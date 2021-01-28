Steam Oyun Festivali Başlıyor! 500'den fazla oyunu ücretsiz deneyebileceksiniz

Tam Boyutta Gör

PC oyunculuğunun artık en vazgeçilmez platformu olan Steam, yeni oyun festivali için hazırlanıyor. Bu sefer çok daha fazla oyunu deneyebileceğiz.

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin resmi modlama araçları indirilmeye hazır; artık daha fazla mod göreceğiz"

İlginizi Çekebilir

Epic Games indirimleri başladı: %80'e varan indirimler

Geçtiğimiz saatlerde Valve, yeni Steam Oyun Festivali'nin ne zaman başlayacağını duyurdu. Duyuruya göre Steam Oyun Festivali 3 Şubat 2021'de başlayıp 9 Şubat 2021'de son bulacak. Bu festivalde 500'den fazla oyunun demosunu deneyebileceksiniz ve oyunlar ile ilgili canlı yayınlara katılıp geliştiriciler ile sohbet edebileceksiniz.

Festival tam olarak 3 Şubat'ta Türkiye saati ile 21.00'da başlayacak. Ayrıca bu sefer ek olarak bir açılış canlı yayını da yapılacak ve onu da Twitch ve Steam üzerinden izleyebilceksiniz. Festivalin resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Festival için yayınlanan videoyu da aşağıda bulabilirsiniz.

Son olarak 11 Şubat'ta başlayıp 15 Şubat'ta bitecek bir Steam indirimi olacağını hatırlatalım. İndirimler başladığında sizlere tekrar aktaracağız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.