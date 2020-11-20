Xbox mağazasında Black Friday indirimleri başladı; %50'ye varan fırsatlar

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Xbox tarafında da Black Friday indirimleri başladı. Birçok oyun şu anda indirime girmiş durumda ve Xbox'ın resmi sitesinde %50'ye varan fırsatlar bulunuyor.

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Xbox oyunları için birkaç saat önce başlayan Black Friday indirimleri, 1 Aralık 2020'ye kadar devam edecek. Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan ürünlerin indirimli fiyatını ve direkt olarak ürünün indirim sayfasını bulabilirsiniz.

Öne Çıkan İndirimler

FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü Xbox One & Xbox Series X|S - 268,65 TL

Watch Dogs: Legion - 305,50 TL

Marvel's Avengers - 215,00 TL

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NBA 2K21 - 249,50 TL

STAR WARS: Squadrons - 166,80 TL

Grand Theft Auto V: Premium Edition - 82,50 TL

Assassin's Creed Odyssey - 180,60 TL

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time - 305,82 TL

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 234,15 TL

Control Ultimate Edition - 119,50 TL

Mafia: Definitive Edition - 194,25 TL

RESIDENT EVIL 3 - 84,97 TL

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