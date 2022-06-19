Cüzdanları hazırlayın: Steam indirimleri başlıyor

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PC platformunun temel taşlarından biri haline gelen Steam'de merakla beklenen yeni indirim dönemi için tarih yaklaştı.

23 Haziran Steam İndirimi

Yapılan açıklamaya göre Steam'in yaz indirimleri 23 Haziran'da Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. İndirimlerin son tarihi ise 7 Temmuz olacak. Yani yaklaşık iki hafta boyunca indirimler devam edecek. Bu süreçte Steam içerisinde çeşitli etkinlikler ile kart gibi eşyalar kazanabileceksiniz.

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Şu anda ise Steam'de Steam Next Fest devam ediyor. Eğer merak ettiğiniz bir bağımsız yapım varsa oyunu deneyip fikir edinebilirsiniz. İndirimlerde de bu sayede gönül rahatlığıyla oyunu satın alabiliriniz. İndirimler başladığında sizlere yine bildireceğiz.

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Steam indirimleri 23 Haziran'da başlıyor