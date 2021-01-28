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    Steam Oyun Festivali Başlıyor! 500'den fazla oyunu ücretsiz deneyebileceksiniz

    Steam'in son birkaç yıldır yıl içerisinde birkaç kez düzenlediği Steam Oyun Festivali'nin bir yenisi daha duyuruldu. Bu sefer 500'den fazla oyunun demosu erişime açılacak.
    4 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    4,1b
    85
    13
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    Steam Oyun Festivali Başlıyor! 500'den fazla oyunu ücretsiz deneyebileceksiniz
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    PC oyunculuğunun artık en vazgeçilmez platformu olan Steam, yeni oyun festivali için hazırlanıyor. Bu sefer çok daha fazla oyunu deneyebileceğiz. 

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin resmi modlama araçları indirilmeye hazır; artık daha fazla mod göreceğiz"

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    Geçtiğimiz saatlerde Valve, yeni Steam Oyun Festivali'nin ne zaman başlayacağını duyurdu. Duyuruya göre Steam Oyun Festivali 3 Şubat 2021'de başlayıp 9 Şubat 2021'de son bulacak. Bu festivalde 500'den fazla oyunun demosunu deneyebileceksiniz ve oyunlar ile ilgili canlı yayınlara katılıp geliştiriciler ile sohbet edebileceksiniz. 

    Festival tam olarak 3 Şubat'ta Türkiye saati ile 21.00'da başlayacak. Ayrıca bu sefer ek olarak bir açılış canlı yayını da yapılacak ve onu da Twitch ve Steam üzerinden izleyebilceksiniz. Festivalin resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Festival için yayınlanan videoyu da aşağıda bulabilirsiniz. 

    Son olarak 11 Şubat'ta başlayıp 15 Şubat'ta bitecek bir Steam indirimi olacağını hatırlatalım. İndirimler başladığında sizlere tekrar aktaracağız.



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    5 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WeDneS (Ercan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Boş iş, zaten normalde alıp deneyip beğenmezsen geri iade edebiliyorsunuz
    Yanıtla +13
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    K kbere (Önder D) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) boşyapanlaratepki
    Oyun 18 lira, indirimde 1,63 TL'ye iniyor. Ve senede 8-10 kere bu fiyata düşüyor. Bu fiyata da almıyorsan git torrentten indir oyna. Bedava versiyonunu indirince oyun firması açısından bir şey değişmiyor çünkü. Bu arada 1,63'e alıp yarım saat oynasan açacağın 2-3 kartı envanterden daha pahalıya satarsın ve oyun için üste para almış olursun
    Oyun 18 lira, indirimde 1,63 TL'ye iniyor. Ve senede 8-10 kere bu fiyata düşüyor. Bu fiyata da almıyorsan git torrentten indir oyna. Bedava versiyonunu indirinc...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    K Kadirc.oglu (Kadir Cüceomer) 45 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    daha fazla bilgi için steam; https://aylink.co/kTs3p
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    Yux[H]ell!cA (Yüksel Uyar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Epic Games bir sürü bedava oyun verdi, üstelik adına festival bile demeden. Bunca zamandır koskoca firma, hiç yoktan 1 tane oyun bedava verebilirdi.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Nathan Spencer 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Yux[H]ell!cA
    E verdi zaten?
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    M muroooo19 (murat aksdjas) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bende başlığı görünce bedava felan bişey sandım. 1 gün indirmeye çalışan bir gün oyna sonra para istesin. Kimse kusura bakmasın epic kraldır. Gerisi faso fiso. Orijinal oyun alırken de epic kullanıyorum. Sizede tavsiyem fakir zengin oyuncuyu mutlu Eden epic ten alışveriş yapın.
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    K kingsix (Murat Arman) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    O kadar oyunu oynamaya vakit ayiranda ne biliyim
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    VITO SCALETTA 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    level atlayacagimiz xp kasacagimiz etkinlik lazim grand prix gibi
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    B boşyapanlaratepki 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bişi diyecem bu half life 1 ne zaman ücretsiz olacak!! Tekrardan
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    torkema61 (Muhammet TAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) boşyapanlaratepki
    Az daha bekle, birkaç ay sonra alırsan üstüne para verecekler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    K kbere (Önder D) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) boşyapanlaratepki
    Oyun 18 lira, indirimde 1,63 TL'ye iniyor. Ve senede 8-10 kere bu fiyata düşüyor. Bu fiyata da almıyorsan git torrentten indir oyna. Bedava versiyonunu indirince oyun firması açısından bir şey değişmiyor çünkü. Bu arada 1,63'e alıp yarım saat oynasan açacağın 2-3 kartı envanterden daha pahalıya satarsın ve oyun için üste para almış olursun
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    E exxmaster (aydın can) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Demo nedir allah aşkına denemek istesem korsan indirir denerim hatta oynarım bedava kampanya yapın yada oyunları ucuzlatın millet korsana yönelmesin demoymuş
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    WeDneS (Ercan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Boş iş, zaten normalde alıp deneyip beğenmezsen geri iade edebiliyorsunuz
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