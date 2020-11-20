Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 69 kişi burada

    Xbox mağazasında Black Friday indirimleri başladı; %50'ye varan fırsatlar

    PlayStaiton'ın ardından Xbox tarafında da Black Friday indirimleri başladı. Xbox oyunlarında %50'ye varan indirimler, 1 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli.
    1 sa.
    706
    69
    3
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Xbox mağazasında Black Friday indirimleri başladı; %50'ye varan fırsatlar
    Tam Boyutta Gör

    Xbox tarafında da Black Friday indirimleri başladı. Birçok oyun şu anda indirime girmiş durumda ve Xbox'ın resmi sitesinde %50'ye varan fırsatlar bulunuyor. 

    Ayrıca Bkz. "PlayStation Mağazası'nda Black Friday fırsatı; %70'e varan indirimler"

    Xbox oyunları için birkaç saat önce başlayan Black Friday indirimleri, 1 Aralık 2020'ye kadar devam edecek. Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan ürünlerin indirimli fiyatını ve direkt olarak ürünün indirim sayfasını bulabilirsiniz.

    Öne Çıkan İndirimler

    FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü Xbox One & Xbox Series X|S - 268,65 TL

    Watch Dogs: Legion - 305,50 TL

    Marvel's Avengers - 215,00 TL

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox özel oyunu CrossfireX ertelendi

    NBA 2K21 - 249,50 TL

    STAR WARS: Squadrons - 166,80 TL

    Grand Theft Auto V: Premium Edition - 82,50 TL

    Assassin's Creed Odyssey - 180,60 TL

    Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time - 305,82 TL

    Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 234,15 TL

    Control Ultimate Edition - 119,50 TL

    Mafia: Definitive Edition - 194,25 TL

    RESIDENT EVIL 3 - 84,97 TL



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    8 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    9 saat önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Pc master race
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cceviz (cenk cenk) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vay be, oyun fiyatları 200 TL nin üzerine çıktı dediğimiz zamanlar çok da eski değil. Şimdi indirimli fiyatlar o seviyede.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Charaznable (Char Aznable) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İndirim tam olarak nerede ben göremedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 34 dk. Deadpool 3 için çalışmalar başladı 1 sa. Toksoplazmozun nöropsikiyatrik semptom mekanizması incelendi 1 sa. iPhone 12 MagSafe kılıfları ülkemizde satışta 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xbox mağazasında Black Friday indirimleri başladı; %50'ye varan fırsatlar Sonraki iPhone 12 Türkiye fiyatları Apple tarafından resmen açıklandı! 2 sa. Xbox özel oyunu CrossfireX ertelendi 3 sa. Call of Duty: Black Ops - Cold War | İnceleme 3 sa. Haftalık Film Önerisi 02: Jagten 3 sa. Gerçek kalp boyutunda kalp dokusu üretildi 3 sa. Cyberpunk 2077'nin detaylı PC sistem gereksinimleri açıklandı 4 sa. Pandemide vefat sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde 4 sa. Dünya Sağlık Örgütü Remdesivir adlı ilacı askıya aldı 5 sa. MSI SUPRIM oyunu değiştirmeye geliyor 6 sa. Samsung yoğun 14nm siparişleri alıyor 6 sa. NUC konsepti dizüstü bilgisayarlara geliyor 7 sa. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, lüksü yeniden tanımlamaya geldi 7 sa. Altay ana muharebe tankı motoru için Güney Kore ile görüşülüyor 8 sa. Facebook’tan Instagram görüntüleme siteleri açan Türk’e dava 8 sa. PlayStation Mağazası'nda Black Friday fırsatı; %70'e varan indirimler 9 sa. Sony: Game Pass'e vereceğimiz karşılıkla ilgili yeni haberlerimiz var ama şimdi değil 9 sa. Ermenistan itiraf etti: Rus elektronik harp sistemleri Türk SİHA'larına karşı işe yaramadı 10 sa. Türkiye'de Covid-19 aşısı için nasıl gönüllü olunur, şartlar neler? 10 sa. ASRock tüm B450 anakartlarına Ryzen 5000 desteği sunacak 11 sa. Arecibo Gözlemevi’nin kaderi belli oldu! Tamir edilmesi mümkün olmayan teleskop yıkılacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı
    DonanımHaber
    Cyberpunk 2077 – 10 Dakikalık Xbox Series X ve Xbox One X Oyna...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Piyasaya Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Amazon’un Black Friday indirimleri başladı: İşte düşen ilk fır...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız