Cyberpunk 2077'nin resmi modlama araçları indirilmeye hazır; artık daha fazla mod göreceğiz

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Yayıncılığını ve geliştiricliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 geçtiğimiz ay yayınlandı. Yayınlandığı esnada birçok sorun olduğu için ve oyun modlamaya açık olduğu için birçok oyuncu, oyuna farklı modlar bekliyordu.

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Cyberpunk 2077 için bazı modlar yayınlandı şu ana kadar ancak çok da şaşırtıcı modlar yoktu arasında. Aralarında en dikkat çeken mod, oyuna üçüncü şahıs bakış açısı getiren mod. Şimdi ise oyunun resmi modlama araçlara yayınlandı, bu da demek oluyor ki modcuların işi daha rahat olacak ve artık daha fazla mod görebileceğiz.

Şu anda mevcut olan modlama araçları TweakDump, ArchiveDump ve Metadata için. Oyunun modlama araçlarını buradaki sayfadan indirebilirsiniz. Modlama yapacaklar indirme sayfasından gerekli bilgileri de elde edebilir.

Bu modlar ile oyunun değişmesini elbette çok da bekleyemeyiz ancak umuyoruz ki ilerleyen süreçte eğlenceli modlar yayınlanır.

https://www.dsogaming.com/news/cyberpunk-2077-official-modding-tools-download/

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