vardı.

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Valheim ayrıca 367 bin oyuncu sayısına sadece 12 günde ulaşarak Steam tarihinin en hızlı yükselen oyunlarından birisi olmayı da başardı. Örneğin daha önce PUBG oyunu 350 bin anlık oyuncuya üç ay gibi bir sürede ulaşabilmişti. Valheim son olarak kendi türünde (hayatta kalma) en hızlı yükselen oyun oldu.

Valheim'ın Steam'deki yükselişinin tamamıyla organik bir şekilde gerçekleştiği de söylenebilir. Örneğin yakın zamanın fenomenleri Among Us ve Rust gibi oyunlar Twitch sayesinde ani bir yükseliş gerçekleştirmiş. Valheim ise Twitch'te çok büyük izlenme rakamlarına sahip olmasa da Steam'de hızla büyümeye devam etti.

İskandinav temalı bir hayatta kalma oyunu olan Valheim'da oyuncular üzerlerinde sadece kıyafetleriyle büyük bir haritanın ortasına bırakılıyor. Burada bir yandan kendi yerleşiminizi kurmaya çalışırken diğer bir taraftan da düşmanlar, canavarlar ve çok daha fazlasına karşı alanınızı korumaya çalışıyorsunuz.

Türkçe arayüz ve altyazı desteğine sahip olan Valheim Steam'de 32 TL'lik fiyat etiketine sahip. Oyunun normal fiyatı ise 20 dolar.

https://www.dsogaming.com/news/valheim-surpasses-two-million-players-in-under-two-weeks/

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