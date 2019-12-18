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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resident Evil 3 Remake için minimum sistem gereksinimleri açıklandı

    Capcom, gelecek yıl piyasaya süreceği Resident Evil 3 Remake oyununun minimum sistem gereksinimlerini açıkladı. Resident Evil 2 Remake'i kaldıran sistemler yeni oyunu da çalıştırabilecek.
    12 dk.
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    Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Resident Evil 3 Remake için minimum sistem gereksinimleri açıklandı
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    Resident Evil 3 Remake, şimdiden 2020’nin en çok beklenen oyunlarından biri haline gelmiş durumda. Oyunun minimum sistem gereksinimleri açıklandı.

    İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-Bit)
    İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300
    RAM: 8 GB RAM
    Ekran kartı: Nvidia GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x
    VRAM: 2 GB RAM
    DirectX: DirectX 11

    Açıklanan minimum gereksinimler Resident Evil 2 Remake ile hemen hemen aynı. Yani önceki oyunu çalıştırabilen sistemler yeni oyunu da kaldıracak.

    Resident Evil 3 Remake için minimum sistem gereksinimleri açıklandı
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    Nisan ayında çıkacak

    Capcom, oyunun sabit diskte ne kadar yer kaplayacağını söylemedi. Ayrıca henüz önerilen sistem gereksinimleri konusunda da bir bilgi yok.

    Ayrıca Bkz. "Instagram hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf yüklenebilecek"

    Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek. Oyunun Steam'de 259 TL fiyatla ön siparişe açıldığını hatırlatalım.



    https://www.pcgamer.com/resident-evil-3-remake-system-requirements Yorum Yaz
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