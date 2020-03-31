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    Steam, otomatik oyun güncelleme sisteminde düzenlemeye gidiyor

    Koronavirüs salgını kapsamında bant genişliğine kısıtlama getiren platformlara Steam de katıldı. Paltform, otomatik oyun güncelleştirme sisteminde düzenlemeye gitti.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Steam, otomatik oyun güncelleme sisteminde düzenlemeye gidiyor
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    Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan insanlar, vakit geçirmek için başında film ve dizi izlemek ya da oyun oynamak gibi aktivitelere sarılıyor. Bu da haliyle internet hizmetleri üzerinde inanılmaz bir yoğunluk oluşturuyor.

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    Özellikle video oyunları alanında zaten onlarca gigabyte olan oyun dosyalarına ek olarak bazen yine dev boyutta güncelleme dosyaları yüklemek gerekiyor. Konsol üreticilerinin bu konuya çözümü, oyun indirme ve güncelleme faaliyetleri için bant genişliğine sınırlama getirmek olmuştu. PC tarafında ise bu kervana, dijital oyun platformu Steam de katıldı.

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    Valve’den yapılan açıklamaya göre bilgisayarımızda kurulu olan oyunlara gelen güncellemelerde bir düzenlemeye gidildi. Bu hafta itibariyle yürürlüğe girecek uygulamada öncelikle son üç gün içinde oynadığımız oyunlar otomatik güncelleme alacak. Diğer ve nispeten daha az oynadığımız oyunlara gelen güncellemelerin kurulumu ise takip eden günlere yayılacak. Tabi söz konusu durum otomatik güncellemeleri kapsıyor. Kullanıcılar isterlerse kurulu olan oyunları tek tek kendileri de güncelleyebilecek.

    Tüm kullanıcılar düşünüldüğünde oldukça mantıklı görünen bu yöntem, arada sırada oyun oynayan ve istediği oyunu güncelleme ihtiyacı nedeniyle çalıştıramayan oyuncuların canını biraz sıkabilir.  Çok oyunculu oyun deneyimi konusunda ne konsol ne de PC tarafında bir bant genişliği kısıtlamasına gidilmediği yine üreticiler ve servis sağlayıcıların altını çizdiği bir başka husus.



    https://www.engadget.com/2020-03-30-steam-limits-game-auto-updates.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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