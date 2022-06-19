Merakla beklenen Bethesda RPG'si Starfield'ın ana hikayesi 30-40 saat arası sürecek

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield'tan yeni bir bilgi paylaşıldı.

Ana Hikaye 30-40 Saat

Geçtiğimiz günlerde Bethesda'nın başındaki isimlerden Todd Howard'ın IGN ile yaptığı röportajda söylediğine göre Starfield'ın ana hikayesini bitirmek 3-40 saat arası sürecek. Söylediğine göre Starfield, Skyrim ve Fallout 4'ten yaklaşık 5 kat daha büyük bir oyun olacak.

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Geçtiğimiz hafta oyundan gelen ilk oynanış videosunda oyunda keşfedilebilecek 1000'den fazla gezegen olduğunu öğrenmiştik. Şu anda oyuna karşı büyük bir heyecan var ve umuyoruz ki oyun beklediğimize değen ve hatasız çıkış yapan bir oyun olur. Son oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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Stafield'ın ana hikayesi 30-40 saat arası sürecek