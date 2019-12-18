Resident Evil 3 Remake için minimum sistem gereksinimleri açıklandı

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Resident Evil 3 Remake, şimdiden 2020’nin en çok beklenen oyunlarından biri haline gelmiş durumda. Oyunun minimum sistem gereksinimleri açıklandı.

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x

VRAM: 2 GB RAM

DirectX: DirectX 11

Açıklanan minimum gereksinimler Resident Evil 2 Remake ile hemen hemen aynı. Yani önceki oyunu çalıştırabilen sistemler yeni oyunu da kaldıracak.

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Nisan ayında çıkacak

Capcom, oyunun sabit diskte ne kadar yer kaplayacağını söylemedi. Ayrıca henüz önerilen sistem gereksinimleri konusunda da bir bilgi yok.

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Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek. Oyunun Steam'de 259 TL fiyatla ön siparişe açıldığını hatırlatalım.

https://www.pcgamer.com/resident-evil-3-remake-system-requirements