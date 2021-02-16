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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor

    Steam'in bağımsız geliştiriciler için neden çok değerli bir platform olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu ayın başlarında yayınlanan Valheim oyunu sadece 12 günde 2 milyon kopya satmayı başardı.
    16 Şubat 2021, 00:15 (Güncellendi, 2 gün)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor
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    Bu ayın başlarında çıkış yapan hayatta kalma oyunu Valheim, beklentilerin çok üzerinde bir satış performansı göstermeyi başardı. Oyun iki haftadan kısa bir sürede 2 milyonda fazla kopya satarak müthiş bir başarıya imza attı. Ayrıca Steam'de anlık oyuncu rekorları da kırmayı başardı.

    367 bin anlık oyuncu sayısına ulaştı

    Bağımsız bir yapım olan Valheim, geride hafta sonunda 367 bin anlık oyuncu sayısına ulaşarak Steam'de en çok oynanan üçüncü oyun oldu (tüm tarihler için 10. sırada yer aldı). Valheim'ın geride bıraktığı oyunlar arasında PUBG, Rainbow Six Siege, Team Fortress 2 ve GTA 5 gibi dev yapımlar vardı.

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    Valheim ayrıca 367 bin oyuncu sayısına sadece 12 günde ulaşarak Steam tarihinin en hızlı yükselen oyunlarından birisi olmayı da başardı. Örneğin daha önce PUBG oyunu 350 bin anlık oyuncuya üç ay gibi bir sürede ulaşabilmişti. Valheim son olarak kendi türünde (hayatta kalma) en hızlı yükselen oyun oldu.

    Valheim'ın Steam'deki yükselişinin tamamıyla organik bir şekilde gerçekleştiği de söylenebilir. Örneğin yakın zamanın fenomenleri Among Us ve Rust gibi oyunlar Twitch sayesinde ani bir yükseliş gerçekleştirmiş. Valheim ise Twitch'te çok büyük izlenme rakamlarına sahip olmasa da Steam'de hızla büyümeye devam etti. 

    İskandinav temalı bir hayatta kalma oyunu olan Valheim'da oyuncular üzerlerinde sadece kıyafetleriyle büyük bir haritanın ortasına bırakılıyor. Burada bir yandan kendi yerleşiminizi kurmaya çalışırken diğer bir taraftan da düşmanlar, canavarlar ve çok daha fazlasına karşı alanınızı korumaya çalışıyorsunuz. 

    Türkçe arayüz ve altyazı desteğine sahip olan Valheim Steam'de 32 TL'lik fiyat etiketine sahip. Oyunun normal fiyatı ise 20 dolar.



    https://www.dsogaming.com/news/valheim-surpasses-two-million-players-in-under-two-weeks/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    hobametin (Metin KAHRAMAN) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aldım oynamaya çalıştık böyle bir lag yok. 10 dk lag mı olur? serverların rahatlaması gerekiyor. o zaman tekrar deneriz oynamayı.
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    WarSaw (Savaş T.) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    vallheim güzel bir oyun içinde birden çok oyunun izlerini taşıyor sevilmesi başarılı olması tesadüf değil
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    temmuzaksami 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    coronada millet evde kala kala kendini oyunlara sardı iyice
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    ersniaydn (Ersin Aydın) 16 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ergen eğlendirir.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel oyun ama arkadaşım yok o yüzden beğenmedim :/
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    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Meraktan deneyesim geldi
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    197140emir (Dr Sherlock ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Deneyelim bakalım
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    Rindaman ( -) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    oyun dediğin zaten grafikten ibaret değildir, bazı ince detaylar çok önemli. Gameplay mekaniklerinden tut random event'lara ve bilimum şeye odaklanınca çok sürükleyici şeyler çıkabiliyor. Yeter ki insanları söğüşlemek adına yapılmasın.
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    paco_ct (cenk tez) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bu zamana kadar nerelerdeydin dedirten oyun. survival oyunlarını seven biri olarak bir çok oyunu oynadım ama bu kadar ince düşünülmüş güzel bir yapım görmedim açıkcası just survive yokluğunda bir çok oyun denedim ama uzun soluklu zevkli bir oyun görmedim her ayrıntısı sizi hayran bırakıyor. erken erişimde olan türlerinin full sürüme geçtiklerinden daha fazla içerik ve arkadaşlarla dolu dolu vakit geçirebileceğiniz bir yapım olmuş.
    başından kalkamıyoruz arkadaşlarla 😊
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